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    Huawei'nin ilk masaüstü bilgisayarının özellikleri belli oldu

    Çinli teknoloji üreticisi Huawei yakında ilk masaüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanırken, cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'nin ilk masaüstü bilgisayarının özellikleri belli oldu
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    Yayınlanan yeni bir rapora göre Huawei'nin ilk masaüstü bilgisayar modeli yakında piyasaya sürülecek ve 24 çekirdekli Kunpeng işlemci ve AMD'nin Radeon 520 grafik kartı ile desteklenecek.

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    Pangu kod adı verilen ve başlangıçta yalnızca tek bir modelle piyasaya sürülecek olan Huawei masaüstü bilgisayar, 8GB RAM ve 512GB Samsung SSD'ye sahip olacak. İşlemcinin çok çekirdekli performansının Intel'in i9-9900K modelinden biraz daha iyi olduğu söyleniyor. Şimdilik sadece devlet kurumları ve kurumsal müşterilerin satın alabileceği bu bilgisayar, Çin yapımı UOS işletim sistemini çalıştıracak ve PC'ye Windows yüklenemeyecek.

    24 çekirdekli Kunpeng işlemci

    Huawei'nin masaüstü bilgisayarının, diğer grafik kartlarını desteklemediği ve CPU'nun da anakarta entegre edildiği belirtiliyor. Şirket ayrıca bu cihazı yüzde 70 NTSC renk gamı ve 1920x1080 çözünürlüğe sahip 23,8 inç monitörle de donatmış durumda. Görselde de görülebileceği gibi Huawei masaüstü bilgisayar ön tarafında üç USB-A ve bir USB-C bağlantı noktasına ve ayrıca kulaklık ve mikrofon girişlerine sahip. Ayrıca PC, bir optik sürücüyle de donatılabiliyor.

    24 çekirdekli ve 2,6 GHz'e kadar çalışabilen Kunpeng 920 3211K işlemcisinden güç alan bilgisayarın son kullanıcılara satılıp satılmayacağı ve fiyatının ne olacağı ise şimdilik soru işareti.



    https://www.ithome.com/0/502/276.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    IceRulez (Osman R.F) 1 hf. en beğenilen
    Keşke bizde aynısını yapabilsek. Ama buzdolabı kullanıcı sayımız arttıysa demek ki gerek yok bunlara .
    Yanıtla +44
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 hf. (düzenlendi)
    Sadece Çin resmi kurumlarına satsa zaten yeter de artar. Al sana ABD ambargosundan, tekelinden, müdahalesinden kurtuluş. Adamlar resmen icraate geçmiş...
    Yanıtla +8
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. Furkooo85
    3 aşağı 5 yukarı Amerika'da aynı politika'da. Silah zoruyla huawai kullandırtmıyor diyebiliriz. Hatta avrupaya'da kullandırtmıyor. TikTok'u da Amerika'lı şirkete satmadıkça kullandırtmayacakmış gibi gibi. Bir de bazen Amerika bunu yapınca, e haklı istihbarat güvenliği deniyor, Çin bunu yapınca ne istihbaratı paranoyaklık falan denebiliyor. Halbuki ikiside aynı kapı.
    3 aşağı 5 yukarı Amerika'da aynı politika'da. Silah zoruyla huawai kullandırtmıyor diyebiliriz. Hatta avrupaya'da kullandırtmıyor. TikTok'u da Amerika'lı şirket...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 1 hf.
    Atatürk'ü çin örnek alıyor sanırım. ms 751de çine karşı Türklerin din değiştirip (Bilge Kağan Türklere ebedi bengü taşta ms734 sana töreni kim değiştirebilir diye ! uyarı bıraktı. Atasını takmayanlara duyurulur!) araplarla birlikte saldırıp talas savaşından sonra matbaanın çıkıp(+barut, kağıt, pusulayıda araplar öğrendi) bize ms1800yılında gelmesi gibi bir örnek ! Kötü hakaretler yazmak istemiyorum ! hakaret=hak-a-red. Sanki ortada doğru bir hak var da RED çıkarmayacağım !
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    race_2007 (yener my) 1 hf.
    Windows desteklese Türkiye de de iş yapardı
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 hf. (düzenlendi)
    Sadece Çin resmi kurumlarına satsa zaten yeter de artar. Al sana ABD ambargosundan, tekelinden, müdahalesinden kurtuluş. Adamlar resmen icraate geçmiş...
    Yanıtla +8
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    labtek38 1 hf.
    Çin kademeli olarak devlet dairelerinden Amerikan işletim sistemi ve işlemcisini çıkartıyor. Fakat amd de Amerikan ürünü. Muadil bulamadığı İçin kullanılmış sanırım.
    Yanıtla +2
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    KisseDDeaD (Kadir ) 1 hf.
    Konami ya nazaran güzel bir tasarım PS2 fat kasayı anımsatıyor biraz
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    Ters Adam (Girayhan Ç.) 1 hf.
    Kasa 2000lerin başından zaman yolculuğu yapmış gibi
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Tam olarak masaüstü mü?

    ARM tabanlı ve Hisilicon un sunucular için geliştirdiği bir yonga. Pcie4.0, 8x ddr4, 64 çekirdeğe kadar desteği mevcut.
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    IceRulez (Osman R.F) 1 hf. en beğenilen
    Keşke bizde aynısını yapabilsek. Ama buzdolabı kullanıcı sayımız arttıysa demek ki gerek yok bunlara .
    Yanıtla +44
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    kaptan666 (Ridvan ) 1 hf.
    Batının çinden istikbarat almasını ciddi ölçüde zorlaştırıcı bir tedbir bu. Batı, özellikle de Amerika/ingiltere bunu büyük tehdit olarak algılayacaktır. Çarşı karışır.
    Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Kendi işlemcileri ve kendi işletim sistemleri var kendi devletinde bunları kullanıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. gun
    Şunu mecazi olarak söyleyecek olursak: silah zoruyla kullandırıyorlar diyebiliriz
    Çin'in bu konudaki politikaları çok serttir. Fakat işe yarıyor xd
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    huawei, bilgisayar ve
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