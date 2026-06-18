Bir milyarder daha Mars yolunda: NASA, eski Google CEO’sunu seçti

Mars atmosferi ilk kez günlük ve küresel ölçekte izlenecek
NASA'nın SpaceX ve diğer özel uzay şirketleriyle yürüttüğü ortaklıklara benzer şekilde geliştirilen proje, Mars atmosferine ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı gözlemlerden birini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Aeolus görevi, daha önce Mars atmosferini inceleyen Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey ve MAVEN gibi görevlerin üzerine inşa edilecek. NASA'nın kısa süre önce yaklaşık altı ay boyunca iletişim kuramadığı için görevini sonlandırdığını açıkladığı MAVEN'den elde edilen deneyimler de yeni projeye temel oluşturacak.
Gelecekteki Mars inişleri için kritik veriler sağlayacak
NASA'ya göre Mars'taki toz fırtınaları, rüzgar sistemleri, sıcaklık değişimleri ve mevsimsel atmosfer davranışlarının daha iyi anlaşılması, hem insanlı hem de insansız Mars görevlerinin güvenliğini artıracak. Görev kapsamında elde edilecek veriler, gelecekte kullanılacak uzay araçlarının atmosfere giriş, alçalma ve iniş sistemlerinin daha hassas şekilde tasarlanmasına katkı sağlayacak.
Relativity Space, görevde kullanılacak uzay aracı ve roket hakkında henüz teknik ayrıntıları paylaşmış değil. Şirketin bu büyüklükte gezegenler arası bir görevi başarıyla yerine getirip getiremeyeceği de henüz test edilmiş değil.
Elon Musk ile dolaylı rekabet
Eric Schmidt, Relativity Space'i Mart 2025'te satın almıştı. Eric Schmidt, dünyanın en zengin 50 insanı arasında yer alıyor ve 60 milyar dolardan fazla servete sahip.
Aeolus görevi aynı zamanda Eric Schmidt ile Elon Musk arasındaki rekabetin uzaya taşınmasına da sahne olabilir. İki isim son yıllarda özellikle yapay zeka güvenliği konusunda farklı görüşleriyle sık sık karşı karşıya gelmişti.
Eğer Aeolus planlanan takvime uygun şekilde 2028'de fırlatılır ve Mars'a ulaşmayı başarırsa, Relativity Space Kızıl Gezegen'e ulaşan ilk özel uzay görevinin sahibi olarak uzay tarihinde önemli bir kilometre taşına imza atabilir.
Relativity Space, 2015 yılında eski SpaceX ve Blue Origin mühendisleri tarafından kuruldu. Şirketin temel hedefi, 3D baskı teknolojisini mümkün olan en geniş ölçekte kullanarak daha düşük maliyetli roketler üretmekti. Şirketin ilk roketi Terran 1, Mart 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşunda kalkışın ardından görevini tamamlayamadı. Bunun ardından Relativity Space odağını daha büyük ve yeniden kullanılabilir olması planlanan Terran R roketine çevirdi. Terran R geliştirme süreci ise devam ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel