Ultrasonik parmak izi tarayıcıları daha fazla Android telefonla buluşuyor

Tam Boyutta Gör Birçok akıllı telefon kullanıcısı ekranın ıslak, soğuk veya kirli olduğu durumlarda parmak izi okutarak ekran kilidini açmakta zorlanıyor. Goodix'in yeni parmak izi tarama teknolojisi sayesinde bu durum yakında geçmişte kalabilir.

Goodix şirketi, şimdiden ses getiren ultrasonik ekran altı parmak izi sensörünü Vivo X100 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Oppo, OnePlus ve Realme gibi önemli markalarında gelecekte amiral gemisi modellerine ultrasonik parmak izi okuyucuları entegre etmesi bekleniyor.

Goodix, yeni parmak izi tarama teknolojisini yaygınlaştırıyor

Ultrasonik parmak izi okuyucular genel olarak amiral gemisi modellerde kullanılmasına rağmen Samsung, bu tip tarayıcıları en çok kullanan üretici olarak göze çarpıyor. Ancak yeni çıkan gelişmelerle çok yakında ultrasonik tarayıcılar daha fazla üretici tarafından benimsenecek gibi görünüyor.

Parmak izinizi okumak için ışık yerine ses dalgalarını kullandığından bu sistem sıradan bir parmak izi tarayıcısı olmaktan çıkıyor. Parmaklarınız tamamen temiz veya kuru olmasa bile çalışması mümkün olup hatta su altında bile çalışabilecek özellikler sunuyor.

Oppo, OnePlus ve Realme, ultrasonik parmak izi okuyucu kullanacak 1 ay önce eklendi

Ayrıca ekranın aydınlanması da gerekmiyor. Bu da daha iyi gizlilik ve daha az pil tüketimi anlamına geliyor. Goodix, kalite ve uygun fiyat vaadini yerine getirebilirse her koşulda sorunsuz çalışan ekran altı parmak izi sensörlerine sahip telefonların sayısında önemli bir artış görebiliriz.

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