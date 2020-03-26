Üniversiteler bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak

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Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde 16 Mart tarihinden itibaren eğitime ara verilmişti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, bugün yaptığı açıklama ile bu dönemin uzaktan eğitimle biteceğini ve bir sonraki döneme kadar okulların açılmayacağını duyurdu.

Tüm üniversitelerde dönem sonuna kadarki dersler uzaktan eğitim ile sürdürülecek. Uzaktan eğitim imkanı olmayan bölümlerin dersleri yaz aylarında işlenecek.

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YÖK Başkanı Saraç’ın açıklaması şöyle:

“Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli.”

YKS ertelendi

Üniversiteye giriş sınavları da ertelendi. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), normalde 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacaktı. Erteleme kararıyla birlikte YKS’nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

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