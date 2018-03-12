Uber'in trafikten men cezası alması için kanun tasarısı hazırlandı

Teknoloji Editörü
Uber araçlarına geçtiğimiz 3 günde yapılan 4 saldırı sonrasında İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Milliyet'in haberine göre Uber mevzuata aykırı bir şekilde yolcu taşımacılığı yapıyor.
Getirilen kanun tasarısına göre D2 belgesi ile taksi hizmeti veren araçların trafikten men edilmesinin önünün açılacağı belirtiliyor. Tartışmaların odağındaki Uber'in yasalara aykırı olarak D2 belgesi ile yolcu taşımacılığı yaptığı ve araçlarının trafikten men edilerek para cezası verilmesi gündemde.Ayrıca Bkz. "Elon Musk geleceğin "toplu taşıma" sistemini tasarlıyor"
Araçlar para cezasının yanında 30 gün trafikten men edilecek
Halihazırdaki mevcut yasalar ve Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararları, şu an bu tür cezalar verilmesinin önüne geçiyor. Bakanlığın kanun tasarısı yasalaştığında, izin belgesinde belirlenmiş bölge dışında faaliyet gösteren başta Uber araçları olmak üzere tüm araçlara idari para cezasının yanında, 30 gün trafikten men cezası verilecek. İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı bu düzenleme ile şiddet olaylarının önüne ne kadar geçileceği ise şimdilik bir muamma.
http://www.milliyet.com.tr/uber-e-trafikten-men-cezasi-geliyor-gundem-2625641/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Türkiye'de taksiler vergi veriyor mu?
Taksilerin yazarkasası olmadığı için çok uzun süre önce plakalı taksi sahiplerinden basit usülde vergi alınmaya başlanmış. bu sistem az para kazanan esnaftan alınan oldukça düşük bir vergi sistemidir.
şu an asgari ücretli çalışan bile yıllık 5100tl (vergi+ssk) öderken, taksiler yıllık 32.000tl gelir göstererek 2750tl vergi ödemektedir. fabrikada canı burnunda çalışan gariban 5100tl ödeyecek, aylık 15-30bin lira arası kazanan taksi plakası sahipleri yıllık 2750tl vergi verecek öyle mi?!
über %20 vergi vermeye razı. fakat taksi sahipleri über'e razı değil. çünkü taksi plakası sahipleri şu an tarih öncesi çağdaki vergi sisteminin kaymağını yiyerek %0.5 vergi veriyorlar ve bu iş daha fazla yayılmadan, über'in kafasını koparmak istiyorlar. (UberXL araclari da isin bahanesi oldu)
linkte türkiye'de 32.000 lira kazandım diye beyan veren taksi sahibinin 2750tl vergi ödediğini göreceksiniz. gib.gov.tr'den bakabilirsiniz. (8000tl kazanc indirimine dikkat)
Edit..