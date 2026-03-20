Huawei, dev kameralı ve soğutma fanlı telefonu Mate 80 Pro Max Wind Edition'ı tanıttı

Mate 80 Pro Max ile karşılaştırıldığında, Wind Edition’ın kamera modülü gövdeden daha da dışarı çıkıyor ve kamera modülünün alt yarısı delikli. Huawei bu alanı ve havalandırma açıklıklarını, genelde oyun telefonlarında bulunan aktif fanı yerleştirmek için kullanıyor.
Fan sayesinde, HiSilicon Kirin 9030 Pro sürekli yük altında daha yüksek performans elde edecek ancak Huawei, fanı uzun süreli video kaydında kameranın zorlanmaması için de kullanmış olabilir. Ancak, bu fan için dört arka kameradan biri feda edilmiş. Mate 80 Pro Max’te dörtlü kamera sistemi (50 megapiksel ana kamera, 40MP ultra geniş açılı kamera, 50MP makro telefoto, 50MP periskop) bulunuyor.
Mate 80 Pro Max Wind Edition, 6.9 inç AMOLED LTPO ekran, Kirin 9030 Pro işlemci, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarjı destekleyen 6.000 mAh batarya gibi Mate 80 Pro Max ile aynı özellikleri paylaşıyor.
Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition, Çin'de 21 Mart'ta ön siparişe açılacak ve fiyatı en geç o zamana kadar kesinleşmiş olacak. Telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama veya 16 GB RAM ve 1 TB depolamayla sunulacak.
