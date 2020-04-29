Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 9S Türkiye fiyatı belli oldu! Orta segmentin yeni fiyat/performans şampiyonu mu?

    Merakla beklenen Redmi Note 9S Türkiye'de satışa çıktı. Oldukça rekabetçi bir fiyatla gelen Redmi Note 9S; 6.67 inç ekran, dörtlü kamera, Snapdragon 720G ve 5020 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.
    2
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,7b
    59
    13
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Redmi Note 9S Türkiye fiyatı belli oldu! Orta segmentin yeni fiyat/performans şampiyonu mu?
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl Xiaomi'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Redmi'nin yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 9S, Türkiye topraklarına ayak bastı. Bugün itibariyle Konya Mi Store'da satışa sunulan Redmi Note 9S, orta segment akıllı telefon pazarına oldukça rekabetçi bir fiyatla giriş yapmış durumda. 

    Akıllı telefonları için çift isim stratejisi izleyen Xiaomi, mart ayında Redmi Note 9 Pro olarak lanse ettiği akıllı telefonunu global pazarda ise Redmi Note 9S olarak pazarlıyor. Ülkemizde de Redmi Note 9S adıyla satılan telefonun fiyatına geçmeden önce özelliklerine kısa bir bakış atacak olursak;

    İlginizi Çekebilir Avatar Redmi K30 Pro namıdiğer Xiaomi Mi 10T Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Ayrıca Bkz. "Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği Türkiye'de kullanılacak mı?"

    Redmi Note 9S özellikleri

    2400x1080 (Full HD+) piksel çözünürlük sunan 6.67 inç delikli IPS LCD ekran üzerine kurulan telefon, 8 nm üretim geometrisiyle üretilen Snapdragon 720G yonga setinden güç alıyor. Saat hızı 2.3 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdekli bu yongaya, 4 GB sistem belleği ve microSD kart ile artırılabilir 64 GB'lık dahili depolama birimi eşlik ediyor. Bu donanımların güç kaynağı ise 18W hızlı şarj desteğine sahip, 5020 mAh kapasiteli batarya oluyor.

    Redmi Note 9S Türkiye fiyatı belli oldu! Orta segmentin yeni fiyat/performans şampiyonu mu?
    Tam Boyutta Gör

    Telefonun arkasında 48MP (f/1.8) ana, 8MP (f/2.2) ultra geniş açı, 5MP makro ve 2MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alırken, ön tarafta ise 16 MP (f/2.5) çözünürlüklü öz çekim kamerası bulunuyor.

    Ülkemizde siyah ve mavi renk opsiyonlarıyla satılan telefon; kızılötesi alıcı, 3.5 mm kulaklık girişi ve yan tarafta güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi tarayıcısına da ev sahipliği yapıyor. 

    Redmi Note 9S Türkiye fiyatı belli oldu! Orta segmentin yeni fiyat/performans şampiyonu mu?
    Tam Boyutta Gör

    Redmi Note 9S Türkiye fiyatı ne kadar?

    4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesiyle satışa sunulan Redmi Note 9S için 2499 TL satış fiyatı belirlenmiş durumda. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte koronavirüslü kişilere yaklaşmanız halinde uyarılacaksınız
    49 dk.
    Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği Türkiye'de kullanılacak mı?
    6 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Patren 2 sa. en beğenilen
    6 ayda bir yeni seri çıkartıyorlar.Eylülde yine redmi note 10 çıkacak, bebek bile 9 ayda çıkıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    harock (Furkan ) 1 sa. Patren
    Hahahaha 😂 onu doğru dedin hocam 😉
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Musty3535123 54 dk.
    bunun kaçağı 1500tl olsa tadından yenmez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    berbatine (Burak Asan) 55 dk.
    200 Dolar cihaz. ALLAH belanı versin Evofone.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    dreamblue35 (yunus aydemir) 1 sa.
    o fiyat bandında eğer amoled ekran ile gelebilseyi namı değer 6k bataryası ile gelen telefonlara nal toplatırdı(samsung m30s-m31) ama tabi kullanılan ıps ekran teknolojisi de artık amoled den aşağı kalır değil belki bu telefonda kullanılan ıps panel de iyidir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 sa.
    2500₺ efsane fiyat 4/64 bana yeter. Vergiler dahil mi acaba? Dahilmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Jeopol 2 sa.
    almaya niyetlendim. 4 gb rami gorunce kactim.

    note8de 6 koyup bunda 4 koyuyorsaniz olmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    wolf silver (wolf silver) 2 sa.
    64 gb için fiyatı çok pahalı. 64 GB nin hindistan fiyatı 1200 TL, 128 GB nin fiyatı 1478 TL yapıyor,(rupi yi TL ye çevirdiğimizde) vergi diyenler olacaktır ama bunlar o vergi sistemini aşmışlar. Xiaomi de F/P dengesini çok bozdu.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TeknoBus (Atakan Aydın) 2 sa. wolf silver
    Dostum vergi zaten? %50 sinirina dayandi vergi orani. Dolar kurunuda hesaba kat. Tekrar hesapla
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    volga tuygun (tuygun habora) 44 dk. wolf silver
    Bu rakam Hindistan'daki satış fiyatı yani oranın vergileri eklenmiş, bayi karı, nakliye vs. eklenmiş tüketiciye satış fiyatı. Acaba fabrika çıkışı kaç Rupi? Onu öğrenebilirsek o rakamın üzerine Türkiye'dekileri ilave etmek lazım. Yani kısacası 1200 TL veya 1478 TL nin üzerine vergi vs. koymayacağız.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Patren 2 sa. en beğenilen
    6 ayda bir yeni seri çıkartıyorlar.Eylülde yine redmi note 10 çıkacak, bebek bile 9 ayda çıkıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    harock (Furkan ) 1 sa. Patren
    Hahahaha 😂 onu doğru dedin hocam 😉
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. Blackview, termal kameraya sahip akıllı telefonunu satışa sundu 49 dk. iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte koronavirüslü kişilere yaklaşmanız halinde uyarılacaksınız 50 dk. Kavisli ekrana sahip Amazfit X akıllı saat ön siparişe açıldı 1 sa. Bitcoin fiyatı 8800$ seviyesinde, yarılanma öncesi bahar havası 1 sa. PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Redmi Note 9S Türkiye fiyatı belli oldu! Orta segmentin yeni fiyat/performans şampiyonu mu? Sonraki Koronavirüs salgınında vaka sayısı arttı 3 sa. Dostlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz online oyunlar 3 sa. LG yılın ilk çeyreğinde coştu, mobil bölüm halen kayıplarda 3 sa. PS Plus Mayıs 2020 oyunları açıklandı 4 sa. Çiftçiyi ve alıcıyı buluşturan Dijital Tarım Pazarı açıldı 4 sa. Honor X10'un görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı 4 sa. Üniversitelilere uzaktan eğitim için 6 GB internet hediye! 5 sa. Huawei ülkesinde Qualcomm’u geçti 5 sa. Casper Excalibur G770 oyuncu dizüstü ön siparişe başladı 6 sa. Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği Türkiye'de kullanılacak mı? 6 sa. WhatsApp, kullanıcılarına krediyle para verecek 7 sa. Makyajlı Mitsubishi Space Star Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 7 sa. Oppo Find X2 inceleme | Snapdragon 865, 12GB RAM, 120Hz ekran ve ultra süper hızlı şarj! 7 sa. Google mezarlığı büyüyor: Shoelace kapatıldı 8 sa. Koronavirüs yoğunluk haritası güncellemesi yayınlandı 9 sa. GPS, faaliyete geçişinin 25. yılını kutluyor 10 sa. Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edilecek 10 sa. Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için bugün saat 13.30'da canlı yayındayız 11 sa. Phil Spencer: “Xbox Series X’in 2D’den 3D oyuna geçiş deneyimi yaşatacağını düşünüyorum” 12 sa. Dünyanın ilk açık kaynak depolama motoru kullanıma sunuldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor
    DonanımHaber
    İstanbullu binlerce öğretmenin Zoom hesabı yoluyla kişisel bil...
    DonanımHaber
    Wi-Fi 7 standardıyla "yüksek hızlı" kablosuz internetin kapıla...
    DonanımHaber
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Otomobil fiyatları halkın ulaşamayacağı seviyeye geldi.
    DH Forum
    Adana'da polisin uygulamasından kaçan genç göğsünden vurularak...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Yeni Bir Haber Var
    Skagen Falster 3 Wear OS akıllı saat, Snapdragon 3100 ve 1GB RAM ile tanıtıldı şimdi
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim