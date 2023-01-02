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    Paribu kullanıcılarına 150 TL sinema bileti hediye

    Paribu'nun yeni yıla özel kampanyası ile Paribu'da en az 10 TL bakiyesi bulunan müşteriler 150 TL değerinde sinema bileti bakiyesi kazanıyor. Kampanyanın detayları haberimizde.
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    Paribu kullanıcılarına 150 TL sinema bileti hediye Tam Boyutta Gör

    Paribu yeni yıla özel sinema kampanyası başlattı. Cinemaximum sinemaları isim değiştirerek Paribu Cineverse olmuştu. Paribu’nun yeni yıla özel kampanyası ile Paribu Cineverse sinemalarında geçerli 150 TL bakiye hediye ediliyor.

    Paribu'da 10 TL bakiyesi olanlara 150 TL sinema bileti hediye

    Kampanyadan yararlanmak için Paribu’da en az 10 TL bakiyeniz bulunması ve kimlik doğrulama yapmış olmanız gerekiyor. Ardından PARIBU CINEVERSE yazıp 0850 303 60 00’a SMS göndererek 150 TL değerindeki CGV Para kodunuzu alabilirsiniz. Kodu Paribu Cineverse uygulamasından veya web sitesinden hesabınıza ekleyerek 150 TL bakiyeyi dilediğiniz sinema filmlerinde veya sinema büfesinde harcayabilirsiniz.

    150 TL bakiyeye ek olarak mısır menülerde geçerli tek seferlik yüzde 25 indirim kodu da iletiliyor. Kampanya şartlarında belirtilene göre hediye bakiyeler 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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