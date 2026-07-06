Ucuz akıllı telefonlar 2027'de tarihe karışabilir

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Yapay zeka sistemlerine yönelik artan bellek talebi akıllı telefon üreticilerini zorlayacak yeni bir dönemin habercisi olabilir. Sektör kaynaklarına göre 2026'nın sonuna gelindiğinde küresel DRAM üretiminin yarısından fazlası yapay zeka hesaplama sistemleri tarafından kullanılacak. Yakın vadede ise bu oranın yüzde 60'ın üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

Fiyatlar yüzde 700 yükseldi

Paylaşılan verilere göre DRAM fiyatları 2022'den bu yana yüzde 700'e varan artış gösterdi. Küresel arzın yaklaşık yüzde 90'ı Samsung, SK hynix ve Micron tarafından karşılanıyor. Bu üç üreticiye karşı açılan toplu dava süreci devam etse de mevcut raporlar fiyat baskısının kısa vadede hafiflemesinin beklenmediğini ortaya koyuyor.

Bellek maliyetlerindeki yükseliş, yalnızca Android üreticilerini değil Apple dahil tüm akıllı telefon üreticilerini etkiliyor. Şirketlerin önceliğinin artık daha düşük fiyat pazarlığı yapmak yerine yeterli DRAM tedariki sağlamak olduğu belirtiliyor.

Giriş seviyesi telefonlar büyük risk altında

Aktarılanlara göre bugün yaklaşık 1.500 yuan (220 dolar) seviyesinde satılan giriş segmenti akıllı telefonların 2027 itibarıyla piyasadan büyük ölçüde çekilebileceği öngörülüyor. Uzmanlara göre bellek ve depolama maliyetleri, gelecekte bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetinin yüzde 60'ını oluşturabilir.

Bu seviyedeki maliyetlerin üreticilerin kâr marjını ciddi biçimde düşüreceği, şirketlerin ise bunu telafi edebilmek için fiyat artışına gitmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor. Sonuç olarak giriş seviyesi modeller ya önemli ölçüde pahalanacak ya da yerlerini daha yüksek fiyatlı cihazlara bırakacak.

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Öte yandan araştırma şirketi IDC, akıllı telefon sevkiyatlarının 2013'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyebileceğini tahmin ediyor. Aynı raporda bilgisayar sevkiyatlarında da belirgin bir düşüş beklendiği belirtiliyor.

Gözler Çinli üreticilerde

Küresel DRAM pazarındaki yoğunlaşma nedeniyle gözler Çinli üreticiler CXMT ve YMTC'ye çevrilmiş durumda. Bu şirketlerin Huawei, Xiaomi ve OPPO gibi Çinli üreticilere bellek sağlamasında önemli bir engel bulunmazken diğer küresel markalar açısından jeopolitik kısıtlamalar tedarik sürecini zorlaştırabiliyor. Bilindiği üzere Apple’ın CXMT ve YMTC’den tedarik sağlamak için çalıştığı ifade ediliyor. Ancak bu arzın da fiyatları düşürmesi beklenmiyor.

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