Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: "Dört adet Marlin SİDA, bir uçak gemisini batırabilir"

Tam Boyutta Gör ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen Marlin SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Envantere giren ilk insansız deniz aracı olmayı başardı. Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Marlin SİDA, elektronik harp yeteneği ile öne çıkıyor. Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip olan ilk ve tek insansız su üstü aracı olma özelliği taşıyor. Düşman deniz donanmasının sistemlerini elektronik taarruz gerçekleştirebiliyor. Sadece su üstü hedeflere değil, su altı hedeflere karşı da kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Marlin SİDA'nın vurucu özelliğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Marlin SİDA, hedefi tam ortasından istediğimiz noktadan vurabilir. Gerek gövdeden gerekse de kuyruktan vurmak suretiyle. Geminin arka tarafını vurarak hareketsiz kalmasını sağlayabilir. İki tanesi bir gemiye veya dörtlü şekilde bir uçak gemisine saldırdığı takdirde gemiyi batırabilecek teçhizatla donatılmıştır." dedi.

Marlin SİDA özellikleri

Uzunluk: 15 metre

Genişlik: 3,85 metre

Deplasman: 21 ton

Maksimum Seyir Hızı: 36 knottan fazla

Otonom Seviyesi: 3

Çalışma Süresi: 24 saat

Seyir Menzili: 400 NM

Faydalı Yük Kapasitesi: Maksimum 4 ton

İstihbarat, keşif, gözetleme

Su üstü harbi ve elektronik harp

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