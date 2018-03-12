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Uber'in trafikten men cezası alması için kanun tasarısı hazırlandı

Son günlerde tırmanan şiddet olaylarından sonra İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Başta Uber olmak üzere, faaliyet alanı dışında yolcu taşıyan araçlara trafikten men cezası geliyor.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uber araçlarına geçtiğimiz 3 günde yapılan 4 saldırı sonrasında İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Milliyet'in haberine göre Uber mevzuata aykırı bir şekilde yolcu taşımacılığı yapıyor.
Getirilen kanun tasarısına göre D2 belgesi ile taksi hizmeti veren araçların trafikten men edilmesinin önünün açılacağı belirtiliyor. Tartışmaların odağındaki Uber'in yasalara aykırı olarak D2 belgesi ile yolcu taşımacılığı yaptığı ve araçlarının trafikten men edilerek para cezası verilmesi gündemde.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk geleceğin "toplu taşıma" sistemini tasarlıyor"

Araçlar para cezasının yanında 30 gün trafikten men edilecek

Halihazırdaki mevcut yasalar ve Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararları, şu an bu tür cezalar verilmesinin önüne geçiyor. Bakanlığın kanun tasarısı yasalaştığında, izin belgesinde belirlenmiş bölge dışında faaliyet gösteren başta Uber araçları olmak üzere tüm araçlara idari para cezasının yanında, 30 gün trafikten men cezası verilecek. İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı bu düzenleme ile şiddet olaylarının önüne ne kadar geçileceği ise şimdilik bir muamma.

http://www.milliyet.com.tr/uber-e-trafikten-men-cezasi-geliyor-gundem-2625641/ Yorum Yaz
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ozankardes 1 yıl en beğenilen
o zaman bakkallarda süpermarketlere bıçak çeksin, silah sıksın, tartaklasın. Marketler de kapatılsın.
"Her toplum, layık olduğu şekilde yönetilir" demiş rahmetli Montesquieu
o zaman bakkallarda süpermarketlere bıçak çeksin, silah sıksın, tartaklasın. Marketler de kapatılsın."Her toplum, layık olduğu şekilde yönetilir" demiş ra...
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Yanıtla +161
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boombip 1 yıl
Kaybeden vatandas, kazanan "taksi plakasi lobisi" oldu
Türkiye'de taksiler vergi veriyor mu?
Taksilerin yazarkasası olmadığı için çok uzun süre önce plakalı taksi sahiplerinden basit usülde vergi alınmaya başlanmış. bu sistem az para kazanan esnaftan alınan oldukça düşük bir vergi sistemidir.
şu an asgari ücretli çalışan bile yıllık 5100tl (vergi+ssk) öderken, taksiler yıllık 32.000tl gelir göstererek 2750tl vergi ödemektedir. fabrikada canı burnunda çalışan gariban 5100tl ödeyecek, aylık 15-30bin lira arası kazanan taksi plakası sahipleri yıllık 2750tl vergi verecek öyle mi?!
über %20 vergi vermeye razı. fakat taksi sahipleri über'e razı değil. çünkü taksi plakası sahipleri şu an tarih öncesi çağdaki vergi sisteminin kaymağını yiyerek %0.5 vergi veriyorlar ve bu iş daha fazla yayılmadan, über'in kafasını koparmak istiyorlar. (UberXL araclari da isin bahanesi oldu)
linkte türkiye'de 32.000 lira kazandım diye beyan veren taksi sahibinin 2750tl vergi ödediğini göreceksiniz. gib.gov.tr'den bakabilirsiniz. (8000tl kazanc indirimine dikkat)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Edit..
Kaybeden vatandas, kazanan "taksi plakasi lobisi" olduTürkiye'de taksiler vergi veriyor mu?Taksilerin yazarkasası olmadığı için çok uzun süre önce plaka...
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Yanıtla +123
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nightdrive 1 yıl
şimdi de uber şöförleri eline silah alıp taksilere saldırsın.nede olsa bu ülkede adalet algısı ters işliyor..
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1 Avatar
Baymakli_Dondurma 1 yıl
Arkadaş şu devlet bir kere olsun vatandaşını düşünsün artık. Sıfır hizmet veren taksilere sırf oy için bütün partiler destek çıkıyor. Hakkımız haram olsun hepinize. Bundan sonra elimden ne kadar gelirsee o kadar uber kullanıcam
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volga tuygun 1 yıl
Hatırlayın, "Tecavüzcü kürtaj yaptıran kadından daha masum" demişti bir milletvekili. Zihniyet aynı zihniyet...
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TheStarBox 1 yıl
Şimdi de vatandaş çıksın "UBER Yasaklanamaz yoksa ortalığı yakarız" desin!
YETER LAN ARTIK! BIKTIK BU TAKSİ LOBİSİNDEN.
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gurkanse 1 yıl
ne olursa olsun bu saatten sonra aklı olan vatandaş uber olmasa bile taksi kullanmaz.herkes üstüne düşüp protesto eder ve kullanmazsa o zaman iyi olur belki bazı şeyler.
ben kesinlikle bu haberlerden sonra ve UBER in kaliteli hizmetini gördükten sonra paramı taksicilere vermem.tekrar mercedesten el arabasına binmeye gerek yok
1 Yanıt Yanıtla +6
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boyka06 1 yıl gurkanse
gurkanse
ne olursa olsun bu saatten sonra aklı olan vatandaş uber olmasa bile taksi kullanmaz.herkes üstüne düşüp protesto eder ve kullanmazsa o zaman iyi olur belki bazı şeyler.
ben kesinlikle bu haberlerden sonra ve UBER in kaliteli hizmetini gördükten sonra paramı taksicilere vermem.tekrar mercedesten el arabasına binmeye gerek yok

Aynen katılıyorum,daha da taksiye binmem,etkiye tepki herkes kendi açısından uyarsa buna sonuç alınır
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DH Misafiri 1 yıl
Demek taksiciler siddetle cozdu olai.bu algiyla daha cok kan dokulur.acaba taksiciler ne ceza aldi
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DH Misafiri 1 yıl
Ağzı olan konuşuyor... önce d2 belgesi ne işe yarıyor.....ve ne için verildiği önemli...açın okuyun ....okumadan yorum yap . herşey de olduğu gibi burada da aynı ......taksi şoförleri nin davranışları kötü olabilir....onun için başka yollardan haklarımızı aramaliyiz.....
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DH Misafiri 1 yıl
Taksiciler bu kafayla devam ettiği sürece eninde sonunda yok olacaklar. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundalar. Taksicilikte yıllardır araba modelleri ve gps haricinde değişen birşeyleri yok. Elektrikli araçlar ve kendi kendine giden araçlar daha fazla yaygınlaşınca ne yapacaklar? Onlara olan ihtiyaç belki yok olmayacak ama yakın bir gelecekte onlara duyulan ihtiyaç çok azalacak.
Yanıtla +2
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Mesudum 1 yıl
Gecenin/sabahın 3'ünde cenazeme gitmek için kaç tane taksi durağını aradım bir tanesi bile açmadı.
Yağmurda elimde çantam varken almadılar.
Gezen taksiyi durdurdum, istikamet söyledim. "Ben merkeze gidiyorum, istersen gel, oradan dolmuşa binersin" dedi.
Mal bu.
Şimdi ÜBER kendini benzer durumda kanıtlamadan taraf olmak istemem. Ama Taksiler rekabete çok geriden başlayacak benim açımdan.
Yanıtla +4
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trakyAli-1986 1 yıl
Haydi bakkallar kapin bıçağı doğru BİM a101 e. Onları yendiniz mi daha büyüklerine
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quar7 1 yıl
Kim daha güzel ayaklanıyor göstermek lazım aslında.
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