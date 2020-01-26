Uygun fiyatlı Redmi Watch için geri sayım başladı

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Xiaomi geçen yılın sonunda Mi Watch adlı bir akıllı saat çıkarmıştı. O zamandan bu yana şirketin fanları Redmi serisi altında daha uygun fiyatlı bir modelin piyasaya sürülmesini beklediler.

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Artık Redmi markalı akıllı saatin gerçeğe dönüşme yolunda olduğunu söyleyebiliriz. HMSH01GE model numaralı cihaz Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından onaylandı. Yayınlanan belgeler hem Redmi markasını hem de cihazın türünü (Smart Watch) açıkça gösteriyor.

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Lu Weibing doğrulamıştı

Geçtiğimiz Kasım ayında Xiaomi'nin başkan yardımcısı ve Redmi markasının bir numaralı ismi Lu Weibing, dolaylı da olsa böyle bir cihaz çıkarmayı planladıklarını doğrulamıştı.

Bununla birlikte Redmi markalı akıllı saatin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir bilgi yok. Bunun için şirket tarafından gelecek resmi açıklamayı beklememiz gerekecek.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1221075553169498113

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