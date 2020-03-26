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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üniversiteler bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak

    YÖK Başkanı Yekta Saraç, tüm üniversitelerde bahar döneminin uzaktan eğitimle devam ettirileceğini duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak.
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    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Üniversiteler bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
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    Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde 16 Mart tarihinden itibaren eğitime ara verilmişti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, bugün yaptığı açıklama ile bu dönemin uzaktan eğitimle biteceğini ve bir sonraki döneme kadar okulların açılmayacağını duyurdu.

    Tüm üniversitelerde dönem sonuna kadarki dersler uzaktan eğitim ile sürdürülecek. Uzaktan eğitim imkanı olmayan bölümlerin dersleri yaz aylarında işlenecek.

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    Ayrıca Bkz. "TÜBİTAK'ın Covid-19 Web Portalı açıldı "

    YÖK Başkanı Saraç’ın açıklaması şöyle:

    “Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli.”

    YKS ertelendi

    Üniversiteye giriş sınavları da ertelendi. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), normalde 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacaktı. Erteleme kararıyla birlikte YKS’nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    F4-PHANTOM (Tolga Polat) 9 dk.
    Güzel haber, tam da bu dönem çapraza kalmıştım:)
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    danlabilic (Danla Bilic) 10 dk.
    liseler veya ortaokullar vs neden böyle olmadı taksit taksit tatil yapmaktan ne anlıyolar cidden?
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