Trump, TikTok’u kimin satın alacağına 30 gün içinde karar verecek

“TikTok hakkında birçok kişiyle konuştum ve TikTok'a büyük ilgi var” diyen Trump, ABD Kongresi’nin bu konuda 90 günlük bir süre tanıdığını hatırlatarak, “Eğer TikTok’u kurtarabilirsek, bunun iyi bir şey olacağını düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.
Oracle’ın adı sıklıkla geçiyor
TikTok’un ABD operasyonlarını devralacak bir anlaşma için teknoloji devi Oracle’ın adı geçse de şu anda kesin bir anlaşma bulunmuyor. Öte yandan Reuters’a konuşan kaynaklara göre, TikTok’un Çin merkezli sahibi ByteDance, uygulamanın kontrolünü elinde tutmaya devam ederken Oracle, veri güvenliği ve yazılım güncellemelerini üstlenecek. NPR'nin haberine göre Oracle, TikTok'un “on milyarlarca dolarlık” hissesiyle ilgileniyor.
Oracle’ın yanı sıra ByteDance’in mevcut ABD yatırımcılarından Sequoia Capital, General Atlantic ve Susquehanna International Group gibi şirketler de potansiyel anlaşmaya dahil olabilir. Trump, daha önceki açıklamalarında ABD’nin TikTok’ta yüzde 50 payı olması gerektiğini söylemişti. Oracle’ın dışında Frank McCourt liderliğindeki yatırımcı grubu ve YouTube yıldızı Mr. Beast de TikTok ile ilgileniyor.
Yaklaşık 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılan uygulama, ByteDance tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle satılması ya da yasaklanması gerektiğini belirten bir yasanın 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce kullanıcılar için geçici olarak çevrimdışı hale getirilmişti. Trump, bir gün sonra göreve geldikten sonra yürürlüğe konan yasanın uygulanmasını 75 gün ertelemeyi amaçlayan bir kararname imzalamıştı.Kaynakça https://www.reuters.com/markets/deals/white-house-talks-have-oracle-us-investors-take-over-tiktok-npr-reports-2025-01-25/ https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3296380/trump-discussing-tiktok-purchase-multiple-people-decision-30-days Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)