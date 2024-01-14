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    Windows 11'e USB4 2.0 desteği geliyor: 80Gbps hızda veri aktarımı!

    Microsoft, Windows 11'e en yeni USB standardı için destek ekliyor. USB4 2.0 desteğiyle uyumlu donanımlarda 80 Gbps'e kadar veri aktarımı mümkün olacak.          
    windows 11 usb4 2.0 desteği 80gbps hız Tam Boyutta Gör
    Windows 11, yakında süper hızlı USB aygıtları ve donanımları destekleyecek. Microsoft, şu anda yeni 80Gbps USB standardını test ediyor.

    USB Uygulayıcıları Forumu (USB-IF), Ağustos 2019’da USB4 özelliklerini yayınladı. Microsoft, iki yıl sonra Windows 11’in ilk sürümünde (21H2), USB4 desteğini tanıttı. Eylül 2022’de, artık standart olan USB-C konektörü üzerinden 80 ve 120Gbps modlarına sahip USB4 2.0 tanıtıldı ve Microsoft artık işletim sisteminin en yeni USB nesliyle çalışmasını sağlıyor. Yapı 23615 sürüm notlarında USB4 2.0’ın yeni nesil yüksek performanslı monitörlere, depolamaya ve bağlantıya olanak sağladığı belirtiliyor. USB4 2.0, Type-C konnektörlü eski USB ve Thunderbolt nesilleri için üretilmiş aksesuarlarla da tamamen uyumlu.

    En son Windows 11 önizleme yapısında USB4 2.0 desteği mevcut olsa da deneyimlemek için en yeni ve en iyi donanıma ihtiyacınız var. Microsoft’a göre USB4 2.0 80Gbps, ilk olarak Intel’in yakın zamanda tanıttığı 14. nesil HX serisi mobil işlemcilere sahip belli cihazlarda olacak. Örneğin; Yeni Razer Blade 18, USB4 2.0 desteğine sahip ilk Windows dizüstü bilgisayarlar arasında yer alacak.

    Microsoft'un Windows Insider sayfasında detaylarıyla anlattığı üzere yapı 23615, USB aktarım hızını iki katına çıkaracak (40Gbps’den 80Gbps’e) USB4 standardına yönelik ilk önemli güncelleme. Microsoft, Windows 11 build 23615 ISO dosyasını da Windows Insider sayfasında yayınladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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