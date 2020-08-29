Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uykudan önce kahve içmek iş verimliliğini artırabilir

    University of South Australia araştırmacılarının yaptığı araştırma günlük kahve tüketim algılarının bir hayli dışında olmakla birlikte yeni yöntem birçok açıdan fayda sağlayabilecek gibi görünüyor.
    4 sa.
    982
    14
    2
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Uykudan önce kahve içmek iş verimliliğini artırabilir
    Tam Boyutta Gör

    İş hayatında ve günlük yaşamda birçok kişi gün içerisinde uyanık kalmak için kahve içmeyi tercih ediyor. Yoğun kahve tüketimi ise zamanla yerini kronik yorgunluk ve uykusuzluğa bırakabiliyor.

    University of South Australia araştırmacılarının yaptığı yeni araştırma günlük kahve tüketim algılarının bir hayli dışında olmakla birlikte yeni yöntem birçok açıdan fayda sağlayabilecek gibi görünüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Araştırmalara göre kahve tüketimi aritmi riskini azaltıyor

    University of South Australia

    Uykudan önce kahve içmek iş verimliliğini artırabilir

    Araştırma için deneklere farklı yaklaşımla sabah 3.30’da 200mg kafein veren araştırma ekibi deneklerin kafeini aldıktan hemen sonra 30 dakika uyumalarını sağladı. Kontrol grububuna ise plasebo verildi ve kontrol grubu da uyutuldu.

    Uyku periyotları sona eren denekler uyandırıldı ve iki grup birbiriyle ilk 45 dakikalık çalışma performansı yönünden karşılaştırıldığında kafein alan grubun kontrol grubuna oranla çok daha iyi performans sergilediği ve daha zinde olduğu tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Göz hareketlerini monitörize edebilen maske geliştirildi"

    Araştırma ekibi yeni araştırmayı daha büyük denek grupları üzerinde uygulamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Yeni araştırma Chronobiology International adlı dergide yayımlandı.



    https://www.unisa.edu.au/Media-Centre/Releases/2020/a-coffee-and-catnap-keep-you-sharp-on-the-nightshift/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ussuz (mehmet ) 4 sa. en beğenilen
    O kadar kafeini tükettikten sonra uyuyabiliyorsan bu başlı başına bir yetenek zaten
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 3 sa. (düzenlendi)
    Parababaları bize koklatmadığı parasını katlasın diye; uykumuzdan da mı feragat edelim, bu kadar yüz verirseniz uyurken arkanızda sıcak bir şey hissetmeniz olası :)
    [Ufak bir resimle de renklendireyim olacakları!]
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ussuz (mehmet ) 4 sa. en beğenilen
    O kadar kafeini tükettikten sonra uyuyabiliyorsan bu başlı başına bir yetenek zaten
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. Samsung'dan yeni kablosuz şarj istasyonu: Wireless Charger Pad Trio 51 dk. Volkswagen ID. Buggy, uygun fiyatlı bir arazi aracına dönüşecek 1 sa. Yeni vaka ve ölüm sayısında son iki ayın en yüksek rakamı (29 Ağustos) 1 sa. En hızlı 5G'ye sahip ülkeler açıklandı: Suudi Arabistan birinci, ABD ise listede yok 1 sa. OnePlus Watch için geri sayım başladı 2 sa. Galaxy S20 FE modelleri, Samsung'un web sitesinde listelendi 2 sa. Ekran altı kameralı ilk telefondan "selfie" örneği geldi 3 sa. Omega Seamaster Diver Chronograph serisi satışa sunuldu 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Uykudan önce kahve içmek iş verimliliğini artırabilir Sonraki Petlas'tan yeni 4 mevsim lastiği: Multiaction PT565 7 sa. OnePlus, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor: Clover 8 sa. Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı 8 sa. Sony Xperia 5 II'nin tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı! 9 sa. Haftaya BİM marketlerde Oppo A5 2020, A101 marketlerde Redmi Earbuds var 10 sa. Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını kapattı! Bundan sonra ne olacak? 10 sa. Amazfit Neo retro tasarımı ile dikkat çekiyor 11 sa. Clash Royale tarzındaki Soul of Eden indirmeye sunuldu 22 sa. Xbox Live Gold Eylül 2020 oyunları açıklandı 1 gün Zen 3 mimarili EPYC Milan işlemcileri %20 performans artışı sunacak 1 gün RTX 3090 ve RTX 3080’in teknik özellikleri sızdı 1 gün Ücretsiz dağıtılan Fall Guys, PS Plus tarihine geçti 1 gün Yeni vaka sayısı 1500’ü aştı (28 Ağustos) 1 gün Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Huawei yasağa günler kala bileşen yığınağı yapıyor 1 gün Asus ROG Meta Buffs lansmanı Türkçe çeviri ile DH’de 1 gün Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel fiyat listesi 1 gün YouTube'un iPad uygulamasına PiP özelliği geliyor 1 gün realme 6i incelemesi | Pil performansı çok iyi 1 gün Xiaomi üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıttı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel...
    DonanımHaber
    Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor
    DonanımHaber
    TCL marka televizyonlar Eylül'de Türkiye'de satışa çıkıyor
    DonanımHaber
    220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    SEAT LEON MK3/5F ANA KONU
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız