2023 yılı Bitcoin tahminleri yapıldı: Yüzde 1400 artabilir ya da yüzde 70 düşebilir

Tam Boyutta Gör 2022 yılı kripto paralar için son derece kötü bir yıl oldu. Kripto paraların piyasa değeri geçtiğimiz yıl 1,3 trilyon dolar eridi ve dünyanın en büyük dijital madeni parası olan Bitcoin, 2022 yılında değerinin yüzde 60’tan fazlasını kaybetti. 2023 yılı Bitcoin fiyatı tahminleri ise belirsizliğin hakim olduğunu gösteriyor olabilir.

2022 yılının henüz başlarında başlayan kripto krizi yılın geri kalanında da devam etti. Stabilcoin projesi terraUSD’den kripto borsası FTX’in çöküşüne irili ufaklı ciddi krizler yaşandı. Ek olarak neredeyse tüm kripto piyasaları kötüleşen makroekonomik iklime hazırlıksız yakalandı. 2023’ün de yine bir başka dalgalı yıl olması bekleniyor.

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Dünya çapında faiz oranları artıyor ve bu, hisse senetleri ve bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılar para dolu gemilerini bu riskli ve dalgalı makroekonomi denizine çıkarmak yerine güvenli limanlarda bekletiyor. Uzmanların 2023 yılı Bitcoin tahminleri de bu dalgalı yapının bir göstergesi olabilir zira net bir görüş bulunmuyor.

250 bin dolardan 5 bin dolara tahminler var

Ünlü yatırımcı ve danışman Tim Draper, 2023 yılı için 250.000 dolar Bitcoin tahmini bir kez daha sundu. 2022’de de aynı tahmini yapmıştı ve an itibariyle coin’in değeri 16.500 dolar seviyelerinde. Draper’a göre Bitcoin, yüzde 1400 değer kazanacak.

Bankacılık ve finansal hizmeti şirketi Standard Chartered’a göre ise Bitcoin için henüz daha kötü gelmedi. Firmaya göre Bitcoin, yüzde 70 eriyerek 2023 yılında 5.000 dolar seviyesini görecek. Bankanın küresel araştırma başkanı Eric Robertsen, “Gittikçe daha fazla kripto şirketi ve borsası yetersiz likidite ile karşılaşıyor, bu da daha fazla iflasa ve dijital varlıklara olan yatırımcı güveninde bir çöküşe yol açıyor” dedi.

Kıdemli yatırımcı Mark Mobius, fiyat tahminlerinde nispeten başarılı oldu. Mayıs 2022’de 28.000 doların üzerinde işlem gören Bitcoin’in fiyatının 20.000 dolara düşeceğini söylemişti. Mobius’a göre 2023 yılında ise fiyat seviyesi 10.000 dolar olacak. Son olarak ise Sussex Üniversitesi’nde finans profesörü olan Carol Alexander’a göre Bitcoin’in fiyatı 2023’ün sonunda 50.000 doları aşacak.

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