Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ucuz akıllı telefonlara yeni vergi düzenlemesi

    Resmi Gazete üzerinde yayınlanan tebliğ ile artık 200$ altındaki telefonların ithalatında verilen beyan değil Bakanlığın belirlediği değer üzerinden vergi uygulanacak.
    126
    1 hf.
    15b
    1
    249
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Ucuz akıllı telefonlara yeni vergi düzenlemesi
    Tam Boyutta Gör

    Orta ve üst seviye telefonların artık alınamayacak seviyelere geldiği ülkemizde 200$ altı giriş seviyesi akıllı telefonlar daha fazla rağbet görüyordu. Yayınlanan yeni tebliğ ile ucuz telefonlara da vergi düzenlemesi getirildi.

    Fiyat artışı gelebilir

    Bugün resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre artık 200$ akıllı ve standart telefonların ithalatı vergi gözetim uygulamasına tabi olacak. Bunun anlamı telefon; getirildiği gümrük beyan fiyatı üzerinden değil Ticaret Bakanlığının belirlediği değer üzerinden hesaplanacak.

    Ayrıca Bkz. "Zoom önemli bir blok zinciri girişimini satın aldı"

    Yani örneğin 150$ olarak getirilen bir telefonun gözetim uygulamasında değeri 170$ olarak belirlenebilir. Bu da fiyatların bir miktar daha yüksek olması demek. Xiaomi Note 8 modeli 130-140 Avro civarı bir fiyat ile ülkemizde 2000TL seviyelerinde satılıyordu. Bunun bedelinin artması demek hem baz fiyatın hem de vergilerin yükselmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde bu yeni gözetim uygulamasının etkileri telefon fiyatlarına yansıyacaktır.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508-9.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 1 hf. en beğenilen
    soluk aldırmıyorlar valla, helal olsun.
    Yanıtla +312
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    alito (A. Teyfik Görmez) 1 hf.
    Bunlara oy vermeye devam mı sayın mozambikliler?
    4 Yanıt Yanıtla +265
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    turnix (Umut Caglar) 1 hf. alito
    Bunlara oy verenin ne teknolojiden haberi mi var ki ?
    Yanıtla +80
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    serafon 1 hf. alito
    Bir tarafta bunlar diğer tarafta olsaydı askıda cep tep telefonu vergisi uygulaması çıkaracaklar. Seç beğen al.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf.
    Adamlarin urettigi urune de karisir olduk.



    Sen 150 demissin ama 150 etmez bu. 180 eder. O zaman vergi ona gore. Peki tersine isleyecek mi. 150 etmez. 120 eder diyecekler mi. Nerdeee
    Adamlarin urettigi urune de karisir olduk. Sen 150 demissin ama 150 etmez bu. 180 eder. O zaman vergi ona gore. Peki tersine isleyecek mi. 150 et...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +175
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Dark_Soul 6 gün alprkrkmz
    Hahhaha bu olursa artık şaşırmam valla.
    Olm salak mısınız bunu en az 300 e satmanız lazım. Neyse ben vergisini ona göre alıyım siz fiyatı artırırsınız :D
    Hayır en komiği de işçilere verilen saatlik ücreti paylaşacakmış üretici. Burdan neyin istatistiği çıkacak acaba? Devlet yetkilileri Çinli işçilerin düşük ücretlerini protesto etmek için Çİn'e mi gidecek?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (195) Yorum Yaz Forumda Gör
    5 Avatar Avatar Avatar
    grcim (Gültekin Çim) 5 gün
    50 usd da olsa malın gümrük kıymeti, 200 usd üzerinden vergilendirecek, benzeri uygulama ithal akülerde var, baktılar kimse üst segment tüketemiyor orta ve alt segmente de çökelim ki tüketici ucuza ürün alamasın, son dönemde xiaomi gibi markalar revaçtaydı artık devlet otomatık olarak malın kıymetini vegilendirirken kendisi belirliyor, ülke alınan vergilerle ayakta kalmaya çalışıyor, ama artık kantarın topuzu iyice kaçtı. zaten taksit yok, pahalı ürün tüketmeyin cari açık vermeyelim diyordunuz , apple dunya kadar salladınız, baktınız care kalmadı alt segmentte tüketim çok fazla oraya da çökelim. Heralde ülkemizde alınabilecek vergilerin sonu yok, alkol ve elektronik burada daima lüks olacak belli oldu isterse 50 usd olsun. Ben 5 yıldan fazladır ,iphone 6 kullanıyorum heralde tlf bozulana kadar hiçbir cihaz almayacağım. İstediğim cihazı alabilirm ama almayacağım. bir üründe bu kadar vergi olurmu gumruk vergisi, kdv, ötv, bandrol, şimdide yetmedi kıymetini arttıralım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 5 gün
    Nedir bu cep telefonunun çektiği.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Şoförparçası 5 gün yeni yorumcu
    1350 liraya geçen hafta aldığım GM 9 pro 1700 olmuş şanslı mıyız esasen değiliz alım gücümüzü iyice bitirmiş oldular..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MMistanbul (MKA ) 5 gün
    Donuma kadar aldılar diyerek 3. köprüye atlamak üzere çıkan birisini görmeden inanmam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Broon (B. Ş.) 5 gün
    Hohohohoho salamlı duacılar gelmemiş herhalde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    aliosman2323 (ali osman ) 5 gün
    Halkın faydasına tek birşey yapsalar şaşarım bu vergilatörlerin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ahmetbozkurt85 5 gün
    asgari ücretle çalışan biri ülkemizde maaşı 190 dolara denk geliyor. Bilin istedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    anticor (Gercek Ad.) 5 gün
    169 dolarlık telefon 2299 TL

    Yani asgari ücret yaklaşık 190 dolara geliyor ülkede.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kediseven (Ahmet Gürkan) 5 gün
    Ucuz ve vergisiz hiçbir şey kalmamalı. Kulak arkasında zikilmedik 1 mm2 yer bile kalmamalı! Hedef 2023!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    14980 kez okundu.
    180 kişi, toplam 195 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    200$ altı telefonlara vergi, Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Nintendo Switch satışları hız kesmiyor 1 hf. Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı 1 hf. Poco F2 Pro'nun global lansmanı 12 Mayıs'ta yapılacak 1 hf. Meizu HD60 kablosuz kulaklıklar tanıtıldı 1 hf. Google Lens artık el yazısı ile yazılmış metinleri tarayarak, PC'ye yapıştırabiliyor 1 hf. 1500 TL değerinde 54 oyun Steam'de sadece 76 TL'ye satılıyor 1 hf. Xiaomi önümüzdeki hafta Redmi K30 5G Speed ​​Edition'ı tanıtacak 1 hf. Evden çıkmadan Hyundai'den yeni bir araç satın almak mümkün 1 hf. Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1848 1 hf. Yerli koronavirüs aşısının hayvan deneyleri başladı 1 hf. Apple'ın dizüstü bilgisayar satışları düşüşte 1 hf. Hayatını kaybeden bir kedide koronavirüs tespit edildi 1 hf. Redmi 10X'in özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Fiat, Alfa Romeo ve Jeep'te garanti süreleri Haziran sonuna kadar uzatıldı 1 hf. Elon Musk: Tesla Roadster beklenenden daha geç gelecek 1 hf. Meizu, yeni Flyme 8.1 arayüzünü tanıttı: Hangi telefonlara gelecek? 1 hf. Makyajlı Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi yeni teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi 5.92GHz hızına aşırtıldı 1 hf. Marmaray’la Anadolu’dan Avrupa’ya ilk kez yurt içi yük treni geçiyor 1 hf. Meizu 17 ve Meizu 17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Ucuz akıllı telefonlara yeni vergi düzenlemesi Sonraki 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu 1 hf. Sony WF-SP800N tam kablosuz kulaklık; akıllı özellikleri uygun fiyata sunuyor 1 hf. Ağır metal tedavisinde kullanılan ilaç yılan sokmalarının tedavisinde kullanılabilir 1 hf. John Wick, Cumartesi günü YouTube üzerinden ücretsiz gösterilecek 1 hf. Online maske satışı başladı 1 hf. Lenovo’nun yeni ThinkPad E14 ve E15 modelleri Ryzen 4700 ile geliyor 1 hf. Tile konum bulma teknolojisi Intel işlemcilere entegre ediliyor 1 hf. RX 5600M/5700M’li dizüstü sızdı: Navi mobilde iddialı olabilir 1 hf. RTS oyunu Ashes of Singularity: Escalation, Humble Bundle’da ücretsiz oldu 1 hf. AMD Ryzen Pro 4000 işlemciler tanıtıldı 1 hf. Apple, A12X yongalı yeni Apple TV 4K'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Windows 10 ‘un pazar payı düşüşte 1 hf. Glokom tanısı koyan yapay zeka geliştirildi 1 hf. PS Store'da 'Gizli Değerler' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. ADATA SU720 SSD’sini duyurdu 1 hf. Core i9-10900K 5.4 GHz’e hız aşırtıldı: Halen Ryzen 9 3900X’ten geride 1 hf. Zoom önemli bir blok zinciri girişimini satın aldı 1 hf. A520 yongasetli 5 ASUS anakart listelendi 1 hf. Bugünkü Xbox Series X etkinliğinde gösterilen 11 oyun fragmanı 1 hf. Nvidia ve HiSilicon en iyi yarı iletken firmaları arasına girdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    KIBRISDA HİÇ VAKA YOK
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi