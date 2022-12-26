Milli Muharip Uçak ilk kez iniş takımları üzerinde görüntülendi

- Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri, yüzde 100 Türk sermayeli olarak Milli Muharip Uçak'a destek sağlayacak
- MMU Teknik Özellikleri
- MMU Sistem Özellikleri
- Yorumlar
Milli Muharip Uçak, 5+ nesil savaş uçaklarında bulunan teknolojilere ve özelliklere sahip olacak. Türk Hava Kuvvetleri’ne büyük güç katacak. Tüm hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımı için tamamen yerli altyapıya sahip olacak.
Milli Muharip Uçak, 18 Mart 2023’te hangardan ilk kez çıkacak. 29 Ekim 2024 tarihinde ise ilk uçuşunu yapacak. 2028’de seri üretimine başlanacak. Prototiplerde ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanılacak. Seri üretim versiyonlarda ise yerli motordan güç alacak.
Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri, yüzde 100 Türk sermayeli olarak Milli Muharip Uçak'a destek sağlayacak
Daha önce Türk-İngiliz ortaklığında yerli savunma sanayi ve havacılık ürünleri geliştiren BNA, İngiliz ortağı BAE Systems’in hisselerini satın alarak yola yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak devam edecek. Nurol Holding çatısı altında kurulan Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri ismindeki yeni şirket, Milli Muharip Uçak ve Hürjet projelerine katkı sağlayacak.
Yüzde 100 yerli sermayenin sağlayacağı avantajlar hakkında açıklama yapan Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri AŞ Genel Müdürü Eray Gökalp, "Savunma sektöründeki en önemli meselelerden biri, dışa bağımlılığı ortadan kaldırarak yurt içinde özgün ürün ve çözümler oluşturmak. Yüzde 100 yerli bir şirket olduğumuzda bunu sağlamak ve ortaya çıkan teknolojinin ülkemizde kalmasını sağlamak çok daha mümkün. Öte yandan bazı hedef ülkelerde Türk savunma sanayisi ürünlerine olan ilgiyi görmek mümkün. Zamanı geldiğinde kendi tasarımımız olan bazı ürünlerin bu ülkelerde de üretim altyapısını kurmak bu hisse yapısıyla çok daha kolay olacaktır. Nurol Holdinge bağlı kuruluşlarının, hali hazırda yurt dışında kurmuş olduğu iş birliklerinin de bize katkısı fazla olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri, havacılıkta kontrol teknolojileri altında yazılım ve donanım yoğun uçuş kontrol, motor kontrol ve görev kontrol sistemleri başta olmak üzere, diğer uçak sistemleri kontrol birimleri, kokpit kontrol üniteleri ve ilave olarak yakıt, hidrolik, iklimlendirme sistem alt birimlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Geliştirilen ürünlerin Türkiye’de kullanılmasının yanı sıra yurt dışına ihraç edilmesi planlanıyor. Hürjet’in aviyonik kontrol panelleri geliştiriliyor. İlk teslimatlar yapıldı. Milli Muharip Uçak’ın ise yakıt sistemleri sistem mühendisliği ve aviyonik sistemleri geliştiriliyor.
Milli Muharip Uçak ile;
- Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
MMU Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
MMU Sistem Özellikleri
- Yüksek Durumsal Farkındalık
- Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
- Muharebe Hasar Tespiti
- Yeni Nesil Görev Sistemleri
- Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
- Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
- Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
- Kısa Dönüş Süresi
- Kolay Bakım
- Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
- Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
- Dahili Silah Yuvası
- Supercruise Kabiliyeti
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d