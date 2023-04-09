Vivo X Fold 2 özellikleri doğrulandı: Galaxy Z Fold 5'e rakip geliyor

Vivo X Fold 2 özellikleri doğrulandı
Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Vivo X Fold 2 modelinin ön tarafta 2.160 x 1.916 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 8.03 inç katlanabilir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Bu özellikler X Fold modeli ile benzer olsa da, yeni cihazın 1.800 nitlik tepe parlaklığı ile selefini bir adım öne taşıyacağını belirtelim. Vivo X Fold 2'nin arka tarafında ise 1.600 nit parlaklık, 2.520 x 1.080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,53 inç boyutlarında kapak ekranı yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı