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UBER'e trafikte über ceza

Son birkaç gün içerisinde yaşadıkları saldırılarla gündemden düşmeyen UBER sürücülerine ve bu hizmeti kullanan yolculara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ceza yağdı.
1 yıl
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Barış Cankı
Otomobil Editörü
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UBER'e trafikte über ceza
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İstanbul’da taksiciler ile UBER sürücüleri arasındaki gerilim gitgide tırmanıyor. Son birkaç gün içerisinde UBER araçlarına yapılan saldırılar her defasında şiddetini arttırarak devam ediyor. Bu olaylar yaşanırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılı içerisinde UBER ve benzeri uygulamalarla hizmet veren 2 binden fazla sürücü ve bu hizmetleri kullanan yolcuya ceza kesildi.

2018 yılı içerisinde UBER ve benzeri uygulamalarla korsan yolcu taşımacılığı yapan 2,214 sürücüye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3,006’şar lira para cezası kesildi. Bu sürücülerin büyük çoğunluğunun UBER uygulamasına kayıtlı şoförler olduğu belirtildi.

Yolcular da cezadan kurtulamadı 

Ekipler, korsan olarak taşımacılık yapan sürücülerin yanında bu hizmetleri kullanan yolcuları da affetmedi. Yapılan denetlemelerde toplam 2,321 yolcuya 344’er lira para cezası kesildi. 2017 yılının tamamında 4,747 UBER sürücüsü ve bu hizmeti kullanan 5,003 yolcuya para cezası uygulanırken, 2018 yılında kesilen cezalar şimdiden bu rakamların yarısına ulaştı.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre ilgili belediyeden izin veya ruhsat olmaksızın belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak maddesine istinaden sürücülere ilk seferde 3,006, ikinci seferde ise 5,010 lira para cezası kesiliyor. Ancak dün çıkan haberlere göre para cezasının yanı sıra araçların 30 gün trafikten men edilmesi de söz konusu olabilir.


https://www.dha.com.tr/istanbul/uber-soforleri-ve-yolcularina-ceza-yagdi/haber-1569110 Yorum Yaz
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sadrag 1 yıl en beğenilen
Varya.. yazdım yazdım sildim.. Bağıracaz çağıracaz, gene birilerinin dediği olacak sonuçta.
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SiEnEs 1 yıl
akp halk dostu.
tabi yerseniz...
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Nikomer 1 yıl
"Düşene de bir tekme bizden" mantığıyla işleyen tek ülke biziz galiba.
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lecoqtr 1 yıl
Çoğunuzun bütün ömrünce çalışıp kazanamayacağı paraya adam taksi plakası alıyor, hatta onlarcasını alıyor, bu plaklar durduğu yerde sürekli astronomik değer kazanıyor, bu değer artışından tek bir kuruş vergi alınmıyor, bu baronların beslediği birkaç taksici odası da ortalıkta terör estiriyor. ben sarı taksiden daha pahalıya düzgün hizmet almak istiyorum, hapisten yeni çıkmış birinin kullandığı arabaya binmek istemiyorum. defalarca dolandırıldım, bir kere hırsızlığa uğradım, bir kere uyanık davranıp hırsızlığı önledim, ben bunlarla uğraşmak zorunda değilim. isteseniz de istemeseniz de bu düzen değişecek. seçinden sonra çıkacak KHK'ları bekleyin.
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Carizmaoto 1 yıl
Az bile yapmışlar kafana göre insanların ekmeğini çalamazsın herkes işini yapsın terzinin işini kasap yapmasin bende olsam aynını yapardım
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lecoqtr 1 yıl Carizmaoto
ne terzisi, ne kasabı, ne mesleği? taksici olmak için bir eğitim alman gerekmiyor. işsiz, paragöz ve ehliyet sahibi olmak taksici olmak için yeterli.
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ImRoyal 1 yıl
Futbolculuk çok para kazandıran bir iş diye top oynayanlara ömür boyu geçerli forma ve lisans verilmiyor. İşini iyi yaptığı sürece klüp forma veriyor düzenleyici kuruluş olan fifa ya da uefa da lisans veriyor. Ben nasılsa lisansımı aldım gel futbolcu kardeş bu lisansı sana kiraya vereyim sen top oynayan gol at kazancı kırışalım diyebiliyor mu? O futbolcunun lisansını almakla kalmazlar bir daha amatör olarak bile top oynatmazlar. Bizim milletin kafası az çalıştığı için futboldan örnek vermek istedim.
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ImRoyal 1 yıl
Kimse taksicinin ekmeğine karşı değil. Türkiye'de işsiz insan mı biter ki taksicilik olmasın diyelim. Taksi plakasını sahibi taksiyle işleten olsun. Rant bitsin. Bazı uyanıklar zamanında servetini plakaya yatırması kimseyi ilgilendirmez. İşi yapan kazansın. Bir işi yapmak için lisans almak gerekir. Ama bu lisans ömür boyu verilmez ve bu lisans başkasına kiralanmaz. Yabancı yatırımcı borsada olmasa kendimize çalıp oynarız her halde. Tam bir çete devleti oluruz. Borsaya para yatırdıysanız kaybetme riskini göze almışsınız demektir. Plakaya şu parayı verdim hakkımı yedirmem diye bir şey yok. İşi yapan adam bu köleliği neden savunur aklım almıyor. Sen köleliği kabul ediyorsun diye ortaçağ düzenine hizmeti alan müşteri olarak katlanmak zorunda değilim. Bundan sonra asla taksi kullanmam. Plaka rantını bitirsinler. Emeği veren kişinin olsun plaka ama bu mümkün değil. Plaka uygulamasının kalkması gerek. Lisans uygulaması gelmeli. Kim daha istekli ve işinde iyiyse o şehir içi taşıma lisansını alabilir. Küçük şehirlerde de uber yaygınlaşması için herşeyi yapmalıyız.
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SonViraj23 1 yıl
uber denilen amerikan şirketi D2 belgesiyle taksicilik yapamaz.Halk istiyor diyip haksızlığı savunan amerikan aşıkları sonunda üzülecek 1 ay men cezası gelecekmiş.Dünyanın her yerinde taksiciler ayaklandı.Kimse taksicinin ekmeğini çalamaz.
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slapbas 1 yıl
uber candır . insanlar g guvenlı bir sekılde yolculuk yapabılıyor . gec saatlerde dusunmeden eve gidebılıyorlar . Korsan mıs korsan degil kardeşm bu araclar ticari Arac guzergah izin belgesi var soforlerle bilgi verdigi kadari ile d2 belgesi var fatura kesıyor Korsan bunun neresinde .
Kullanıcaz kullanmaya devam edicezz!!!!
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aylabusracimen 1 yıl
Nedir bu teknoloji düşmanlığı anlamıyorum. Bu da hizmet sonuçta. Bu da halka hizmet. Bu adam yolcu taşırken bir araç kullanıyor ve buna yüksek vergi ödüyor. Aldığı yakıt yüksek vergiden. Yolcular da memnun gayet. E sıkıntı ne? Daha çok mu istiyorlar anlamadım. Bir kere de vatandaş lehine bir şey olsa, ne güzel olacak.
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pokezoom 1 yıl
Ceza kesemezler kardeşim. Uberle mi gidiyorsun. Polis mi çevirdi. Bu benim arkadaşım beraber işe, cafeye, gezmeye gidiyoz de geç. Basimizdakiler uyaniksa sizde o şekilde uyanık davranın. Eskiden korsan taksiye bindiğim dönemlerde öyle yapardık.
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ilkerinanç 1 yıl
über=korsan taksinin organize olmuş hali.korsan taksiyi zaten kullanıyorduk.mahallemizin ahmet abisi mehmet abisi vardı sohbet edip daha az ücrete gidiyorduk al sana güleryüz ortamı işte.bitti dağılın şimdi.
bu arada amerikadaki veya diğer avrupa ülkelerindeki taksicilik anlayışı ile bizdeki bir değil.amerikada korsan taksicilik yasak değil bizde yasak.zamanında bu şekilde yapılmış.plakaları kura ile sıra ile dağıtılmış önüne gelen taksicilik yapamıyor.şimdi çıkıp adama ya kardeş senin taksi plakan 1 gün önce 1 milyon lira ediyordu şimdi über çıktı millet de istiyor bak 1 milyonluk plakan 1 lira bile değil teneke parçası o şu an alın şimdi müsait bi şekilde müsait bi yere..inecek var...deyin bakalım nasıl diyeceksiniz.500 bin liraya 1 milyon liraya ev aldınız ama oturmak ama kiraya vermek ama yatırım aracı olarak satmak vs amacı ile.. devlet hükümet polis emniyet belediye her neyse önemli değil o kısmı, çıksa "bu ev artık 10 bin liradan fazla etmeyecek ben öyle karar verdim o kadar" dese tepkiniz ne olurdu düşünün taşının çalışın test yapıcam.
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esmerbuyucu 1 yıl ilkerinanç
Ev örneği pek mantıklı olmamış. Çünkü taksi plakaları zamanında çekilişle dağıtılmış. Ne akla hizmet 1 milyon lira değerlere çıkabiliyor veya mali olarak değer biçilebiliyor? Değeri 10 bin lira değil 1 kuruş bile etmemeli. Bak 5 kuruş bile değil, 1 kuruş.
Zamanında 5 milyon İstanbul'a yetecek kadar haybeye taksi plakası dağıtılmış. Eee sonra daha taksi plakası dağıtmayınca ortada dönen bir para sermayesi ve hava parası oluşmuş.
Taksi plakası kavramının yatırım aracı olarak görülmesi taksicilik mesleği önünde duran en büyük engel olmuş oldu. Taksicilik yapmayanın bile taksi plakası var neden? Çünkü para getiriyor... Taksi plakası sahipleri orta çağdaki toprak ağalarının 21. yüzyıldaki versiyonlarıdır. Türkiye'de hala taksicilik=kölelik statüsünde bulunduruluyor.
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KaptanCe 1 yıl
Taksicileri koruma niyetim yok fakat taksi plakasına dünya para verip alıyor insanlar masraf yapıyorlar, uberde bir plaka olayı olsa masrafını yapsa tamam da öyle ortadan ben yolcu taşımacılığı yapıyorum diyerek olur mu bu iş? Haksız bir rekabet durumu var. O zaman bende alayım bir araç taşımacılık yapayım plakasız falan.
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ImRoyal 1 yıl KaptanCe
KaptanCe
Taksicileri koruma niyetim yok fakat taksi plakasına dünya para verip alıyor insanlar masraf yapıyorlar, uberde bir plaka olayı olsa masrafını yapsa tamam da öyle ortadan ben yolcu taşımacılığı yapıyorum diyerek olur mu bu iş? Haksız bir rekabet durumu var. O zaman bende alayım bir araç taşımacılık yapayım plakasız falan.

yahu arkadaş hani plaka nerde UBER alsın? Bu işin plakası mı olur? Trafik plakaları ne zamandan beri rantın ve kazancın anahtarı oldu? Artık plaka yok ki alsınlar! İstanbul'da en son 1996'da plaka verilmiş. Olayın zırt dediği yer burası zaten. Bu bir iş girişimi. Eğer devlet diyorsa ki başvurunu yap hemen plaka çıksın ama öyle değil. Vermiyorlar. bu da bir tuhaf. Daha iyi bilen birisi çıkıp bilgi verse çok iyi olur. UBER ticari plaka başvurusu yapsa ne olur İstanbul'da?
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ImRoyal 1 yıl KaptanCe
KaptanCe
Taksicileri koruma niyetim yok fakat taksi plakasına dünya para verip alıyor insanlar masraf yapıyorlar, uberde bir plaka olayı olsa masrafını yapsa tamam da öyle ortadan ben yolcu taşımacılığı yapıyorum diyerek olur mu bu iş? Haksız bir rekabet durumu var. O zaman bende alayım bir araç taşımacılık yapayım plakasız falan.

Biraz araştırdım ama bana göre trafikte ticari plaka taşıma zorunluluğu bugünlere getirmiş sorunu. Bu bir iş girişimi mi? Bu halka verilen bir hizmet mi? Serbest piyasa koşulları hakim mi? Özel teşebbüs hak mı? Bu soruların cevapları evetse ticari plaka denen saçmalıkta sorunun kaynağı. Bir şekilde plakasını tescil ettirmiş kişi yan gelip yatıyor. Taksiyi birine veriyor. O çalıştırıp yüzde 40'ını alıyor. Yüzde 60 plaka sahibinin. ticari plaka kavramı devam etse de plakayı çalıştıracak kişi plaka sahibi olmalı zorunluluğu getirilse hizmetin kalitesi artabilir. Sürekli bir ısmarlama ile iş görülüyor. bu serbest piyasa ile ilgili her türlü kurala ve kanuna aykırı. İyi hizmet vermiyorsan rağbet düşer ve piyasadan silinirsin. Ama öyle değil. bir taksiden memnun kalmadıysan plaka sahibi bir şey kaybetmiyor. Şoför değişiyor. Ama şoför de eşek gibi çalışsa da alacağı paranın fazlasını plaka sahibine vermek zorunda. O yüzden mızmızlanmalar başlıyor. Adam içinden geldiği gibi yapmıyor. Kısa mesafe götürmem diyor. Gelirken yaptığı masrafı da müşteriden almaya çalışıyor. Çünkü bunları yaparsa kazancının artabileceğini düşünüyor. Müşteri memnuniyeti hiç planda yok. Tam anlamıyla ucubelik. O yüzden bu ülkenin beli doğrulmuyor. Hem özel teşebbüsle katma değer baltalanıyor hem de mevcut taksicilik hizmeti de kaliteli hale gelmiyor. Bu insani davranışlarımızı da kötü etkiliyor. Herkes taksici milletinin kabalığından şikayet ediyor ama o adamlar durduk yere bu hale gelmiyorlar. Geçim derdi adamları hayvanlaştırıyor. Duygularını ve düşüncelerini törpüleyip olabildiğince katılaşıp kabalaşıyorlar.
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