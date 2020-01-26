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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hindistan’ın telefon pazarı ABD’yi geride bıraktı

    Hindistan, ABD’yi geride bırakarak Dünya’nın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olmayı başardı. Birincilik ise Çin’in ellerinde. Çinli firmalar pazarlardaki değişimin ana sebebi görülüyor.
    6 sa.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Hindistan’ın telefon pazarı ABD’yi geride bıraktı
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    Çinli akıllı telefon üreticilerinin sektördeki etkisi, ülkelerin akıllı telefon pazarlarında da kendini göstermeye başladı. Uzun zamandır en büyük akıllı telefon pazarı olarak görülen ABD, geçtiğimiz sene Çin tarafından ikinci sıraya düşürülmüştü. Bugün ise Hindistan, ABD’yi bir basamak daha geriye attı.

    Çinli üreticiler Hindistan’da lider

    Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı lakabını eline alan Hindistan’da Çinli üreticilerin zirvede yer alıyor. Ülkede her yıl raflara yerleşen telefonların yüzde 72’si Xiaomi, Vivo, Realme ve Oppo firmalarına ait. Zirve ise yüzde 28 ile Xiaomi’nin ellerinde. İlk beş içerisinde Çinli olmayan tek firma ikinciliği elinde tutan Samsung. Ancak Samsung’un ise ülkede pazar payını kaybetme trendinde olduğu görülüyor.

    Hindistan’ın telefon pazarı ABD’yi geride bıraktı
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    Dünya genelinde ise Çinli üreticilerin artışına Apple’ın da eşlik ettiğini biliyoruz. iPhone XR modelindeki fiyat düşüşü ve iPhone 11 serisinin çıkışı ile Apple’da tablolar iyi durumda. Ancak Samsung’un dünya genelinde de sabit bir çizgide devam ettiğini görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Tesla’nın Autopilot sistemi isim değişikliğine uğrayabilir"

    Hindistan özeline geri döndüğümüzde ise Çinli firmaların ülkeye açtığı fabrikalar da pazarın büyümesine takip eden sonuçlardan biri olarak görülebilir. Önümüzdeki ay görmeyi beklediğimiz yeni Pocophone modeli de büyük ihtimal Hindistan’da tanıtılacak. Bir önceki model uygun fiyatıyla dünyadan büyük ilgi gördü. Bu taraz uygun fiyatlı modeller, Hindistan pazarının daha da büyümesine katkı sağlayacaktır.



    https://www.engadget.com/2020/01/25/india-now-second-largest-smartphone-market/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkaura 1 sa.
    sasilacak bir durum degil. hep fakir geri kalmis ulke olarak dusunuyoruz ama bir o kadarda zengin insan yasiyor. nufusunun %10u bile bati standardinda yasasa turkiyeden fazla adam ediyor.
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    -Columbia- 3 sa. smart1978
    Pardon hocam yanlış alarım :)
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    smart1978 3 sa. -Columbia-
    Sen de yasadigin ortam ile bu haldesin hatalar kacinilmaz :) ... Hepimiz insaniz sonucta ... Olur bu tur seyler. Onemli olan muhabbet dialog vs ile netlesiyor en nihayetinde :) .
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    bkadem 4 sa.
    Tabloda hiç Apple yok, muhtemelen Diğer kategorisi içinde :))
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    -Columbia- 4 sa. smart1978
    Japonlar taharet etmiyormu? Hocam bilip bilmeden konuşmuşsunuz japonlar sırf taharete ve konforlarına önem verdiği için sıcak soğuk masaj yapabilen taharet musluğu veya klozet kapakları üretiyorlar ve japonyada bu çok revaçta olan bi şey ayrıca taharet japonlar için önemli ilk sizden duyuyorum
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    smart1978 4 sa. -Columbia-
    Aksine . Ben de onu diyorum :) .

    JAponya daki bu kultur ve bilinc BATI ulkelerine de son yillarda hizla yayilmaktadir demistim :) .
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    Mr. Jingles 4 sa.
    Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı lakabını


    Lakap takma isimdir. Buradaki tanım lakap değil ünvandır.



    Konuya gelirsek kalabalık nüfusu sebebiyle Hindistan’ın ABD’yi geçmesi gayet olağan bir durum. Bunda özellikle Çinli markaların görece ucuz olması sosyo-ekonomik bakımdan zayıf olan milyonlarca Hintliyi potansiyel akıllı telefon müşterisi haline getirmiş ve akıllı telefonları bu insanlar için alınabilir kılmıştır. Vatandaşlarının büyük bir kısmının alım gücünün düşük olduğu bu tip ülkelerde görece yüksek fiyatlı olan Apple ve Samsung gibi markaların Çinli markalar karşısında düşüş göstermesi normal bir durum.
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    monacomen 5 sa. yeni yorumcu
    Tuvaleti yok işemeye, telefonla gider sçmaya.
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    smart1978 5 sa. monacomen
    Musluman'da sol eliyle ciplak temas ile temizler ama .

    Listedeki artis bence Hindistan da fabrikalari olan markalarin artisi ile alakali. Hindistan kendi ulkesinde uretilmis markalara da ilgi gostermektedir.


    Bir bakima saglikli tuketim diyebiliriz. Yani ithal hazir olarak gelmiyor ... Cin de haliyle uretimin merkezi kendi pazarinda kendi uretimlileri olmasi da dogaldir...

    Yaris ulkesinde fabrikasi olan markalarin satisina kaymaktadir.


    Turkiye'de umarim SAmsung ve diger Cinli markalarin Turkiye'de fabrikalari ile uretilir de yerli fabrikalardaki urunleri tercih ediliri ... Cark olusur istihdam vs ...
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    1329 kez okundu.
    6 yorum yazıldı.

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    hindistan, xiaomi ve
    5 etiket daha telefon pazarı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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