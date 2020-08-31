Üflemeli çalgılar artık tamamen dijitalleşti

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Dijitalleşme çağından üflemeli çalgılar da yavaş yavaş nasibini alıyor. Adı üflemeli olan ancak havaya gerek duymadan melodi çıkarabilen The Solo müzisyenlerin oldukça işine yarayacak.

The EWI Solo özellikleri ve fiyatı

The EWI Solo üflemeli dijital çalgı aleti Akai firmasının ilk tam bağımsız çalgısı ünvanına sahip. Geçmiş yıllarda firma USB üzerinden bilgisayara bağlanarak sesi aktaran dijital flüt ve kablosuz bir alıcı üzerinden ses aktaran dijital flüt şeklinde ilginç çalgılara imza atmıştı.

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The EWI Solo tam bağımsız bir çalgı yani sesi de hoparlörü üzerinden veriyor. Böylece herhangi bir bağlantıya gerek kalmadan istediğiniz yerde çıkarıp çalabiliyorsunuz. Flüt, klarnet, jazz klarnet gibi yaklaşık 200 enstrümanın sesini yüksek doğruluk oranıyla çıkarabiliyor.

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The EWI Solo üzerinde notalar için tuşlar ve pedallar yer alıyor. Arka kısımda ise enstrüman çeşidini ve ayarları seçebileceği OLED bir ekran, ekran menüsünün kontrolünü sağlayan tekerlek tuş ile alt kısımda da ton ayarları yapabileceğiniz bir tuş takımı yer alıyor.

Peki nefes nasıl iletiliyor diye soracak olursanız aslında çalgının nefese ihtiyacı yok. Yani dijital bir org veya piyano şeklinde düşünebiliriz. Ağzınızı dayadığınız kısımda bir özel bir sensör mevcut. Burada nefes vermeniz ve ısırmanızın baskısı algılanıyor. Anlık olarak sisteme iletiliyor ve şiddet buna göre ayarlanıyor. USB MIDI çıkışı da olan cihaz tek şarj ile 12 saat kullanılabiliyor. Fiyatı ise 499$.

https://newatlas.com/music/akai-professional-ewi-solo/

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