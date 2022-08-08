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    OPPO Enco Air 2i kulaklık geliyor

    OPPO Enco Air 2i tam kablosuz kulaklık modeli abisine göre biraz kırpılmış olsa da yapay zeka destekli gürültü engelleme ve uzun kullanım süreleri ile dikkat çekiyor. 
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    OPPO Enco Air 2i
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    Tam kablosuz kulaklık pazarında pek çok ürünle boy gösteren Oppo markası yeni bir model için hazırlıklarını tamamladı. OPPO Enco Air 2i biraz daha kırpılmış ancak tatmin edecek özellikler sunuyor.

    OPPO Enco Air 2i özellikleri ve fiyatı

    OPPO Enco Air 2i tam kablosuz kulaklık modeli biraz daha küçük 10mm kompozit titanyum kaplama ses sürücüleri ile geliyor. Buna rağmen özel ses odası tasarım ile düşük frekanslarda çok daha iyi performans veriyor.

    Yapay zekâ gürültü engelleme ile başarılı bir şekilde sesleri kesebilen kulaklık Bluetooth 5.2 ile de gecikmeleri en aza indiriyor. Kırpmalar batarya ömrüne olumlu olarak yansımış. Tek şarj ile 7 saate kadar müzik dinlenebilen kulaklık kutusu ise bunu 28 saate çıkarıyor. OPPO Enco Air 2i için 30$ fiyat etiketi bekleniyor.

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