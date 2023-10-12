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    Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak!

    Kullanılmayıp yedekte tutulan telefonların kapatılma süresinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de de yayımlanan yeni kararla birlikte kullanılmayan telefonlar 1 yıl içinde kapatılacak.
    resmi gazete kullanılmayan telefonlar 1 yıl sonra kapatılacak Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan “kesintisiz yedi yıl” ibaresi “son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl” şeklinde değiştirildi. Bu, yedekte duran telefonların 1 yıl sonra iletişiminin kesileceği ve kişinin açtırmak için IMEI kaydını yapması gerektiği anlamına geliyor.

    1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek

    1 Ocak 2024’ten itibaren bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları kara listeye alınacak ve IMEI kayıtları sistemden silinecek. Kara listeye alınmış bir telefon son kullanıcıya ait abone numarası ile kullanılması durumunda kontrol yapılacak. Kontrol sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda telefonun IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek ve kullanıma açılacak.

    IMEI kayıt ücreti 20.000 TL!

    Sinyal alınmadığı için kapatılan telefonların tekrar kullanılabilmesi için tek başvuru kanalı e-Devlet. 2023 Ekim ayı itibarıyla IMEI kayıt ücreti 20.000 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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