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    Ubranista Phoenix kulaklığın kutusu güneş enerjisi ile şarj oluyor

    Ubranista Phoenix tam kablosuz kulaklık modeli uzun kullanım sürelerinin yanı sıra muhafaza kutusunda yer verdiği verimli paneller ile ışıktan bile şarj olabiliyor. 
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    Ubranista Phoenix TWS

    Bugün tam kablosuz kulaklıklar ve muhafaza kutuları ayrılmaz bir ikili durumunda. Muhafaza hem kulaklıkları güvende tutuyor hem şarj ediyor gerekirse de ultraviyole ile bakteri temizliği yapıyor. Bu kutuların da artık geliştiğini görüyoruz.

    Ubranista Phoenix ANC özellikleri ve fiyatı

    Ubranista Phoenix adıyla tanıtılan yeni kablosuz kulaklıklar önemli bir özellik ile geliyor. Muhafaza kutusu güneş panellerine sahip. Exeger Powerfoyle cinsi paneller herhangi bir ışık altında bile şarj olmasını sağlıyor. Böylece priz veya powerbank olmayan durumlarda kutunun sürekli olarak tam şarj kalmasını sağlamak mümkün oluyor.

    Kulaklık tek şarj ile 8 saate kadar kullanılırken kutusu ile 32 saate kadar uzayabiliyor. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf modu olan kulaklık IPX4 ile su sıçramalarına dayanıklı. Satış fiyatı 149$ olan Ubranista Phoenix aslında ilk değil ancak verimli güneş panelleri rakiplerinden farklılaşmasını sağlıyor.

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