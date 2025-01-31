X’in TikTok ve Instagram’a rakip dikey video özelliği Türkiye’de!

X Türkiye resmi hesabından yapılan duyuruda bu özelliğin ülkemizde aktif edildiği açıklandı. iOS kullanıcıları ve bazı Android kullanıcıları bu özelliğe erişebiliyor. Dikey tasarıma sahip bu ekranda yatay boyutlu videolara da yer veriliyor.
Daha önce X’te herhangi bir videoyu izlerken aşağıya kaydırarak önerilen başka bir videoya geçilebiliyordu ancak şimdi Video’ya özel bir sekme oluşturulması X’te yeni bir dönem başlatıyor. X’in videolara (özellikle de dikey videolara) daha çok önem verdiğini gösteriyor. Öte yandan TikTok, ABD’de yasaktan etkilenmemek için hisselerini ABD’li bir şirkete satmak zorunda. TikTok’u satın almak isteyenler arasında X’in sahibi Elon Musk da yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P