Twitter, TikTok'u satın almak için görüşmelere başladı

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ABD başkanı Trump'ın yasaklamak için harekete geçtiği TikTok son günlerde gündemi sıkça meşgul ediyor. Ülkenin "ulusal güvenliğini" tehdit etmekle itham edilen sosyal ağın Microsoft tarafından satın alacağı söyleniyordu ancak görünüşe bakılırsa Çinli video paylaşım platformuyla başka Amerikan şirketleri de ilgileniyor.

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The Wall Street Journal'in haberine göre TikTok, Twitter tarafından satın alınabilir. Mikro blog sitesi yetkilileri TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için ByteDance ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. İki şirketin olası bir birleşmeyi masaya yatırdıkları belirtiliyor. Twitter'ın hedefi Microsoft'tan daha iyi bir teklif sunarak TikTok'un ABD organizasyonunu satın almak.

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45 gün süre verilmişti

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, TikTok'un bir an önce ABD'li bir şirkete satılması emrini vermişti. Uygulamanın Amerikan şirketlerinin yönetimine geçmesi için 45 gün süre tanındı. Twitter'ın yeterli finansmanı bulmakta zorlanacağını düşünen analistlere göre TikTok'u satın alma konusunda hala en güçlü aday Microsoft.

https://www.wsj.com/articles/twitter-tiktok-have-held-preliminary-talks-about-possible-combination-11596925449

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