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Ultra-ince tasarımlı Dell Adamo XPS 22 Ekim'de geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ultra-ince tasarımlı Dell Adamo XPS 22 Ekim'de geliyor
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Adamo XPS'i bu hafta içerisinde kullanıma sunuyor. Firmanın 22 Ekim'de lanse etmeye hazırlanan dizüstü bilgisayar, sadece 9.99mm kalınlığındaki yapısı ve tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Intel platformunu kullanacak olan Adamo XPS'in Windows 7 ile geleceği açıklandı.

Sahip olduğu özel sensör ile otomatik lid kontrolü yaparak dinamik açma-kapama yeteneğine sahip olduğu belirtilen dizüstü bilgisayarın 2000$ üzerinde bir fiyatlandırma ile geleceği belirtilmekte.


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posses 10 yıl
gorunustekı şıklıga hayran kaldım tabı kalıte ve ozellıgı bılemem
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Process64 10 yıl
Dünyanın en ince notebooku seçilmemiş miydi bu ?
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sagopakey78 10 yıl
ben ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar diye işte buna derim.:)
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omkkio 10 yıl
MacBook Air'ın nihayet adam akıllı bir rakibi oldu. Umarım Windows 7 ile performans problemini de çözerler de taşınabilir bilgisayar neymiş bizde görürüz :)
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tanak 10 yıl
güzel ama fiyt da iyimiş. tabi özelliklerini de bilmemi lazım.
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erolsipar 10 yıl
Adamo Adam olsun!
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