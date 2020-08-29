Uykudan önce kahve içmek iş verimliliğini artırabilir

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İş hayatında ve günlük yaşamda birçok kişi gün içerisinde uyanık kalmak için kahve içmeyi tercih ediyor. Yoğun kahve tüketimi ise zamanla yerini kronik yorgunluk ve uykusuzluğa bırakabiliyor.

University of South Australia araştırmacılarının yaptığı yeni araştırma günlük kahve tüketim algılarının bir hayli dışında olmakla birlikte yeni yöntem birçok açıdan fayda sağlayabilecek gibi görünüyor.

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University of South Australia

Araştırma için deneklere farklı yaklaşımla sabah 3.30’da 200mg kafein veren araştırma ekibi deneklerin kafeini aldıktan hemen sonra 30 dakika uyumalarını sağladı. Kontrol grububuna ise plasebo verildi ve kontrol grubu da uyutuldu.

Uyku periyotları sona eren denekler uyandırıldı ve iki grup birbiriyle ilk 45 dakikalık çalışma performansı yönünden karşılaştırıldığında kafein alan grubun kontrol grubuna oranla çok daha iyi performans sergilediği ve daha zinde olduğu tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "Göz hareketlerini monitörize edebilen maske geliştirildi"

Araştırma ekibi yeni araştırmayı daha büyük denek grupları üzerinde uygulamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni araştırma Chronobiology International adlı dergide yayımlandı.

https://www.unisa.edu.au/Media-Centre/Releases/2020/a-coffee-and-catnap-keep-you-sharp-on-the-nightshift/

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