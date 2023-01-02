2023 yılı Bitcoin tahminleri yapıldı: Yüzde 1400 artabilir ya da yüzde 70 düşebilir

2022 yılının henüz başlarında başlayan kripto krizi yılın geri kalanında da devam etti. Stabilcoin projesi terraUSD’den kripto borsası FTX’in çöküşüne irili ufaklı ciddi krizler yaşandı. Ek olarak neredeyse tüm kripto piyasaları kötüleşen makroekonomik iklime hazırlıksız yakalandı. 2023’ün de yine bir başka dalgalı yıl olması bekleniyor.
Dünya çapında faiz oranları artıyor ve bu, hisse senetleri ve bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılar para dolu gemilerini bu riskli ve dalgalı makroekonomi denizine çıkarmak yerine güvenli limanlarda bekletiyor. Uzmanların 2023 yılı Bitcoin tahminleri de bu dalgalı yapının bir göstergesi olabilir zira net bir görüş bulunmuyor.
250 bin dolardan 5 bin dolara tahminler var
Ünlü yatırımcı ve danışman Tim Draper, 2023 yılı için 250.000 dolar Bitcoin tahmini bir kez daha sundu. 2022’de de aynı tahmini yapmıştı ve an itibariyle coin’in değeri 16.500 dolar seviyelerinde. Draper’a göre Bitcoin, yüzde 1400 değer kazanacak.
Kıdemli yatırımcı Mark Mobius, fiyat tahminlerinde nispeten başarılı oldu. Mayıs 2022’de 28.000 doların üzerinde işlem gören Bitcoin’in fiyatının 20.000 dolara düşeceğini söylemişti. Mobius’a göre 2023 yılında ise fiyat seviyesi 10.000 dolar olacak. Son olarak ise Sussex Üniversitesi’nde finans profesörü olan Carol Alexander’a göre Bitcoin’in fiyatı 2023’ün sonunda 50.000 doları aşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d