Ucuz akıllı telefonlara yeni vergi düzenlemesi

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Orta ve üst seviye telefonların artık alınamayacak seviyelere geldiği ülkemizde 200$ altı giriş seviyesi akıllı telefonlar daha fazla rağbet görüyordu. Yayınlanan yeni tebliğ ile ucuz telefonlara da vergi düzenlemesi getirildi.

Fiyat artışı gelebilir

Bugün resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre artık 200$ akıllı ve standart telefonların ithalatı vergi gözetim uygulamasına tabi olacak. Bunun anlamı telefon; getirildiği gümrük beyan fiyatı üzerinden değil Ticaret Bakanlığının belirlediği değer üzerinden hesaplanacak.

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Yani örneğin 150$ olarak getirilen bir telefonun gözetim uygulamasında değeri 170$ olarak belirlenebilir. Bu da fiyatların bir miktar daha yüksek olması demek. Xiaomi Note 8 modeli 130-140 Avro civarı bir fiyat ile ülkemizde 2000TL seviyelerinde satılıyordu. Bunun bedelinin artması demek hem baz fiyatın hem de vergilerin yükselmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde bu yeni gözetim uygulamasının etkileri telefon fiyatlarına yansıyacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508-9.htm

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