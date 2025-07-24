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    Dron tehditlerine yerli kalkan: MKE'den TOLGA Dron Savunma Sistemi

    Elektronik karıştırma ve fiziksel imhayı tek sistemde birleştiren MKE TOLGA, farklı menzillerde etkili kuleleriyle dron tehditlerine karşı sahada dinamik ve entegre bir savunma kalkanı oluşturuyor.

    Dron tehditlerine yerli kalkan: MKE TOLGA Dron Savunma Sistemi Tam Boyutta Gör
    Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Dron Savunma Sistemi, ilk kez IDEF 2025 fuarında tanıtıldı. Yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı tasarlanan sistem, elektronik karıştırma ve fiziksel imha yeteneklerini tek çatı altında birleştirerek dronlara karşı katmanlı ve entegre bir savunma sunuyor.

    Katmanlı savunma: Radar, jammer, kule

    Dron tehditlerine yerli kalkan: MKE TOLGA Dron Savunma Sistemi Tam Boyutta Gör
    TOLGA, komuta kontrol merkezi, mobil radar sistemleri, jammer bileşenleri, kuleli silahlar ve bu sistemlere özel geliştirilmiş mühimmat ailesiyle çalışıyor. Tehdit, ilk olarak 10 bin metre mesafeden radarlarla tespit ediliyor. Ardından elektronik karıştırma (jammer) devreye girerek dronun kontrol sinyali kesiliyor. Engellenemeyen hedefler için ise, ikinci katman olan silahlı kule sistemleri aktif hale geliyor.

    Sistemde yer alan kulelerin her biri, farklı menzillerdeki tehditlere karşı özelleştirilmiş:

    • 35 mm TOLGA Kule: 3.000 metreye kadar etkili
    • 20 mm TOLGA Kule: 1.000 metreye kadar etkili
    • 40 mm TOLGA Kule: 500 metreye kadar etkili
    • 12,7 mm TOLGA Kule: 300 metreye kadar etkili

    Bu yapı sayesinde TOLGA, sahada anlık tehdit değerlendirmesi yaparak dinamik ve hedefe özgü bir savunma uygulayabiliyor. MKE Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik’in açıklamasına göre TOLGA Dron Savunma Sistemi, tehditleri 10 bin metreden 300 metreye kadar menzilde farklı silahlarla etkisiz hale getirebiliyor.

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    MDK 11 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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