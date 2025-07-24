Dron tehditlerine yerli kalkan: MKE'den TOLGA Dron Savunma Sistemi

Sistemde yer alan kulelerin her biri, farklı menzillerdeki tehditlere karşı özelleştirilmiş:
35 mm TOLGA Kule: 3.000 metreye kadar etkili
20 mm TOLGA Kule: 1.000 metreye kadar etkili
40 mm TOLGA Kule: 500 metreye kadar etkili
12,7 mm TOLGA Kule: 300 metreye kadar etkili
Bu yapı sayesinde TOLGA, sahada anlık tehdit değerlendirmesi yaparak dinamik ve hedefe özgü bir savunma uygulayabiliyor. MKE Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik’in açıklamasına göre TOLGA Dron Savunma Sistemi, tehditleri 10 bin metreden 300 metreye kadar menzilde farklı silahlarla etkisiz hale getirebiliyor.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya