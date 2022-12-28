ULAQ SİDA tedariki için sözleşme imzalandı

Tam Boyutta Gör Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından üretilen Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ SİDA, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma arasında ULAQ SİDA alımına yönelik sözleşme imzalandı.

Envantere girecek ULAQ SİDA’ların hem Su Üstü Harbi (ASuW) hem de Denizaltı Savunma Harbi (ASW) konfigürasyonlarına sahip olacağı belirtildi. Sipariş adedi ve teslimat tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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ULAQ SİDA özellikleri neler?

Türkiye’nin ilk insansız muharip deniz aracı olan ULAQ SİDA; keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi (SUH), asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevler için kullanılabilecek.

ULAQ, Roketsan tarafından üretlien 4 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze ve 2 adet Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistem L-UMTAS ile donatıldı. CİRİT ve L-UMTAS, 8 kilometre menzile sahip. ULAQ SİDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra; elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabiliyor.

ULAQ, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip. Otonom sürüş özelliği bulunmuyor, uzaktan kontrol ediliyor ancak sonraki süreçte otonom özelliği eklenecek.

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