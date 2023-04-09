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    Vivo X Fold 2 özellikleri doğrulandı: Galaxy Z Fold 5'e rakip geliyor

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Vivo X Fold 2 modelinin lansman görüntüleri gün yüzüne çıktı. Peki amiral gemisi telefon neler sunacak? İşte detaylar. 
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    Galaxy Z Fold 5 rakibi Vivo X Fold 2 özellikleri doğrulandı! Tam Boyutta Gör
    Günümüz akıllı telefon pazarında hem bütçe hem de amiral gemisi modelleri ile beğeni toplayan Vivo, yeni katlanabilir telefonları Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip ile vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Şimdi uzun süredir sızıntılar ile gündemde olan Vivo X Fold 2 modelinin lansmans etkinliği için planlanan tanıtım görüntüleri sızdırıldı. Peki Vivo X Fold 2 neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    Vivo X Fold 2 özellikleri doğrulandı

    Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Vivo X Fold 2 modelinin ön tarafta 2.160 x 1.916 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 8.03 inç katlanabilir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Bu özellikler X Fold modeli ile benzer olsa da, yeni cihazın 1.800 nitlik tepe parlaklığı ile selefini bir adım öne taşıyacağını belirtelim. Vivo X Fold 2'nin arka tarafında ise 1.600 nit parlaklık, 2.520 x 1.080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,53 inç boyutlarında kapak ekranı yer alacak.

    Galaxy Z Fold 5 rakibi Vivo X Fold 2 özellikleri doğrulandı! Tam Boyutta Gör
    Önceki sızıntılar, yeni katlanabilir cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alacağını bizlere göstermişti. Yeni görüntüler ise bu bilgiyi doğruluyor. Ayrıca bu yonga setinin LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirileceğini görüyoruz. Ancak RAM ve depolama kapasitesi gibi ek ayrıntılar görüntülerde yer almıyor. 

    Galaxy Z Fold 5 rakibi Vivo X Fold 2 özellikleri doğrulandı! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan bir diğer görüntüde ise, Vivo X Fold 2'nin 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 4.800mAh batarya ile destekleneceği belirtiliyor. Ayrıca kuvvetle muhtemel Android 13 sürümü ile karşımıza çıkacak. Paylaşılan bilgilerin ışığında Vivo X Fold 2'nin katlanabilir rekabetine iddia bir giriş yapacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni cihazın Galaxy Z Fold 5'e rakip olacağını belirtelim.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 1 gün önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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