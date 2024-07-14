“Elon Musk kullanıcıyı ikna etmek için karanlık yöntemler kullanıyor”

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın X platformunda daha önce onaylanmış hesaplar için sunduğu mavi rozet programını paralı hale getirerek herkese açması, Avrupa Komisyonu tarafından kural ihlali olarak tanımlanmıştı. Komisyon aynı raporda Elon Musk’a farklı suçlamalar da yöneltti.

Karanlık yöntemler

Komisyon raporunda, X platformunun kullanıcıları hizmet ve abonelik alımına ikna etmek için karanlık yöntemler kullandığını ifade ediyor. Bu yöntemler sayesinde mavi rozet programına da önemli gelir aktarımı elde ediliyor.

AB'den Elon Musk'a uyarı: X (Twitter) mavi tik sistemi yanıltıcı! 1 gün önce eklendi

Daha önce X platformunda gönderi gibi paylaşılan ancak menüye tıklandığında reklam olduğu anlaşılan yöntem çok eleştiri almıştı. Komisyon bu tarz yöntemlerin reklam şeffaflığını zedelediğini belirtiyor.

Diğer bir şikâyet konusu ise bilim adamları ve araştırmacılara yönelik daha önce sınırsız olan API erişiminin sınırlandırılması. Elon Musk’ın bu hareketi ile adil kullanım sözleşmelerine karşı çıktığı ifade ediliyor.

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Elon Musk karanlık yöntemlerle suçlanıyor