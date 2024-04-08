Oppo, OnePlus ve Realme, amiral gemilerinde ultrasonik parmak izi okuyuculara geçiş yapacak

Oppo, OnePlus ve Realme ultrasonik sensörlere geçiş yapacak
Weibo'daki güvenilir duyumcu Digital Chat Station'ın iddiasına göre Oppo, OnePlus ve Realme gelecekte amiral gemisi modellerinde ultrasonik parmak izi okuyucuları kullanacak. Şu anda Samsung Galaxy S23 ve S24 serisi, iQOO 12 Pro, Meizu 21/21 Pro gibi telefonlar teknolojiyi kullanıyor. Daha önce de Xiaomi 15 serisinin Goodix'in tek noktalı ultrasonik parmak izi okuyucusunu kullanacağı bildirilmişti.
Ultrasonik parmak izi sensörleri, ultrasonik ses dalgalarını kullanarak parmak izinin 3 boyutlu haritasını oluşturuyor. Optik sensörlere göre daha güvenli olan bu teknoloji, sıvı teması gibi durumlarda daha yüksek algılama doğruluğu sunuyor. Ancak optik okuyuculara göre daha maliyetli olduğu için birçok üretici tarafından tercih edilmiyor. Optik okuyucular ise ışığı kullanarak parmak izinin 2 boyutlu görüntüsünü oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...