Tam Boyutta Gör Windows 11, yakında süper hızlı USB aygıtları ve donanımları destekleyecek. Microsoft, şu anda yeni 80Gbps USB standardını test ediyor.

USB Uygulayıcıları Forumu (USB-IF), Ağustos 2019’da USB4 özelliklerini yayınladı. Microsoft, iki yıl sonra Windows 11’in ilk sürümünde (21H2), USB4 desteğini tanıttı. Eylül 2022’de, artık standart olan USB-C konektörü üzerinden 80 ve 120Gbps modlarına sahip USB4 2.0 tanıtıldı ve Microsoft artık işletim sisteminin en yeni USB nesliyle çalışmasını sağlıyor. Yapı 23615 sürüm notlarında USB4 2.0’ın yeni nesil yüksek performanslı monitörlere, depolamaya ve bağlantıya olanak sağladığı belirtiliyor. USB4 2.0, Type-C konnektörlü eski USB ve Thunderbolt nesilleri için üretilmiş aksesuarlarla da tamamen uyumlu.

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En son Windows 11 önizleme yapısında USB4 2.0 desteği mevcut olsa da deneyimlemek için en yeni ve en iyi donanıma ihtiyacınız var. Microsoft’a göre USB4 2.0 80Gbps, ilk olarak Intel’in yakın zamanda tanıttığı 14. nesil HX serisi mobil işlemcilere sahip belli cihazlarda olacak. Örneğin; Yeni Razer Blade 18, USB4 2.0 desteğine sahip ilk Windows dizüstü bilgisayarlar arasında yer alacak.

Microsoft'un Windows Insider sayfasında detaylarıyla anlattığı üzere yapı 23615, USB aktarım hızını iki katına çıkaracak (40Gbps’den 80Gbps’e) USB4 standardına yönelik ilk önemli güncelleme. Microsoft, Windows 11 build 23615 ISO dosyasını da Windows Insider sayfasında yayınladı.

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Windows 11'e USB4 2.0 desteği geliyor: 80Gbps hızda veri aktarımı