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    Bitcoin fiyatı 21 bin dolar altına indi, Elon Musk haklı mı çıktı?

    Elon Musk'ın geçen yıl attığı Tweet üzerindeki rakamlar Bitcoin fiyatında birebir yaşanmaya başladı. Sadece tesadüf mü yoksa ünlü isim bir şeyler mi biliyor?    
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    Bitcoin

    Yılın başlarında Bitcoin fiyatında başlayan düşüş derinleşerek devam ediyor. En yüksek seviyelerini gördükten sonra 2020 Mart ayından bu yana en kötü performansını sergileyen Bitcoin yatırımcıyı adeta bezdirdi.

    Elon Musk'ın gizemli rakamları

    Dip olduğu zannedilen her noktadan daha da dibe düşen Bitcoin fiyatı gece geç saatlerde 21 bin dolar seviyesinin de altına indi. Geçen hafta enflasyonun tarihi zirve yapması, Celsius ağında dönen dolaplar ve FED’in 75 baz puan artış ihtimalinin masaya gelmesi çöküşü tetikledi.

    Bu dönemde Bitcoin madencilerinin de düşüşten etkilenmemek için ellerinde bulunan yüklü varlıkları satmaya başladıkları görüldü. Bir dönem kahraman ilan edilen El Salvador, Tesla ve MicroStrategy ise yatırımlarının neredeyse yarısını kaybetti. Özellikle El Salvador’un tahvil konusunda büyük sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor.

    Küresel ekonomilerde de benzer düşüş hareketleri mevcut ve yatırımcı haliyle riskli varlıklardan uzak durmayı tercih ediyor. Bu nedenle kripto para piyasasının toplam değeri 1 trilyon doların da altını gördü. Bir ara 2.5 trilyon dolara doğru bir rekor hamlesi yapmıştı.

    Bununla birlikte Elon Musk tarafından geçen yıl atılan bir gönderinin adım adım gerçekleşmesi komplo teorilerini de alevlendirdi. Farklı bir konuda olduğu iddia edilse de sayı zincirinde şu anda 20 rakamı da görülmüş durumda. Öncesinde ise 68 bin ve 61 bin dolar seviyelerine dokunmuştu. Elon Musk'ın neden böyle bir dizilimi paylaştığı tam bir muamma. Komplo teorileri doğruysa Bitcoin fiyatı 20 bin dolar sonrasında 74 bin ve 72 bin rakamlarına gidecek. Elbette ne zaman belli değil. 

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    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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