Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    UNESCO'dan Akdeniz hakkında uyarı! Tsunami yaşanma olasılığı yüzde 100

    UNESCO, önümüzdeki 30 yıl içinde Marsilya, İskenderiye ve İstanbul da dahil olmak üzere Akdeniz bölgesinin büyük bir tsunami felaketi ile karşı karşıya olduğunu düşünüyor.
    3

    UNESCO'dan Akdeniz uyarısı! Tsunami yaşanma olasılığı yüzde 100
    Tam Boyutta Gör

    BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Akdeniz ve çevresini etkileyebilecek bir tsunami felaketi konusunda uyarıda bulundu. Örgüt, önümüzdeki 30 yıl içerisinde bir metreden daha yüksek bir tsunaminin ortaya çıkma ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu belirtti.

    Akdeniz dahil 5 bölge risk altında

    UNESCO tarafından paylaşılan yeni raporda, Akdeniz kıyılarına vuracak bir tsunami riskinin, deniz seviyelerinin yükselmesi ile daha da artacağını tahmin ediliyor. Bununla birlikte Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerinde yaşayan halkın tehlikelerin farkında olduğunu belirten örgüt, felaketin Akdeniz dahil olmak üzere diğer kıyı bölgeleri tarafından hafife alındığını düşünüyor.

    Guardian’a yeni açıklamalarda bulunan ve 2004, 2011 yıllarında yaşanan tsunamilerin uyarı işareti olduğunu söyleyen ENESCO Tsunami Uzmanı Bernardo Aliaga, ''2004’ten bu yana çok yol kat ettik ancak hazırlık konusunda eksikler var ve bunların giderilmesi gerekiyor. Uyarıların ziyaretçiler ve toplumlar tarafından anlaşıldığından emin olmamız lazım'' sözlerini dile getirdi.

    Ayrıca UNESCO, gelecek yıl Akdeniz bölgesinde bulunan beş sahil kentinin (Marsilya, İskenderiye ve İstanbul'a ek olarak, İspanya'nın Atlantik kıyısında Cádiz'e yakın bir şehir olan Cannes ve Chipiona) 21 ülkeden 40 şehir ve kasabanın yer aldığı "tsunamiye hazır" programına katılacağını vurguladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız