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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzmanlardan öneri: "Koronavirüs aşısı olmayanlara kamu yasağı uygulansın"

    Bazı uzmanlar Sağlık Bakanlığı'na ilginç bir öneride bulundu. Koronavirüs aşısı olmayan vatandaşların bazı kamu hizmetlerinden yararlanamaması önerildi.
    3 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    13

    Uzmanlardan öneri:
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    Daha önce yapılan resmi açıklamalara göre Türkiye’de koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak. Yalnızca aşı olmak isteyenlere aşı yapılacak . 

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    Türkiye Gazetesi’nin haberine göre bazı sağlık uzmanları, aşının etkili olabilmesi için aşı olmayanlara kısıtlamalar getirilmesini istiyor. Sağlık Bakanlığına görüşlerini ileten uzmanlar, “Aşı olmayanların HES kodlarına bu durum işlensin ve bazı kamu hizmetlerinden yararlanamasınlar. Bu virüsü bitirmek istiyorsak bazı yaptırımların devreye girmesi şart”dedi.

    Sağlık Bakanlığı henüz böyle zoraki yaklaşımları benimsemiyor ancak aşılamanın başarılı olması için nüfusun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Toplum bağışıklığı için en az yüzde 50’sinin aşılanması şart. Çoğunluk kesim aşı olmamayı tercih ederse bazı zorunluluklar getirilebilir.

    Ayrıca Bkz. "Bakan Koca yerli koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı"

    3 milyon doz aşı geldi

    Türkiye, henüz aşı uygulamaya başlamadı. Çin’den sipariş ettiğimiz Sinovac marka aşıların ilk bölümü Türkiye’ye geldi. İlk partide 3 milyon doz aşının geldiği belirtiliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gelen aşılar arasından rastgele örnekler alarak incelemeler yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inceleme çalışmalarının en erken 14 gün süreceği ve olumsuz bir durum gözlemlenmemesi halinde aşı yapılmaya başlanacağını açıkladı. Bu durumda en erken 14 Ocak’ta aşılamaya başlanabilecek. Aşı bir kişiye iki doz halinde uygulanacak. İlk doz uygulandıktan sonra ikinci doz 28 gün sonra yapılacak. Türkiye, Çin’den 50 milyon doz, Pfizer-BioNTech üretimi aşıdan 4.5 milyon doz sipariş verdi.



    https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/757868.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    barsahin (Barış Şahin) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Korona aşılarına temkinli ve korkarak yaklaşanlar bilimsel olarak tatmin olmadıklarından dolayı şüpheli gözlerle bakarken "aşı olmayanlar kamuya alınmasın", "kız verilmesin", "vatan hainidir" tarzı yaklaşımlar aşı olmaya ikna etmeyeceği gibi aşıdan iyice kaçıracaktır. Ters mantık mı yapılmaya çalışılıyor her işte olduğu gibi bunda da cahilce yaklaşımlar mı devam ediyor anlayamıyorum.
    Korona aşılarına temkinli ve korkarak yaklaşanlar bilimsel olarak tatmin olmadıklarından dolayı şüpheli gözlerle bakarken "aşı olmayanlar kamuya alınmasın", "kı...
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    4 Yanıt Yanıtla +81
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    3qzotix (bekir yıldız) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Madem aşı bu kadar koruyucu neden aşı olanlar aşı olmayanlardan bu kadar korkuyor?
    4 Yanıt Yanıtla +75
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    smalsrol (Volkan Küçük) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Charaznable
    Alman aşısı cok mu sağlıksı zannediyorsun ? Kaç sağlık calısanı öldü aşıdan duymadın heralde.
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    fero01 (ferhat özalp) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uzmanlar kim ya başımıza dikdatör kesildiler.



    https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/corona-virusu-yasaklari-ve-kisitlamalari-sertlesti-bankta-oturana-ters-kelepce-6205160/
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    etkinus (T.E. U.) 13 dk. ( Mesaj Silindi ) fero01
    Bunlar sözde uzman. Bilim palavrasının arksına saklamışlar. Asıl uzman benim ben 😁
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    Serkan Murat Yıldırım (Murat Yıldırım) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Muz cumhuriyetinin çakma uzmanları. .......... sallasan uzmana profa çarpıyor
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    Last Peony 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    yan etkisi falan yok aşı bu. hayatında mikroskopla hücre görmemiş adamlar burda uzman kesiliyor benim için hava hoş aşı olmayanlar ölsün dünya cahillerden temizlenir. çin aşısına gelince evet alman aşısı kadar iyi değil ama iş görür %75 başarı oranı yeterli.
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) Last Peony
    Hmm, %75 demek.. Mikroskop görmediğini iddia ettiğin 'uzmanlar' dan ne farkın kaldı şimdi ?
    Demek o idüğü belirsiz aşıları kabûl etmeyenlerin ölmelerini revâ görüyorsun. Bu mesajını umarım herkes görür.

    Bu aşıların faydalı olacağına inananlardan biri olan @gun bey bu konuda ne düşünüyor acaba ? Birileri bizlerin ( bu aşıları kabûl etmeyen ben de dâhil ) ölmesinin daha hayırlı olacağını düşünüyor. Ne dersiniz Gün bey ?
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    Onurmsq (--- ----) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Last Peony
    @drumitaktas ; Tarihte aşılamayla biten pandemi yok.
    Toplum bağısıklığı ile bitmiştir.
    Güvenilir olmayan aşılar ile aşı olanlar önümüzdeki yıllarda dehşetler yaşayabiliriz.
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    axelfoly 1 gün ( Mesaj Silindi )
    the great reset is coming :)

    plan tıkır tıkır işlemeye devam ediyor
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    trojana 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben de aşi olmayanlarin kisitlanmasindan yanayim. Çok fazla pimpiriklenmeye gerek yok. Hayatin her aninda risk var zaten. Sinirlernirsin beyin kanamasi gecirirsin, sakat kalir veya ölürsün. Ölüm bu kadar basit ve yakın. Bir kesim var aşiri şüpheci ve kıl. Kendi kendilerine bu huylarinda devam edebilirler ama durum şu an genel bir aşilamaya ihtiyaç duyulduğunu. gosteriyor. Genede tabi bu zorla olmaz. Kisitlasinlar yaptirmayan yaptirmasin. Bu tip şeyler kişinin çükünün keyfine birakilamaz. Ayrica inanmadigiz bu asi ise yararda sizlerde yaptirmayip covid olursaniz ve bunu da yakinlariniza bulasirip ölümüne neden olursaniz, bununla yaşayabilecekmisiniz? Bunu kendinize bir sorun.
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    megaladon 1 gün ( Mesaj Silindi )
    aşı geldideeee herkes oldudaaaaa olmayanları kaldı tartışılacak..yahu maske dağıtamadılar :)
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İskoçya'da yaşanan bir olay: Hastanede tedâvisi biten kız evine dönüyor ve kısa süre sonra polis, evde toplanma var diye evi basıyor ve ertesinde yaşananlar. Bizleri evlere tıkmak isteyen ve o idüğü belirsiz aşıları 'kurtarıcı' olarak sunanların varmak istedikleri nokta çok açık.

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    vonderplanitz 1 gün ( Mesaj Silindi ) Solid State Disk
    Twitter, Youtube, vs büyük medya aşı ve ilaç sanayisi ile ortak hareket ediyor. Avusturyalı biyolog ve yazar Arvay Clemens'in aşıların tehlikeleri üzerine youtube taki bir videosu kısa sürede onbinlerce kez izlenince kaldırıldı. Alman araştırmacı haberci Albert Stein'ın Doktor Reiner Fuellmich ile Skype söyleşi videosu 2 günde 100bin görüntülenmeyi gecince kaldırıldı. Fuelmich, doktor olduğu halde Covid olayının büyük bir tezgah olduğunu belgeleriyle açıkladığı için medyanın karalistesinde.Twitter, Youtube vs 'de kalan, silinmeyen içeriklere ona göre bakmak gerekli.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    steepstone (Maverick ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne idüğü belirsiz bir aşının zorla uygulanmasını savunacak kadar algıları körleşmiş insanların olması çok üzücü. Bi salın milleti kardeşim ya, sanane ulan sanane. Canım isterse olurum istemezse olmam. Bu kadar da basit.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Virüs ile ilgili gerekli tedbiri almayanlara canı cehenneme gebersin o zaman deme şansımız yoktu çünkü bedelini kendisinden ayrıca başkaları da ödüyordu halen de öyle. Ama aşı ile beraber artık aşı vurulmayan riski de almıştır canı cehenneme deme şansımız var çünkü aşı olan kendisini korumuş olacak. Aşı olan rahat olacağına göre tüm aşılama süreci bittikten sonra aşı olmayan şundan men edilmeli filan gerek yok. Zaten aşı olmayanlar bedelini ödeyecekler.
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazi uzmanlar isine baksin asi olmak istemiyorum olcek olsamda vurmayin bana olmak isteyen olsun zaten yedigimiz ictigimiz hersey insani mafediyor bide asiyla combo yaptiricak cakallara bak
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    3629 kez okundu.
    75 kişi, toplam 82 yorum yazdı.

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