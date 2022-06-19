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    Şimdiye kadar en hızlı büyüyen kara delik keşfedildi: Her saniye Dünya boyutlarında kütle yutuyor

    Avustralyalı bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, son dokuz milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliğini keşfettiklerini açıkladı. Yeni kara delik hakkında araştırmalar devam ediyor.
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    Uzayda şimdiye kadar en hızlı büyüyen kara delik keşfedildi
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    Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) gök bilimcileri tarafından yönetilen uluslararası bir araştırma ekibi, son dokuz milyar yılda tespit edilen tüm kara deliklerden çok daha hızlı büyüyen yeni bir kara delik keşfetti. J1144 adındaki kara deliğin her saniye Dünya büyüklüğünde bir alanı yuttuğu bildiriliyor.

    Türünün ilk örneği

    Paylaşılanlara göre Güneş’in kütlesinin üç milyar katına eşdeğer bir kütleye sahip olan kara delik, Samanyolu'ndan gelen tüm ışıklardan 7.000 kat daha fazla ışık yayıyor. Yapılan çalışmada New South Wales ve Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki teleskopların kullanıldığı açıklayan Avustralya Ulusal Üniversitesi, benzer büyüklükteki diğer kara deliklerin milyarlarca yıl önce büyümeyi durdurduğunu ancak bu yeni keşfedilen kara deliğin hala büyümeye devam ettiğini bildirdi.

    Kara deliğin neden farklı olduğunu bilmek istediklerini ve gökbilimcilerin 50 yıldan fazla bir süredir bunun gibi nesneleri aradığını söyleyen Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden baş araştırmacı Dr.Christopher Onken, ''Belki de iki büyük galaksi birbirine çarparak kara deliğin üzerine yoğun bir kütle bıraktı.'' sözlerini dile getirdi. Ayrıca Onken ve ekibi, kara deliğin inanılmaz parlaklığına rağmen, bulguyu hala "çok büyük bir samanlıkta iğne aramak" olarak nitelendirdi.

    Bir Kuasar (Kütlesi milyon veya on milyarla Güneş’e eşdeğer, kara delik ile desteklenen parlak aktif galaksi çekirdeği) olarak nitelendirilen yeni kara delik hakkında araştırmalar sürerken, Dünya'dan bakıldığında Plüton'dan sadece biraz daha sönük 14.5 magnitude(Kadir) parlaklığa sahip olan J1144'ün çok karanlık bir alanda iyi teleskoplar ile gözlemlenebileceği bildiriliyor.

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