UNESCO'dan Akdeniz hakkında uyarı! Tsunami yaşanma olasılığı yüzde 100

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BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Akdeniz ve çevresini etkileyebilecek bir tsunami felaketi konusunda uyarıda bulundu. Örgüt, önümüzdeki 30 yıl içerisinde bir metreden daha yüksek bir tsunaminin ortaya çıkma ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu belirtti.

Akdeniz dahil 5 bölge risk altında

UNESCO tarafından paylaşılan yeni raporda, Akdeniz kıyılarına vuracak bir tsunami riskinin, deniz seviyelerinin yükselmesi ile daha da artacağını tahmin ediliyor. Bununla birlikte Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerinde yaşayan halkın tehlikelerin farkında olduğunu belirten örgüt, felaketin Akdeniz dahil olmak üzere diğer kıyı bölgeleri tarafından hafife alındığını düşünüyor.

Guardian’a yeni açıklamalarda bulunan ve 2004, 2011 yıllarında yaşanan tsunamilerin uyarı işareti olduğunu söyleyen ENESCO Tsunami Uzmanı Bernardo Aliaga, ''2004’ten bu yana çok yol kat ettik ancak hazırlık konusunda eksikler var ve bunların giderilmesi gerekiyor. Uyarıların ziyaretçiler ve toplumlar tarafından anlaşıldığından emin olmamız lazım'' sözlerini dile getirdi.

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Ayrıca UNESCO, gelecek yıl Akdeniz bölgesinde bulunan beş sahil kentinin (Marsilya, İskenderiye ve İstanbul'a ek olarak, İspanya'nın Atlantik kıyısında Cádiz'e yakın bir şehir olan Cannes ve Chipiona) 21 ülkeden 40 şehir ve kasabanın yer aldığı "tsunamiye hazır" programına katılacağını vurguladı.

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