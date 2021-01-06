Uzmanlardan öneri: "Koronavirüs aşısı olmayanlara kamu yasağı uygulansın"

Daha önce yapılan resmi açıklamalara göre Türkiye’de koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak. Yalnızca aşı olmak isteyenlere aşı yapılacak .İlginizi Çekebilir Türkiye'de 20 gönüllüye koronavirüs aşısı uygulandı: Ciddi yan etki yok
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre bazı sağlık uzmanları, aşının etkili olabilmesi için aşı olmayanlara kısıtlamalar getirilmesini istiyor. Sağlık Bakanlığına görüşlerini ileten uzmanlar, “Aşı olmayanların HES kodlarına bu durum işlensin ve bazı kamu hizmetlerinden yararlanamasınlar. Bu virüsü bitirmek istiyorsak bazı yaptırımların devreye girmesi şart”dedi.
Sağlık Bakanlığı henüz böyle zoraki yaklaşımları benimsemiyor ancak aşılamanın başarılı olması için nüfusun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Toplum bağışıklığı için en az yüzde 50’sinin aşılanması şart. Çoğunluk kesim aşı olmamayı tercih ederse bazı zorunluluklar getirilebilir.
Ayrıca Bkz. "Bakan Koca yerli koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı"
3 milyon doz aşı geldi
Türkiye, henüz aşı uygulamaya başlamadı. Çin’den sipariş ettiğimiz Sinovac marka aşıların ilk bölümü Türkiye’ye geldi. İlk partide 3 milyon doz aşının geldiği belirtiliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gelen aşılar arasından rastgele örnekler alarak incelemeler yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inceleme çalışmalarının en erken 14 gün süreceği ve olumsuz bir durum gözlemlenmemesi halinde aşı yapılmaya başlanacağını açıkladı. Bu durumda en erken 14 Ocak’ta aşılamaya başlanabilecek. Aşı bir kişiye iki doz halinde uygulanacak. İlk doz uygulandıktan sonra ikinci doz 28 gün sonra yapılacak. Türkiye, Çin’den 50 milyon doz, Pfizer-BioNTech üretimi aşıdan 4.5 milyon doz sipariş verdi.
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/757868.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/corona-virusu-yasaklari-ve-kisitlamalari-sertlesti-bankta-oturana-ters-kelepce-6205160/
Demek o idüğü belirsiz aşıları kabûl etmeyenlerin ölmelerini revâ görüyorsun. Bu mesajını umarım herkes görür.
Bu aşıların faydalı olacağına inananlardan biri olan @gun bey bu konuda ne düşünüyor acaba ? Birileri bizlerin ( bu aşıları kabûl etmeyen ben de dâhil ) ölmesinin daha hayırlı olacağını düşünüyor. Ne dersiniz Gün bey ?
Toplum bağısıklığı ile bitmiştir.
Güvenilir olmayan aşılar ile aşı olanlar önümüzdeki yıllarda dehşetler yaşayabiliriz.
plan tıkır tıkır işlemeye devam ediyor
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