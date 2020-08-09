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    Twitter, TikTok'u satın almak için görüşmelere başladı

    ABD başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü TikTok'un Amerikan şirketlerinin yönetimine geçmesi için 45 gün süre tanımıştı. Tiktok'u satın alma yarışına Twitter da katıldı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Twitter, TikTok'u satın almak için görüşmelere başladı
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    ABD başkanı Trump'ın yasaklamak için harekete geçtiği TikTok son günlerde gündemi sıkça meşgul ediyor. Ülkenin "ulusal güvenliğini" tehdit etmekle itham edilen sosyal ağın Microsoft tarafından satın alacağı söyleniyordu ancak görünüşe bakılırsa Çinli video paylaşım platformuyla başka Amerikan şirketleri de ilgileniyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei'nin ilk masaüstü bilgisayarının özellikleri belli oldu"

    The Wall Street Journal'in haberine göre TikTok, Twitter tarafından satın alınabilir. Mikro blog sitesi yetkilileri TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için ByteDance ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. İki şirketin olası bir birleşmeyi masaya yatırdıkları belirtiliyor. Twitter'ın hedefi Microsoft'tan daha iyi bir teklif sunarak TikTok'un ABD organizasyonunu satın almak.

    Twitter, TikTok'u satın almak için görüşmelere başladı
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    45 gün süre verilmişti

    ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, TikTok'un bir an önce ABD'li bir şirkete satılması emrini vermişti. Uygulamanın Amerikan şirketlerinin yönetimine geçmesi için 45 gün süre tanındı. Twitter'ın yeterli finansmanı bulmakta zorlanacağını düşünen analistlere göre TikTok'u satın alma konusunda hala en güçlü aday Microsoft.



    https://www.wsj.com/articles/twitter-tiktok-have-held-preliminary-talks-about-possible-combination-11596925449 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 1 hf. en beğenilen
    Ziraatten kredi ayarlayalım kendi kendini ödeyen olmaz mı? Bak Demiröreninde parası yetmemişti reis emretti şak kredi çıktı bu amerikalılar tam salak gerçekten yokmuymuş ziraat gibi arkadaşa eşe dosta uygun kredi veren bir kurumu?
    Ziraatten kredi ayarlayalım kendi kendini ödeyen olmaz mı? Bak Demiröreninde parası yetmemişti reis emretti şak kredi çıktı bu amerikalılar tam salak gerçekten ...
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 hf.
    Bence Microsoft alsın en kısa sürede batırır zaten bizde kurtuluruz
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 hf.
    Bence Microsoft alsın en kısa sürede batırır zaten bizde kurtuluruz
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf.
    Dünya nasıl bir hale gelmiş, adam bükemediği bileği ya yasaklıyor yada satın aldırtıyor
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    charles 1 hf.
    satın alacaksınız vay be bekçilik bu olsa gerek
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    YOURMOVE 1 hf.
    TikTok denen illet güzel reklam yaptı helal olsun. Uygulamadan haberi olmayanlar bile uygulamayı indirmiştir. Dayıları teyzeleri uzak tutmak lazım.
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    fhrstw 1 hf. en beğenilen
    Ziraatten kredi ayarlayalım kendi kendini ödeyen olmaz mı? Bak Demiröreninde parası yetmemişti reis emretti şak kredi çıktı bu amerikalılar tam salak gerçekten yokmuymuş ziraat gibi arkadaşa eşe dosta uygun kredi veren bir kurumu?
    Yanıtla +10
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    Jon_Kar 1 hf.
    Tiktok Çin için çalışan milketin telefonundaki her bilgiyi calan bir uygulama
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    oblyss (erhan aslan) 1 hf. Jon_Kar
    Neyse artık abd çalar abd olunca sorun yok sanirim
    2 Yanıt Yanıtla +3
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