Evet, tahta: Dünyanın ilk elektrikli ahşap transistörü nihayet icat edildi

İsveç’teki Linköping Üniversitesi ve KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar kısa bir süre önce iletken ahşaptan üretilen dünyanın ilk elektrik transistörünü tanıttı. Modern silikon transistörler kadar iyi performans göstermese de, teorik olarak belirli alanlarda yardımcı olabilir. Yapılan basın açıklamasında araştırmada yer alan Isak Engquist “Benzeri görülmemiş bir şey bulduk. Evet, ahşap transistör yavaş ve hantal ama işe yarıyor ve çok büyük geliştirme potansiyeli var" dedi.
1Hz hızında çalışıyor
Sonuç olarak elde edilen ahşap transistör 1Hz hızında çalışıyor, hatta bu kadar bile değil. Yaklaşık bir saniyede kapanırken, açılması beş saniyeden uzun sürüyor ki araştırmacılar bunu 1 mm'lik bir transistör kanalı için etkileyici buluyor. Ayrıca, fotoğraflar transistörün birkaç santimetre çapında olduğunu gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, TSMC gibi şirketler şu anda MHz ve GHz ile ölçülen frekanslara sahip cihazlar için 3nm yarı iletkenler üretiyor.
Ahşap transistörün yaratılması için yapılan araştırma, biyoelektronik ve bitki bazlı elektronik gibi diğer sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesine de yardımcı olabilir. Ayrıca, ahşap transistörler tipik organik transistörlerden daha yüksek akımları tolere edebilir. Öte yandan araştırmacılar bunu özel bir uygulama için değil sadece yapabileceklerini göstermek için yaptıklarını belirtiyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah