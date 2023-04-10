Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı Vivo T2 5G özellikleri ve çıkış tarihi kesinleşti

    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, çok kısa bir süre içerisinde Vivo T2 5G serisini Hindistan’da tanıtacak. Tanıtıma çok az bir süre kala telefonun özellikleri de kesinleşmiş durumda.
    Oy Ver
    Vivo T2 5G ve Vivo T2x 5G Tam Boyutta Gör
    Vivo, yaklaşmakta olan Vivo T2 5G serisi ile T serisi akıllı telefonlarını genişletmeye hazırlanıyor. Telefonun 11 Nisan'da Hindistan'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Vivo T2 5G’nin tasarımı ve teknik özellikleri ise Flipkart'ta ortaya çıktı.

    Vivo T2 5G özellikleri

    Yaklaşan telefon, 2022'de piyasaya sürülen Vivo T1 5G'nin yerini alacak. Vivo T2 5G, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 1300 nit tepe parlaklık noktasına ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak. Kamera tarafındaysa telefonun arka tarafında OIS+EIS destekli 64 megapiksel ana kamera ve 2 megabiksel Bokeh kamera yer bulacak.

    Vivo T2 5G Tam Boyutta Gör
    Telefona güç verecek donanım ise Qualcomm’un 6nm’de ürettiği sekiz çekirdekli Snapdragon 695 yongası olacak. Bu yonga 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla desteklenecek. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan bir modelin daha olacağı belirtiliyor. Vivo T2 5G’nin yanında Vivo T2x 5G modeli de piyasaya çıkacak. Bu modelde MediaTek Dimensity 700 yongasının olması beklenirken diğer özelliklerin benzer olacağı düşünülüyor. Bu arada her iki telefon da kutularından Andorid 13 ile birlikte çıkacak. Vivo T2 5G fiyatı hakkında kesin bir bilgi yok ancak 240 dolar civarında bir etiketle gelmesini bekleyebiliriz.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 308 paket sıralaması ssangyong alınır mı tp listesi nedir seat leon paket sıralaması laptop ekran boyutu öğrenme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız