Oppo, OnePlus ve Realme, amiral gemilerinde ultrasonik parmak izi okuyuculara geçiş yapacak

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlarda ekran altı parmak izi okuyucular gittikçe yaygınlaştı ve standart olmaya başladı. Ekran altı parmak izi okuyucularda iki teknoloji yaygın olarak kullanılıyor: Ultrasonik ve optik okuyucular. Ultrasonik parmak izi okuyucular genel olarak amiral gemisi modellerde kullanılıyor. Samsung, bu tip tarayıcıları en çok kullanan üretici olarak göze çarpıyor. Ancak yakında ultrasonik tarayıcılar daha fazla üretici tarafından benimsenecek gibi görünüyor.

Oppo, OnePlus ve Realme ultrasonik sensörlere geçiş yapacak

Weibo'daki güvenilir duyumcu Digital Chat Station'ın iddiasına göre Oppo, OnePlus ve Realme gelecekte amiral gemisi modellerinde ultrasonik parmak izi okuyucuları kullanacak. Şu anda Samsung Galaxy S23 ve S24 serisi, iQOO 12 Pro, Meizu 21/21 Pro gibi telefonlar teknolojiyi kullanıyor. Daha önce de Xiaomi 15 serisinin Goodix'in tek noktalı ultrasonik parmak izi okuyucusunu kullanacağı bildirilmişti.

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Ultrasonik parmak izi sensörleri, ultrasonik ses dalgalarını kullanarak parmak izinin 3 boyutlu haritasını oluşturuyor. Optik sensörlere göre daha güvenli olan bu teknoloji, sıvı teması gibi durumlarda daha yüksek algılama doğruluğu sunuyor. Ancak optik okuyuculara göre daha maliyetli olduğu için birçok üretici tarafından tercih edilmiyor. Optik okuyucular ise ışığı kullanarak parmak izinin 2 boyutlu görüntüsünü oluşturuyor.

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Oppo, OnePlus ve Realme, ultrasonik parmak izi okuyucu kullanacak