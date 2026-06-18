Bir milyarder daha Mars yolunda: NASA, eski Google CEO’sunu seçti

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Tam Boyutta Gör NASA, eski Google CEO'su Eric Schmidt'in sahibi olduğu Relativity Space ile Mars'a yönelik yeni bir bilim görevi için iş birliği yaptığını duyurdu. Aeolus adı verilen yörünge aracı görevi kapsamında Relativity Space, NASA'nın bilimsel yükünü Kızıl Gezegen'e ulaştıracak uzay aracı, roket ve seyir operasyonlarını üstlenecek. Görevin 2028 yılında fırlatılması hedefleniyor.

Mars atmosferi ilk kez günlük ve küresel ölçekte izlenecek

NASA'nın SpaceX ve diğer özel uzay şirketleriyle yürüttüğü ortaklıklara benzer şekilde geliştirilen proje, Mars atmosferine ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı gözlemlerden birini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Aeolus görevi, daha önce Mars atmosferini inceleyen Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey ve MAVEN gibi görevlerin üzerine inşa edilecek. NASA'nın kısa süre önce yaklaşık altı ay boyunca iletişim kuramadığı için görevini sonlandırdığını açıkladığı MAVEN'den elde edilen deneyimler de yeni projeye temel oluşturacak.

Tam Boyutta Gör Yörünge aracı üzerinde yer alacak dört farklı bilimsel cihaz, Mars'taki rüzgarlar, sıcaklık dağılımı, toz hareketleri ve bulut oluşumlarını ilk kez günlük ve gezegenin tamamını kapsayan bütünleşik bir bakış açısıyla inceleyecek. Araçta yer alacak bilimsel ekipmanların tamamı NASA Ames Araştırma Merkezi bünyesindeki bilim insanları tarafından Kaliforniya'nın Silikon Vadisi'nde geliştirilecek.

Gelecekteki Mars inişleri için kritik veriler sağlayacak

NASA'ya göre Mars'taki toz fırtınaları, rüzgar sistemleri, sıcaklık değişimleri ve mevsimsel atmosfer davranışlarının daha iyi anlaşılması, hem insanlı hem de insansız Mars görevlerinin güvenliğini artıracak. Görev kapsamında elde edilecek veriler, gelecekte kullanılacak uzay araçlarının atmosfere giriş, alçalma ve iniş sistemlerinin daha hassas şekilde tasarlanmasına katkı sağlayacak.

Relativity Space, görevde kullanılacak uzay aracı ve roket hakkında henüz teknik ayrıntıları paylaşmış değil. Şirketin bu büyüklükte gezegenler arası bir görevi başarıyla yerine getirip getiremeyeceği de henüz test edilmiş değil.

Elon Musk ile dolaylı rekabet

Eric Schmidt, Relativity Space'i Mart 2025'te satın almıştı. Eric Schmidt, dünyanın en zengin 50 insanı arasında yer alıyor ve 60 milyar dolardan fazla servete sahip.

Aeolus görevi aynı zamanda Eric Schmidt ile Elon Musk arasındaki rekabetin uzaya taşınmasına da sahne olabilir. İki isim son yıllarda özellikle yapay zeka güvenliği konusunda farklı görüşleriyle sık sık karşı karşıya gelmişti.

Tam Boyutta Gör Musk uzun yıllardır Mars'a insan göndermeyi hedeflediğini açıklasa da SpaceX bugüne kadar Mars'a kendi bağımsız görevini göndermedi. 2018 yılında Falcon Heavy ile uzaya fırlatılan Tesla Roadster ise Mars'a gitmek yerine Güneş etrafındaki yörüngesine yerleşmişti.

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Eğer Aeolus planlanan takvime uygun şekilde 2028'de fırlatılır ve Mars'a ulaşmayı başarırsa, Relativity Space Kızıl Gezegen'e ulaşan ilk özel uzay görevinin sahibi olarak uzay tarihinde önemli bir kilometre taşına imza atabilir.

Relativity Space, 2015 yılında eski SpaceX ve Blue Origin mühendisleri tarafından kuruldu. Şirketin temel hedefi, 3D baskı teknolojisini mümkün olan en geniş ölçekte kullanarak daha düşük maliyetli roketler üretmekti. Şirketin ilk roketi Terran 1, Mart 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşunda kalkışın ardından görevini tamamlayamadı. Bunun ardından Relativity Space odağını daha büyük ve yeniden kullanılabilir olması planlanan Terran R roketine çevirdi. Terran R geliştirme süreci ise devam ediyor.

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