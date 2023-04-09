Vivo X Fold 2 özellikleri doğrulandı: Galaxy Z Fold 5'e rakip geliyor

Tam Boyutta Gör Günümüz akıllı telefon pazarında hem bütçe hem de amiral gemisi modelleri ile beğeni toplayan Vivo, yeni katlanabilir telefonları Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip ile vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Şimdi uzun süredir sızıntılar ile gündemde olan Vivo X Fold 2 modelinin lansmans etkinliği için planlanan tanıtım görüntüleri sızdırıldı. Peki Vivo X Fold 2 neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Vivo X Fold 2 özellikleri doğrulandı

Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Vivo X Fold 2 modelinin ön tarafta 2.160 x 1.916 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 8.03 inç katlanabilir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Bu özellikler X Fold modeli ile benzer olsa da, yeni cihazın 1.800 nitlik tepe parlaklığı ile selefini bir adım öne taşıyacağını belirtelim. Vivo X Fold 2'nin arka tarafında ise 1.600 nit parlaklık, 2.520 x 1.080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,53 inç boyutlarında kapak ekranı yer alacak.

Tam Boyutta Gör Önceki sızıntılar, yeni katlanabilir cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alacağını bizlere göstermişti. Yeni görüntüler ise bu bilgiyi doğruluyor. Ayrıca bu yonga setinin LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirileceğini görüyoruz. Ancak RAM ve depolama kapasitesi gibi ek ayrıntılar görüntülerde yer almıyor.

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Tam Boyutta Gör Paylaşılan bir diğer görüntüde ise, Vivo X Fold 2'nin 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 4.800mAh batarya ile destekleneceği belirtiliyor. Ayrıca kuvvetle muhtemel Android 13 sürümü ile karşımıza çıkacak. Paylaşılan bilgilerin ışığında Vivo X Fold 2'nin katlanabilir rekabetine iddia bir giriş yapacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni cihazın Galaxy Z Fold 5'e rakip olacağını belirtelim.

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Galaxy Z Fold 5 rakibi Vivo X Fold 2 özellikleri doğrulandı!