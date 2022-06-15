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    Anlık Bildirim

    USDD eşitlik oranı bozuldu, tehlike çanları çalıyor

    1$ karşılığında stabil olması beklenen TRON ağının USDD para birimi düşüşe geçti. Zaten karışık olan piyasada bu gelişme büyük bir tedirginlik oluşturuyor.      
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    USDD
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    LUNA ve UST kripto paralarının yaşadığı büyük skandal aslında benzeri stabil kripto paraların ne kadar riskli olabileceğini gözler önüne serdi. USDT kesinlikle bir kazaya mahal vermeyeceklerini belirtse de USDD tarafında tehlike çanları çalıyor.

    USDD eşitliği bozuluyor

    Stabil kripto paraların özelliği 1$ ile eşitlenmesi ve bunun korunması. Ne var ki Tether şirketi de dahil piyasadaki stabil kripto para üreticileri varlıklarının tamamını birebir dolar ile desteklenmiyor. Bu da en büyük zaafiyeti oluşturuyor.

    UST para birimini Bitcoin ve farklı kripto paralar ile destekleyen LUNA vakfı çöküşe engel olamamıştı. USDT de bir dönem eşitliğini bozmuş ve piyasalarda büyük bir tedirginlik yaşanmıştı. Şimdi de TRON ağının USDD stabil parası riskli duruma geldi.

    Son düşüşlerle birlikte USDD değeri 0.96$ seviyesine geriledi. Neredeyse yüzde 4 civarında bir kayıp var. Stabil olarak tanıtılan ve yatırımcıya güven aşılamaya çalışan USDD için oldukça riskli bir durum. Justin Sun stabil parayı desteklemek için 2 milyar dolara yakın varlık birikimi yapmıştı ancak bu ne kadar idare edecek bilinmiyor. TRX de bu gelişme sonrasında 5 cent seviyesine kadar çekildi.

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    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

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    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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