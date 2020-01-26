Hindistan’ın telefon pazarı ABD’yi geride bıraktı

Çinli akıllı telefon üreticilerinin sektördeki etkisi, ülkelerin akıllı telefon pazarlarında da kendini göstermeye başladı. Uzun zamandır en büyük akıllı telefon pazarı olarak görülen ABD, geçtiğimiz sene Çin tarafından ikinci sıraya düşürülmüştü. Bugün ise Hindistan, ABD’yi bir basamak daha geriye attı.

Çinli üreticiler Hindistan’da lider

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı lakabını eline alan Hindistan’da Çinli üreticilerin zirvede yer alıyor. Ülkede her yıl raflara yerleşen telefonların yüzde 72’si Xiaomi, Vivo, Realme ve Oppo firmalarına ait. Zirve ise yüzde 28 ile Xiaomi’nin ellerinde. İlk beş içerisinde Çinli olmayan tek firma ikinciliği elinde tutan Samsung. Ancak Samsung’un ise ülkede pazar payını kaybetme trendinde olduğu görülüyor.

Dünya genelinde ise Çinli üreticilerin artışına Apple’ın da eşlik ettiğini biliyoruz. iPhone XR modelindeki fiyat düşüşü ve iPhone 11 serisinin çıkışı ile Apple’da tablolar iyi durumda. Ancak Samsung’un dünya genelinde de sabit bir çizgide devam ettiğini görüyoruz.

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Hindistan özeline geri döndüğümüzde ise Çinli firmaların ülkeye açtığı fabrikalar da pazarın büyümesine takip eden sonuçlardan biri olarak görülebilir. Önümüzdeki ay görmeyi beklediğimiz yeni Pocophone modeli de büyük ihtimal Hindistan’da tanıtılacak. Bir önceki model uygun fiyatıyla dünyadan büyük ilgi gördü. Bu taraz uygun fiyatlı modeller, Hindistan pazarının daha da büyümesine katkı sağlayacaktır.

https://www.engadget.com/2020/01/25/india-now-second-largest-smartphone-market/

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