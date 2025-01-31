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    Anlık Bildirim

    X’in TikTok ve Instagram’a rakip dikey video özelliği Türkiye’de!

    X (Twitter) dikey videoları bir araya getiren yeni özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu. X'te "Video" sekmesi hayata geçirildi. Videolar, TikTok ve Instagram'da alışık olduğumuz formatta sunuluyor.
    X’in TikTok ve Instagram’a rakip dikey video özelliği Türkiye’de! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftanın başında TikTok’un ABD’de kısa süreliğine yasaklanmasının ardından X (Twitter), TikTok benzeri özelliğini duyurmuştu. X’e "Video" sekmesi eklendi. Video sekmesindeki içerikler, tıpkı TikTok ve Instagram’ın Reels akışı gibi dikey bir akış içerisinde gösteriliyor. Video sekmesi özelliği Türkiye’de kullanıma sunuldu.

    X Türkiye resmi hesabından yapılan duyuruda bu özelliğin ülkemizde aktif edildiği açıklandı. iOS kullanıcıları ve bazı Android kullanıcıları bu özelliğe erişebiliyor. Dikey tasarıma sahip bu ekranda yatay boyutlu videolara da yer veriliyor.

    Daha önce X’te herhangi bir videoyu izlerken aşağıya kaydırarak önerilen başka bir videoya geçilebiliyordu ancak şimdi Video’ya özel bir sekme oluşturulması X’te yeni bir dönem başlatıyor. X’in videolara (özellikle de dikey videolara) daha çok önem verdiğini gösteriyor. Öte yandan TikTok, ABD’de yasaktan etkilenmemek için hisselerini ABD’li bir şirkete satmak zorunda. TikTok’u satın almak isteyenler arasında X’in sahibi Elon Musk da yer alıyor.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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