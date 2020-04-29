Redmi Note 9S Türkiye fiyatı belli oldu! Orta segmentin yeni fiyat/performans şampiyonu mu?

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Geçtiğimiz yıl Xiaomi'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Redmi'nin yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 9S, Türkiye topraklarına ayak bastı. Bugün itibariyle Konya Mi Store'da satışa sunulan Redmi Note 9S, orta segment akıllı telefon pazarına oldukça rekabetçi bir fiyatla giriş yapmış durumda.

Akıllı telefonları için çift isim stratejisi izleyen Xiaomi, mart ayında Redmi Note 9 Pro olarak lanse ettiği akıllı telefonunu global pazarda ise Redmi Note 9S olarak pazarlıyor. Ülkemizde de Redmi Note 9S adıyla satılan telefonun fiyatına geçmeden önce özelliklerine kısa bir bakış atacak olursak;

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Redmi Note 9S özellikleri

2400x1080 (Full HD+) piksel çözünürlük sunan 6.67 inç delikli IPS LCD ekran üzerine kurulan telefon, 8 nm üretim geometrisiyle üretilen Snapdragon 720G yonga setinden güç alıyor. Saat hızı 2.3 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdekli bu yongaya, 4 GB sistem belleği ve microSD kart ile artırılabilir 64 GB'lık dahili depolama birimi eşlik ediyor. Bu donanımların güç kaynağı ise 18W hızlı şarj desteğine sahip, 5020 mAh kapasiteli batarya oluyor.

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Telefonun arkasında 48MP (f/1.8) ana, 8MP (f/2.2) ultra geniş açı, 5MP makro ve 2MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alırken, ön tarafta ise 16 MP (f/2.5) çözünürlüklü öz çekim kamerası bulunuyor.

Ülkemizde siyah ve mavi renk opsiyonlarıyla satılan telefon; kızılötesi alıcı, 3.5 mm kulaklık girişi ve yan tarafta güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi tarayıcısına da ev sahipliği yapıyor.

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Redmi Note 9S Türkiye fiyatı ne kadar?

4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesiyle satışa sunulan Redmi Note 9S için 2499 TL satış fiyatı belirlenmiş durumda.

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