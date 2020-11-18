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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü

    Einstein'ın 1912 yılında tahmin ettiği kütleçekimsel merceklenmenin en büyüleyici örneklerinden birisi, Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. Kütleçekimsel merciklenmenin detayları aşağıda.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü
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    Albert Einstein'ın bundan 108 yıl önce tahmin ettiği 'kütlesel merceklenme' uzayda bir kez daha çok güzel bir şekilde kanıtlandı. NASA/ESA'nın dev teleskobu Hubble tarafından çekilen yukarıdaki fotoğrafta, galaksiler gibi dev kütlelerin tıpkı uzay-zamanı bükmesi gibi ışığı da büktüğünün en güzel örneklerinden birisini görüyoruz.

    Fotoğrafta yüzlerce galaksiden oluşan dev bir galaksi kümesi var. Ortadaki kavisli görüntü ise aslında SDSS J090122.37+181432.3 isimli bir galaksiye ait. Söz konusu galaksi elbette normalde böyle kavisli bir şekle sahip değil. Ancak galaksinin görüntüsü, etrafındaki inanılmaz kütleçekimsel kuvvetler nedeniyle bize (Dünya'ya) tamamıyla çarpık bir şekilde ulaşıyor.

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    Yerçekimsel kırılma olarak da bilinen bu ilginç fenomen, en basit anlamda evrenin dev objelerinin (bir galaksi kümesi gibi) devasa kütleçekimleri nedeniyle tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı bükmesi ve arkalarındaki cisimler için bir mercek görevi görmesi anlamına geliyor.

    Kütleçekimsel merceklenmeyi açıklayan temsili figür:

    Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü
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    Kütleçekimsel merceklenmeyle ilgili bazı açıklamalar yapan NASA'lı astronomlar,"Einstein halkasını fotoğrafın arkaplanında bulunan galaksiden gelen ışınlar oluşturuyor. Dev galaksi kümesi, arkasından gelen bu ışınları büküyor, çeviriyor ve Dünya'ya doğru farklı yollar izlemeye zorluyor. Dolayısıyla galaksi sanki aynı anda birden fazla konumdaymış gibi görünebiliyor." ifadelerini kullandı.

    Yukarıdaki fotoğrafın orijinal hali için buraya tıklayabilirsiniz.

    Einstein, "bu fenomen asla kanıtlanamaz" demişti

    Albert Einstein kütleçekimsel merceklenme fenomenini 1912 yılında, henüz genel görelilik kuramını yayınlamadığı zamanlarda öngörmüştü. Einstein ayrıca o zamanların teknolojisini de göz önünde bulundurarak bu durumun asla kanıtlanamayacağını da belirtmişti. İnsanlığın bu kısa zaman içerisindeki teknolojik gelişimi, Einstein'ın bile beklentilerini aşmayı başardı.

    Einstein halkasının bu muhteşem görüntüsü elbette kütleçekimsel merceklenmenin en büyüleyici örneklerinden birisi. Ancak kütleçekimsel merceklenme, Einstein halkası haricinde de astronomide çok önemli bir yere sahip.

    Örneğin NASA'nın 2018 yılında duyurduğu evrenin en uzak yıldızı keşfi de yine aynı fenomen sayesinde mümkün olmuş ve tam 9 milyar ışık yılı uzaklığında bulunan yıldız, dev galaksi kümelerinin kütleçekimsel mercekleme etkisi yardımıyla keşfedilmişti. "İkarus" ismi verilen bu yıldızdan Hubble'a ulaşan ışınlar, milyarlarca yıl süren yolculukları sırasında merceklenme etkisiyle yaklaşık 2000 kat büyültülmüş ve keşif de bu sayede mümkün hale gelmişti.

    Einstein Halkası'nın bir başka güzel örneği:

    Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü
    Tam Boyutta Gör

    Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü
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    https://www.spacetelescope.org/images/potw2045a/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    11 saat önce
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    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Okurken "bunu öğrenmeye ne gerek var?" dediğiniz her an bilimden uzaklaşıyorsunuz, işte kanıtı.
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