Uber'in trafikten men cezası alması için kanun tasarısı hazırlandı

Uber araçlarına geçtiğimiz 3 günde yapılan 4 saldırı sonrasında İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Milliyet'in haberine göre Uber mevzuata aykırı bir şekilde yolcu taşımacılığı yapıyor.

Getirilen kanun tasarısına göre D2 belgesi ile taksi hizmeti veren araçların trafikten men edilmesinin önünün açılacağı belirtiliyor. Tartışmaların odağındaki Uber'in yasalara aykırı olarak D2 belgesi ile yolcu taşımacılığı yaptığı ve araçlarının trafikten men edilerek para cezası verilmesi gündemde.

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Araçlar para cezasının yanında 30 gün trafikten men edilecek

Halihazırdaki mevcut yasalar ve Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararları, şu an bu tür cezalar verilmesinin önüne geçiyor. Bakanlığın kanun tasarısı yasalaştığında, izin belgesinde belirlenmiş bölge dışında faaliyet gösteren başta Uber araçları olmak üzere tüm araçlara idari para cezasının yanında, 30 gün trafikten men cezası verilecek. İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı bu düzenleme ile şiddet olaylarının önüne ne kadar geçileceği ise şimdilik bir muamma.

http://www.milliyet.com.tr/uber-e-trafikten-men-cezasi-geliyor-gundem-2625641/