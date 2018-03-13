UBER'e trafikte über ceza

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İstanbul’da taksiciler ile UBER sürücüleri arasındaki gerilim gitgide tırmanıyor. Son birkaç gün içerisinde UBER araçlarına yapılan saldırılar her defasında şiddetini arttırarak devam ediyor. Bu olaylar yaşanırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılı içerisinde UBER ve benzeri uygulamalarla hizmet veren 2 binden fazla sürücü ve bu hizmetleri kullanan yolcuya ceza kesildi.

2018 yılı içerisinde UBER ve benzeri uygulamalarla korsan yolcu taşımacılığı yapan 2,214 sürücüye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3,006’şar lira para cezası kesildi. Bu sürücülerin büyük çoğunluğunun UBER uygulamasına kayıtlı şoförler olduğu belirtildi.

Yolcular da cezadan kurtulamadı

Ekipler, korsan olarak taşımacılık yapan sürücülerin yanında bu hizmetleri kullanan yolcuları da affetmedi. Yapılan denetlemelerde toplam 2,321 yolcuya 344’er lira para cezası kesildi. 2017 yılının tamamında 4,747 UBER sürücüsü ve bu hizmeti kullanan 5,003 yolcuya para cezası uygulanırken, 2018 yılında kesilen cezalar şimdiden bu rakamların yarısına ulaştı.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre ilgili belediyeden izin veya ruhsat olmaksızın belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak maddesine istinaden sürücülere ilk seferde 3,006, ikinci seferde ise 5,010 lira para cezası kesiliyor. Ancak dün çıkan haberlere göre para cezasının yanı sıra araçların 30 gün trafikten men edilmesi de söz konusu olabilir.

https://www.dha.com.tr/istanbul/uber-soforleri-ve-yolcularina-ceza-yagdi/haber-1569110