Uygun fiyatlı Vivo T2 5G özellikleri ve çıkış tarihi kesinleşti

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, çok kısa bir süre içerisinde Vivo T2 5G serisini Hindistan’da tanıtacak. Tanıtıma çok az bir süre kala telefonun özellikleri de kesinleşmiş durumda.