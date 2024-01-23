Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: "Dört adet Marlin SİDA, bir uçak gemisini batırabilir"

Marlin SİDA, elektronik harp yeteneği ile öne çıkıyor. Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip olan ilk ve tek insansız su üstü aracı olma özelliği taşıyor. Düşman deniz donanmasının sistemlerini elektronik taarruz gerçekleştirebiliyor. Sadece su üstü hedeflere değil, su altı hedeflere karşı da kullanılabiliyor.
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Marlin SİDA'nın vurucu özelliğine vurgu yaparak, şunları söyledi:
"Marlin SİDA, hedefi tam ortasından istediğimiz noktadan vurabilir. Gerek gövdeden gerekse de kuyruktan vurmak suretiyle. Geminin arka tarafını vurarak hareketsiz kalmasını sağlayabilir. İki tanesi bir gemiye veya dörtlü şekilde bir uçak gemisine saldırdığı takdirde gemiyi batırabilecek teçhizatla donatılmıştır." dedi.
Marlin SİDA özellikleri
- Uzunluk: 15 metre
- Genişlik: 3,85 metre
- Deplasman: 21 ton
- Maksimum Seyir Hızı: 36 knottan fazla
- Otonom Seviyesi: 3
- Çalışma Süresi: 24 saat
- Seyir Menzili: 400 NM
- Faydalı Yük Kapasitesi: Maksimum 4 ton
- İstihbarat, keşif, gözetleme
- Su üstü harbi ve elektronik harp
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