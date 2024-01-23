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    Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: "Dört adet Marlin SİDA, bir uçak gemisini batırabilir"

    Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız deniz aracı Marlin SİDA, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın ifadelerine göre uçak gemisi batırabilecek kabiliyete sahip. 
    Prof. Caşın: 'Dört adet Marlin SİDA, bir uçak gemisini batırabili Tam Boyutta Gör
    ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen Marlin SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Envantere giren ilk insansız deniz aracı olmayı başardı. Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Marlin SİDA, elektronik harp yeteneği ile öne çıkıyor. Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip olan ilk ve tek insansız su üstü aracı olma özelliği taşıyor. Düşman deniz donanmasının sistemlerini elektronik taarruz gerçekleştirebiliyor. Sadece su üstü hedeflere değil, su altı hedeflere karşı da kullanılabiliyor.

    Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Marlin SİDA'nın vurucu özelliğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

    "Marlin SİDA, hedefi tam ortasından istediğimiz noktadan vurabilir. Gerek gövdeden gerekse de kuyruktan vurmak suretiyle. Geminin arka tarafını vurarak hareketsiz kalmasını sağlayabilir. İki tanesi bir gemiye veya dörtlü şekilde bir uçak gemisine saldırdığı takdirde gemiyi batırabilecek teçhizatla donatılmıştır." dedi.

    Marlin SİDA özellikleri

    • Uzunluk: 15 metre
    • Genişlik: 3,85 metre
    • Deplasman: 21 ton
    • Maksimum Seyir Hızı: 36 knottan fazla
    • Otonom Seviyesi: 3
    • Çalışma Süresi: 24 saat
    • Seyir Menzili: 400 NM
    • Faydalı Yük Kapasitesi: Maksimum 4 ton
    • İstihbarat, keşif, gözetleme
    • Su üstü harbi ve elektronik harp
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Marlin SİDA, sida ve
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