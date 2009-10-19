Ultra-ince tasarımlı Dell Adamo XPS 22 Ekim'de geliyor

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Adamo XPS'i bu hafta içerisinde kullanıma sunuyor. Firmanın 22 Ekim'de lanse etmeye hazırlanan dizüstü bilgisayar, sadece 9.99mm kalınlığındaki yapısı ve tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Intel platformunu kullanacak olan Adamo XPS'in Windows 7 ile geleceği açıklandı.

Sahip olduğu özel sensör ile otomatik lid kontrolü yaparak dinamik açma-kapama yeteneğine sahip olduğu belirtilen dizüstü bilgisayarın 2000$ üzerinde bir fiyatlandırma ile geleceği belirtilmekte.