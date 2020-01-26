Hindistan’ın telefon pazarı ABD’yi geride bıraktı

Çinli akıllı telefon üreticilerinin sektördeki etkisi, ülkelerin akıllı telefon pazarlarında da kendini göstermeye başladı. Uzun zamandır en büyük akıllı telefon pazarı olarak görülen ABD, geçtiğimiz sene Çin tarafından ikinci sıraya düşürülmüştü. Bugün ise Hindistan, ABD’yi bir basamak daha geriye attı.
Çinli üreticiler Hindistan’da lider
Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı lakabını eline alan Hindistan’da Çinli üreticilerin zirvede yer alıyor. Ülkede her yıl raflara yerleşen telefonların yüzde 72’si Xiaomi, Vivo, Realme ve Oppo firmalarına ait. Zirve ise yüzde 28 ile Xiaomi’nin ellerinde. İlk beş içerisinde Çinli olmayan tek firma ikinciliği elinde tutan Samsung. Ancak Samsung’un ise ülkede pazar payını kaybetme trendinde olduğu görülüyor.
Dünya genelinde ise Çinli üreticilerin artışına Apple’ın da eşlik ettiğini biliyoruz. iPhone XR modelindeki fiyat düşüşü ve iPhone 11 serisinin çıkışı ile Apple’da tablolar iyi durumda. Ancak Samsung’un dünya genelinde de sabit bir çizgide devam ettiğini görüyoruz.Ayrıca Bkz. "Tesla’nın Autopilot sistemi isim değişikliğine uğrayabilir"
Hindistan özeline geri döndüğümüzde ise Çinli firmaların ülkeye açtığı fabrikalar da pazarın büyümesine takip eden sonuçlardan biri olarak görülebilir. Önümüzdeki ay görmeyi beklediğimiz yeni Pocophone modeli de büyük ihtimal Hindistan’da tanıtılacak. Bir önceki model uygun fiyatıyla dünyadan büyük ilgi gördü. Bu taraz uygun fiyatlı modeller, Hindistan pazarının daha da büyümesine katkı sağlayacaktır.
https://www.engadget.com/2020/01/25/india-now-second-largest-smartphone-market/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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JAponya daki bu kultur ve bilinc BATI ulkelerine de son yillarda hizla yayilmaktadir demistim :) .
Lakap takma isimdir. Buradaki tanım lakap değil ünvandır.
Konuya gelirsek kalabalık nüfusu sebebiyle Hindistan’ın ABD’yi geçmesi gayet olağan bir durum. Bunda özellikle Çinli markaların görece ucuz olması sosyo-ekonomik bakımdan zayıf olan milyonlarca Hintliyi potansiyel akıllı telefon müşterisi haline getirmiş ve akıllı telefonları bu insanlar için alınabilir kılmıştır. Vatandaşlarının büyük bir kısmının alım gücünün düşük olduğu bu tip ülkelerde görece yüksek fiyatlı olan Apple ve Samsung gibi markaların Çinli markalar karşısında düşüş göstermesi normal bir durum.
Listedeki artis bence Hindistan da fabrikalari olan markalarin artisi ile alakali. Hindistan kendi ulkesinde uretilmis markalara da ilgi gostermektedir.
Bir bakima saglikli tuketim diyebiliriz. Yani ithal hazir olarak gelmiyor ... Cin de haliyle uretimin merkezi kendi pazarinda kendi uretimlileri olmasi da dogaldir...
Yaris ulkesinde fabrikasi olan markalarin satisina kaymaktadir.
Turkiye'de umarim SAmsung ve diger Cinli markalarin Turkiye'de fabrikalari ile uretilir de yerli fabrikalardaki urunleri tercih ediliri ... Cark olusur istihdam vs ...