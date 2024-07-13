Elon Musk'tan ciddi iddia: "Avrupa Komisyonu X'e sansür için gizli anlaşma sundu"

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Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, aylarca süren soruşturmasının ardından bugün, Elon Musk'ın X sosyal medya platformunun AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı açıkça ihlal ettiği sonucuna varmış ve cezai tedbirlerin yolunu açmıştı. Elon Musk da bu karara cevaben Avrupa Komisyonu'yla ilgili ciddi iddialarda bulundu.

Avrupa Komisyonu ve X arasındaki mesele

Olayın başına dönersek, Avrupa Komiseri Thierry Breton, Aralık 2023'te X'in AB'nin Dijital Hizmetler Yasası kurallarını ihlal etme olasılığına ilişkin geniş tabanlı bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında özellikle nefret söylemi, yanlış bilgilendirme ve terörizmin yüceltilmesiyle ilgili X'in mücadele çabaları incelendi. Soruşturmasının bir parçası olarak Komisyon, X'in yanlış bilgilerle mücadele etmek için kitle kaynaklı doğrulamayı kullanan ve çokça övülen Topluluk Notları özelliğinin etkinliğini ölçmeye çalıştı. Ayrıca, platformun yasa dışı ve hassas içerikleri işaretlemek için tasarlanan, kullanıcılara yönelik araçlarının etkinliği de araştırıldı. Son olarak Avrupa Komisyonu, X'in artık ücretli bir abonelikle birlikte gelen mavi onay işaretlerini ve bu işaretlerin aldatıcı bir tasarımın göstergesi olup olmadığını incelemek istedi.

Bugün erken saatlerde Avrupa Komisyonu, X'in kullanıcılarını aldatmak için "karanlık modeller" kullandığını tespit eden ön araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ayrıca, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimi konusunda endişelerini dile getirdi.

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Komisyon, X'in mavi onay işaretleriyle belirtilen doğrulanmış statüsünü kötüye kullanan "kötü niyetli aktörler" olduğuna dair kanıtlar olduğuna inanıyor. Avrupa Komisyonu ayrıca, X'in DSA kapsamında zorunlu olan "arama yapılabilir ve güvenilir bir reklam deposunu" korumadığını düşünüyor. Platformun ayrıca, AB kurallarına aykırı olarak araştırmacıların kamuya açık verilerine erişimini engellediği bildiriliyor.

Eğer Komisyonun ön görüşleri nihayetinde doğrulanırsa, platform küresel yıllık satışlarının %6'sına kadar para cezasına çarptırılabilir. Komisyon ayrıca, X'in operasyonel prosedürlerinde belirli değişiklikler yapılmasını zorunlu kılabilir.

Elon Musk, Avrupa Komisyonu'na ciddi suçlamalarda bulundu

Avrupa Komisyonu'nun X aleyhindeki bulgularına yanıt olarak Elon Musk, Komisyon'u X'in gizli sansürü benimsemesi karşılığında para cezalarından kaçınmasına izin verecek yasadışı bir gizli anlaşma teklif etmekle suçladı. Musk, diğer platformaların anlaşmayı kabul ettiğini, kendilerinin ise kabul etmediği için Komisyon tarafından suçlu bulunduklarını iddia etti. Musk'un oldukça ciddi iddiası sonrası nasıl gelişmelerin yaşanacağı merak konusu.

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Elon Musk'tan ciddi iddia: Avrupa Komisyonu X'i sansüre zorluyor