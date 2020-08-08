Huawei'nin ilk masaüstü bilgisayarının özellikleri belli oldu

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Yayınlanan yeni bir rapora göre Huawei'nin ilk masaüstü bilgisayar modeli yakında piyasaya sürülecek ve 24 çekirdekli Kunpeng işlemci ve AMD'nin Radeon 520 grafik kartı ile desteklenecek.

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Pangu kod adı verilen ve başlangıçta yalnızca tek bir modelle piyasaya sürülecek olan Huawei masaüstü bilgisayar, 8GB RAM ve 512GB Samsung SSD'ye sahip olacak. İşlemcinin çok çekirdekli performansının Intel'in i9-9900K modelinden biraz daha iyi olduğu söyleniyor. Şimdilik sadece devlet kurumları ve kurumsal müşterilerin satın alabileceği bu bilgisayar, Çin yapımı UOS işletim sistemini çalıştıracak ve PC'ye Windows yüklenemeyecek.

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24 çekirdekli Kunpeng işlemci

Huawei'nin masaüstü bilgisayarının, diğer grafik kartlarını desteklemediği ve CPU'nun da anakarta entegre edildiği belirtiliyor. Şirket ayrıca bu cihazı yüzde 70 NTSC renk gamı ve 1920x1080 çözünürlüğe sahip 23,8 inç monitörle de donatmış durumda. Görselde de görülebileceği gibi Huawei masaüstü bilgisayar ön tarafında üç USB-A ve bir USB-C bağlantı noktasına ve ayrıca kulaklık ve mikrofon girişlerine sahip. Ayrıca PC, bir optik sürücüyle de donatılabiliyor.

24 çekirdekli ve 2,6 GHz'e kadar çalışabilen Kunpeng 920 3211K işlemcisinden güç alan bilgisayarın son kullanıcılara satılıp satılmayacağı ve fiyatının ne olacağı ise şimdilik soru işareti.

https://www.ithome.com/0/502/276.htm

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