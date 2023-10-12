Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak!

1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek
1 Ocak 2024’ten itibaren bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları kara listeye alınacak ve IMEI kayıtları sistemden silinecek. Kara listeye alınmış bir telefon son kullanıcıya ait abone numarası ile kullanılması durumunda kontrol yapılacak. Kontrol sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda telefonun IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek ve kullanıma açılacak.
IMEI kayıt ücreti 20.000 TL!
Sinyal alınmadığı için kapatılan telefonların tekrar kullanılabilmesi için tek başvuru kanalı e-Devlet. 2023 Ekim ayı itibarıyla IMEI kayıt ücreti 20.000 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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