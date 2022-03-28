Ukrayna hükümeti, Rusya savaşının önemli gelişmelerini NFT'ye dönüştürdü

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, resmi Twitter hesabından Uknraya-Rusya savaşının unutulmaz olaylarının sergileneceği bir NFT müzesinin açıldığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken Ukrayna hükümeti, bu ayın başlarında bir NFT projesi ile ilgilendiklerini duyurmuştu. Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov da beklenen açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, 25 Mart tarihinde Twitter üzerinden şu şekilde açıklama yaptı:

“Rusya Ukrayna’yı yok etmek için tankları kullanırken, biz devrim niteliğindeki blok zinciri teknolojisine güveniyoruz. Meta History UA NFT Müzesi açıldı. Burası savaşın hatırasının saklanacağı ve Ukrayna kimliğini ve özgürlüğünü kutlamak için bir yer olacak.”

Diğer taraftan bu NFT’lerin her biri 0,15 Ethereum (ETH) değerinde olup söz konusu NFT’ler 30 Mart’tan itibaren satışa sunulacak. Bunun yanında NFT satışından elde edilen fonlar, orduyu ve sivil yardımı desteklemek için doğrudan Dijital Dönüşüm Bakanlığı tarafından tutulan resmi kripto para hesaplarına gidecek.

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