Milli Muharip Uçak ilk kez iniş takımları üzerinde görüntülendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, hangardan çıkmak için gün sayıyor. Son montaj hattına geçen Milli Muharip Uçak (MMU), iniş takımlarının üzerinde ve taşıyacağı mühimmatlarla birlikte ilk kez görüntülendi. Uçağın fiziksel montaj işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor.

Milli Muharip Uçak, 5+ nesil savaş uçaklarında bulunan teknolojilere ve özelliklere sahip olacak. Türk Hava Kuvvetleri’ne büyük güç katacak. Tüm hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımı için tamamen yerli altyapıya sahip olacak.

Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuş tarihi bir yıl erkene çekildi 2 hf. önce eklendi

Milli Muharip Uçak, 18 Mart 2023’te hangardan ilk kez çıkacak. 29 Ekim 2024 tarihinde ise ilk uçuşunu yapacak. 2028’de seri üretimine başlanacak. Prototiplerde ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanılacak. Seri üretim versiyonlarda ise yerli motordan güç alacak.

Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri, yüzde 100 Türk sermayeli olarak Milli Muharip Uçak'a destek sağlayacak

Daha önce Türk-İngiliz ortaklığında yerli savunma sanayi ve havacılık ürünleri geliştiren BNA, İngiliz ortağı BAE Systems’in hisselerini satın alarak yola yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak devam edecek. Nurol Holding çatısı altında kurulan Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri ismindeki yeni şirket, Milli Muharip Uçak ve Hürjet projelerine katkı sağlayacak.

Yüzde 100 yerli sermayenin sağlayacağı avantajlar hakkında açıklama yapan Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri AŞ Genel Müdürü Eray Gökalp, "Savunma sektöründeki en önemli meselelerden biri, dışa bağımlılığı ortadan kaldırarak yurt içinde özgün ürün ve çözümler oluşturmak. Yüzde 100 yerli bir şirket olduğumuzda bunu sağlamak ve ortaya çıkan teknolojinin ülkemizde kalmasını sağlamak çok daha mümkün. Öte yandan bazı hedef ülkelerde Türk savunma sanayisi ürünlerine olan ilgiyi görmek mümkün. Zamanı geldiğinde kendi tasarımımız olan bazı ürünlerin bu ülkelerde de üretim altyapısını kurmak bu hisse yapısıyla çok daha kolay olacaktır. Nurol Holdinge bağlı kuruluşlarının, hali hazırda yurt dışında kurmuş olduğu iş birliklerinin de bize katkısı fazla olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri, havacılıkta kontrol teknolojileri altında yazılım ve donanım yoğun uçuş kontrol, motor kontrol ve görev kontrol sistemleri başta olmak üzere, diğer uçak sistemleri kontrol birimleri, kokpit kontrol üniteleri ve ilave olarak yakıt, hidrolik, iklimlendirme sistem alt birimlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Geliştirilen ürünlerin Türkiye’de kullanılmasının yanı sıra yurt dışına ihraç edilmesi planlanıyor. Hürjet’in aviyonik kontrol panelleri geliştiriliyor. İlk teslimatlar yapıldı. Milli Muharip Uçak’ın ise yakıt sistemleri sistem mühendisliği ve aviyonik sistemleri geliştiriliyor.

Tam Boyutta Gör

Milli Muharip Uçak ile;

Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

MMU Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

MMU Sistem Özellikleri

Yüksek Durumsal Farkındalık

Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü

Muharebe Hasar Tespiti

Yeni Nesil Görev Sistemleri

Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik

Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz

Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş

Kısa Dönüş Süresi

Kolay Bakım

Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği

Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği

Dahili Silah Yuvası

Supercruise Kabiliyeti

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Milli Muharip Uçak ilk kez iniş takımları üzerinde görüntülendi