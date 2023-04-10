Uygun fiyatlı Vivo T2 5G özellikleri ve çıkış tarihi kesinleşti

Vivo T2 5G özellikleri
Yaklaşan telefon, 2022'de piyasaya sürülen Vivo T1 5G'nin yerini alacak. Vivo T2 5G, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 1300 nit tepe parlaklık noktasına ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak. Kamera tarafındaysa telefonun arka tarafında OIS+EIS destekli 64 megapiksel ana kamera ve 2 megabiksel Bokeh kamera yer bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı