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    Elon Musk'tan ciddi iddia: "Avrupa Komisyonu X'e sansür için gizli anlaşma sundu"

    Avrupa Komisyonu X platformunun AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği sonucuna varmış ve cezanın yolunu açmıştı. Elon Musk da bu karara cevaben Komisyonu'yla ilgili ciddi iddialarda bulundu.
    Elon Musk'tan ciddi iddia: Avrupa Komisyonu X'i sansüre zorluyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, aylarca süren soruşturmasının ardından bugün, Elon Musk'ın X sosyal medya platformunun AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı açıkça ihlal ettiği sonucuna varmış ve cezai tedbirlerin yolunu açmıştı. Elon Musk da bu karara cevaben Avrupa Komisyonu'yla ilgili ciddi iddialarda bulundu.

    Avrupa Komisyonu ve X arasındaki mesele

    Olayın başına dönersek, Avrupa Komiseri Thierry Breton, Aralık 2023'te X'in AB'nin Dijital Hizmetler Yasası kurallarını ihlal etme olasılığına ilişkin geniş tabanlı bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında özellikle nefret söylemi, yanlış bilgilendirme ve terörizmin yüceltilmesiyle ilgili X'in mücadele çabaları incelendi. Soruşturmasının bir parçası olarak Komisyon, X'in yanlış bilgilerle mücadele etmek için kitle kaynaklı doğrulamayı kullanan ve çokça övülen Topluluk Notları özelliğinin etkinliğini ölçmeye çalıştı. Ayrıca, platformun yasa dışı ve hassas içerikleri işaretlemek için tasarlanan, kullanıcılara yönelik araçlarının etkinliği de araştırıldı. Son olarak Avrupa Komisyonu, X'in artık ücretli bir abonelikle birlikte gelen mavi onay işaretlerini ve bu işaretlerin aldatıcı bir tasarımın göstergesi olup olmadığını incelemek istedi.

    Bugün erken saatlerde Avrupa Komisyonu, X'in kullanıcılarını aldatmak için "karanlık modeller" kullandığını tespit eden ön araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ayrıca, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimi konusunda endişelerini dile getirdi.

    Komisyon, X'in mavi onay işaretleriyle belirtilen doğrulanmış statüsünü kötüye kullanan "kötü niyetli aktörler" olduğuna dair kanıtlar olduğuna inanıyor. Avrupa Komisyonu ayrıca, X'in DSA kapsamında zorunlu olan "arama yapılabilir ve güvenilir bir reklam deposunu" korumadığını düşünüyor. Platformun ayrıca, AB kurallarına aykırı olarak araştırmacıların kamuya açık verilerine erişimini engellediği bildiriliyor.

    Eğer Komisyonun ön görüşleri nihayetinde doğrulanırsa, platform küresel yıllık satışlarının %6'sına kadar para cezasına çarptırılabilir. Komisyon ayrıca, X'in operasyonel prosedürlerinde belirli değişiklikler yapılmasını zorunlu kılabilir.

    Elon Musk, Avrupa Komisyonu'na ciddi suçlamalarda bulundu

    Avrupa Komisyonu'nun X aleyhindeki bulgularına yanıt olarak Elon Musk, Komisyon'u X'in gizli sansürü benimsemesi karşılığında para cezalarından kaçınmasına izin verecek yasadışı bir gizli anlaşma teklif etmekle suçladı. Musk, diğer platformaların anlaşmayı kabul ettiğini, kendilerinin ise kabul etmediği için Komisyon tarafından suçlu bulunduklarını iddia etti. Musk'un oldukça ciddi iddiası sonrası nasıl gelişmelerin yaşanacağı merak konusu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 23 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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