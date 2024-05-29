Ultrasonik parmak izi tarayıcıları daha fazla Android telefonla buluşuyor

Goodix şirketi, şimdiden ses getiren ultrasonik ekran altı parmak izi sensörünü Vivo X100 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Oppo, OnePlus ve Realme gibi önemli markalarında gelecekte amiral gemisi modellerine ultrasonik parmak izi okuyucuları entegre etmesi bekleniyor.
Goodix, yeni parmak izi tarama teknolojisini yaygınlaştırıyor
Ultrasonik parmak izi okuyucular genel olarak amiral gemisi modellerde kullanılmasına rağmen Samsung, bu tip tarayıcıları en çok kullanan üretici olarak göze çarpıyor. Ancak yeni çıkan gelişmelerle çok yakında ultrasonik tarayıcılar daha fazla üretici tarafından benimsenecek gibi görünüyor.
Parmak izinizi okumak için ışık yerine ses dalgalarını kullandığından bu sistem sıradan bir parmak izi tarayıcısı olmaktan çıkıyor. Parmaklarınız tamamen temiz veya kuru olmasa bile çalışması mümkün olup hatta su altında bile çalışabilecek özellikler sunuyor.
Ayrıca ekranın aydınlanması da gerekmiyor. Bu da daha iyi gizlilik ve daha az pil tüketimi anlamına geliyor. Goodix, kalite ve uygun fiyat vaadini yerine getirebilirse her koşulda sorunsuz çalışan ekran altı parmak izi sensörlerine sahip telefonların sayısında önemli bir artış görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.