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    Ultrasonik parmak izi tarayıcıları daha fazla Android telefonla buluşuyor

    Akıllı telefonlarda ekran altı parmak izi okuyucular gittikçe yaygınlaşıyor. Goodix'in bu yeni teknolojisi ile daha güvenli ve sıvı temaslarında daha iyi parmak izi okuması yapabiliyorsunuz.
    Ultrasonik parmak izi tarayıcıları daha fazla Android telefonla b Tam Boyutta Gör
    Birçok akıllı telefon kullanıcısı ekranın ıslak, soğuk veya kirli olduğu durumlarda parmak izi okutarak ekran kilidini açmakta zorlanıyor. Goodix'in yeni parmak izi tarama teknolojisi sayesinde bu durum yakında geçmişte kalabilir.

    Goodix şirketi, şimdiden ses getiren ultrasonik ekran altı parmak izi sensörünü Vivo X100 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Oppo, OnePlus ve Realme gibi önemli markalarında gelecekte amiral gemisi modellerine ultrasonik parmak izi okuyucuları entegre etmesi bekleniyor. 

    Goodix, yeni parmak izi tarama teknolojisini yaygınlaştırıyor

    Ultrasonik parmak izi okuyucular genel olarak amiral gemisi modellerde kullanılmasına rağmen Samsung, bu tip tarayıcıları en çok kullanan üretici olarak göze çarpıyor. Ancak yeni çıkan gelişmelerle çok yakında ultrasonik tarayıcılar daha fazla üretici tarafından benimsenecek gibi görünüyor.

    Parmak izinizi okumak için ışık yerine ses dalgalarını kullandığından bu sistem sıradan bir parmak izi tarayıcısı olmaktan çıkıyor. Parmaklarınız tamamen temiz veya kuru olmasa bile çalışması mümkün olup hatta su altında bile çalışabilecek özellikler sunuyor.

    Ayrıca ekranın aydınlanması da gerekmiyor. Bu da daha iyi gizlilik ve daha az pil tüketimi anlamına geliyor. Goodix, kalite ve uygun fiyat vaadini yerine getirebilirse her koşulda sorunsuz çalışan ekran altı parmak izi sensörlerine sahip telefonların sayısında önemli bir artış görebiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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