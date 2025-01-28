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    Anlık Bildirim

    Microsoft, TikTok'u satın almayı planlıyor

    ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Microsoft'un TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunduğunu ve uygulama için bir teklif savaşı görmek istediğini söyledi.
    Microsoft, TikTok'u satın almayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft'un TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunduğunu iddia etti. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya platformu TikTok'un geleceği konusunda bir "teklif savaşı" görmek istediğini ifade etti. Bilindiği üzere TikTok, ABD’de yasaklanmış ancak Trump, bu kararın uygulanmasını ertelemişti.

    Microsoft, konuya ilişkin yorum yapmayı reddederken, TikTok ve ana şirketi ByteDance de şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Çin merkezli ByteDance'ın sahip olduğu TikTok, ABD'de 170 milyon kullanıcıya sahip. Ancak platform, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. 19 Ocak'ta yürürlüğe giren bir yasa, ByteDance'ın TikTok'un ABD versiyonunu satmasını veya yasaklanmasını zorunlu kılmıştı. Ancak Trump, başkanlık görevinin ikinci dönemine başladığı 20 Ocak'ta, bu yasanın uygulanmasını 75 gün erteleyen bir kararname imzalayarak uygulamayı yeniden aktif hale getirmişti.

    Microsoft’un ikinci TikTok denemesi

    Bu, Microsoft’un TikTok’u satın alma çabalarının ilk kez gündeme gelmesi değil. Trump, başkanlığının ilk döneminde, TikTok'un ABD operasyonlarını ByteDance'tan ayırması gerektiğini açıklamış ve 2020'de Microsoft, platformun potansiyel alıcılarından biri olarak öne çıkmıştı. Ancak bu görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmış ve Trump’ın baskıları, birkaç ay sonra başkanlıktan ayrılmasıyla son bulmuştu. Microsoft CEO’su Satya Nadella, 2021 yılında yaptığı açıklamada, o dönemdeki süreci “çalıştığım en garip şeylerden biri” olarak nitelendirmişti.

    Trump, geçen hafta birden fazla kişiyle TikTok'un satın alınması konusunda görüşmeler yaptığını ve uygulamanın geleceği hakkında kararın 30 gün içinde alınabileceğini belirtti. Ayrıca, daha önce Tesla CEO'su Elon Musk'ın TikTok'u satın almasını destekleyeceğini ifade etmişti. Ancak Musk, Trump'ın bu önerisine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

    Öte yandan, yapay zeka girişimi Perplexity AI, TikTok ile birleşmeyi teklif etti. Ayrıca söylentiler arasında Oracle’ın satın alımla ilgilendiği de bulunuyor. Oracle’ın dışında Frank McCourt liderliğindeki yatırımcı grubu ve YouTube yıldızı Mr. Beast de TikTok ile ilgileniyor.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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