Uzmanlardan öneri: "Koronavirüs aşısı olmayanlara kamu yasağı uygulansın"

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Daha önce yapılan resmi açıklamalara göre Türkiye’de koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak. Yalnızca aşı olmak isteyenlere aşı yapılacak .

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Türkiye Gazetesi’nin haberine göre bazı sağlık uzmanları, aşının etkili olabilmesi için aşı olmayanlara kısıtlamalar getirilmesini istiyor. Sağlık Bakanlığına görüşlerini ileten uzmanlar, “Aşı olmayanların HES kodlarına bu durum işlensin ve bazı kamu hizmetlerinden yararlanamasınlar. Bu virüsü bitirmek istiyorsak bazı yaptırımların devreye girmesi şart”dedi.

Sağlık Bakanlığı henüz böyle zoraki yaklaşımları benimsemiyor ancak aşılamanın başarılı olması için nüfusun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Toplum bağışıklığı için en az yüzde 50’sinin aşılanması şart. Çoğunluk kesim aşı olmamayı tercih ederse bazı zorunluluklar getirilebilir.

Ayrıca Bkz. "Bakan Koca yerli koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı"

3 milyon doz aşı geldi

Türkiye, henüz aşı uygulamaya başlamadı. Çin’den sipariş ettiğimiz Sinovac marka aşıların ilk bölümü Türkiye’ye geldi. İlk partide 3 milyon doz aşının geldiği belirtiliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gelen aşılar arasından rastgele örnekler alarak incelemeler yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inceleme çalışmalarının en erken 14 gün süreceği ve olumsuz bir durum gözlemlenmemesi halinde aşı yapılmaya başlanacağını açıkladı. Bu durumda en erken 14 Ocak’ta aşılamaya başlanabilecek. Aşı bir kişiye iki doz halinde uygulanacak. İlk doz uygulandıktan sonra ikinci doz 28 gün sonra yapılacak. Türkiye, Çin’den 50 milyon doz, Pfizer-BioNTech üretimi aşıdan 4.5 milyon doz sipariş verdi.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/757868.aspx

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