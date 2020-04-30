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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M11 satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı

    Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Galaxy M11 ülkemizde satışa sunuldu. 6.4 inç ekran, üç kamera ve 5000 mAh batarya özelliklerine sahip Galaxy M11'in Türkiye fiyatı haberimizde.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M11 satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı
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    Mart ayında duyurulan Samsung Galaxy M11, Türkiye topraklarında. 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesiyle satışa çıkan Galaxy M11, 1.379 TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Mavi, mor ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satın alınabilen telefonun özellikleri ise şöyle:

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    Galaxy M11 özellikleri

    Giriş ila orta segment arasına konumlanan Galaxy M11, 1560 x 720p HD+ çözünürlüğe sahip 6.4 inç büyüklüğündeki delikli LCD ekran üzerine kuruluyor. Samsung'un Infinity-O adını verdiği bu ekranın sol üst köşesinde yer alan delikte, f/2.0 diyafram değerine sahip 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Bu kamera aynı zamanda yüz tanıma için de kullanılıyor. 

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    161.4 x 76.3 x 9.0 boyutlarında olan akıllı telefon; 197 gram ağırlığında ve siyah,mavi ve mor renk seçeneklerine sahip. Parmak izi tarayıcısı arka tarafına yerleştirilen Galaxy M11; bağlantı noktasında 802.11 b/g/n, 4G, Bluetooth 4.2 ve 3.5mm kulaklık girişine ev sahipliği yapıyor.

    1.8 GHz frekans hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden beslenen Galaxy M11, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimine ev sahipliği yapıyor. Telefonun hafızasını microSD kart takarak, 512 GB'a kadar artırabilmek mümkün.Tüm bu donanımlar USB-C üzerinden 15W'a kadar hızlı şarj olabilen 5000 mAh bataryadan besleniyor.

    Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M11 satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Telefonda üç adet arka kamera sensörü yer alıyor. Bu görüntüleme sensörlerinin teknik özellikleri ise şu şekilde:

    • f/2.4 diyafram değerine sahip 2 MP çözünürlüklü derinlik sensörü
    • f/1.8 diyafram değerine sahip 13 MP çözünürlüklü ana kamera sensörü
    • f/2.2 diyafram değerine sahip 5 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü

    Ana kamera sensörü 77 derece açıda çekim imkanı sunarken, ultra geniş açılı kameraya geçiş yaparak bu açıyı 115 dereceye kadar çıkartabilmek mümkün. Ayrıca derinlik kamera sensörüyle de canlı odak modunda arka planı bulanıklaştırılmış fotoğraflar çekilebiliyor. 8 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen Galaxy M11, video tarafındaysa 1080p @ 30 fps çekim kabiliyetine sahip.



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