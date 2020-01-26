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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Redmi Watch için geri sayım başladı

    Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka olan Redmi, uygun fiyatlı bir akıllı saat çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket yöneticisi Lu Weibing geçtiğimiz Kasım ayında bu konuda ilk sinyali vermişti.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı Redmi Watch için geri sayım başladı
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    Xiaomi geçen yılın sonunda Mi Watch adlı bir akıllı saat çıkarmıştı. O zamandan bu yana şirketin fanları Redmi serisi altında daha uygun fiyatlı bir modelin piyasaya sürülmesini beklediler.

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    Ayrıca Bkz. "Hindistan’ın telefon pazarı ABD’yi geride bıraktı"

    Artık Redmi markalı akıllı saatin gerçeğe dönüşme yolunda olduğunu söyleyebiliriz. HMSH01GE model numaralı cihaz Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından onaylandı. Yayınlanan belgeler hem Redmi markasını hem de cihazın türünü (Smart Watch) açıkça gösteriyor.

    Uygun fiyatlı Redmi Watch için geri sayım başladı
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    Lu Weibing doğrulamıştı

    Geçtiğimiz Kasım ayında Xiaomi'nin başkan yardımcısı ve Redmi markasının bir numaralı ismi Lu Weibing, dolaylı da olsa böyle bir cihaz çıkarmayı planladıklarını doğrulamıştı.

    Bununla birlikte Redmi markalı akıllı saatin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir bilgi yok. Bunun için şirket tarafından gelecek resmi açıklamayı beklememiz gerekecek.



    https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1221075553169498113 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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