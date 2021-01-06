Bakan Koca yerli koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı

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Sağlık Bakanlığı yerli koronavirüs aşı çalışmaları hakkında bir toplantı düzenledi. Toplantıda yerli aşı çalışmalarının hangi aşamada olduğu incelendi. Konu hakkında bir basın açıklaması yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 17 farklı aşı adayı bulunuyor. En ileri aşamadaki aşı adayı Faz II insan deneylerine başlamak üzere. Bu aşı inaktif aşı türünde. Nisan ayında Faz III aşamasına gelerek yaygın denemelerin yapılması planlanıyor.

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3 farklı inaktif aşı adayı ise Faz 1 aşamasında. Başka 3 aşı adayı ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) insan deneyleri için izin müracaatı yaptı ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi. Adanövirüs temelli 2 aşı adayı da klinik öncesi aşamaları tamamlayarak TİTCK’ya müracaatını yaptı.

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Dünya’da da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayı, araştırma ürününü elde etme aşamasına geldi. Yakında insan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya geldi. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalarda.

Diğer yandan Çin’den sipariş ettiğimiz aşıların Türkiye’de inceleme çalışmaları sürüyor. TİTCK, Türkiye’ye gelen ilk siparişleri inceleyerek zararlı olup olmadığını araştırıyor. Olumsuz bir etki gözlemlenmemesi halinde Acil Kullanım Onayı verilecek ve Türkiye’de koronavirüs aşısı yapılmaya başlanacak. Çalışmalar 30 Aralık'ta başladı ve en az 14 gün sürecek.

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