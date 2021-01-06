Bakan Koca yerli koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı yerli koronavirüs aşı çalışmaları hakkında bir toplantı düzenledi. Toplantıda yerli aşı çalışmalarının hangi aşamada olduğu incelendi. Konu hakkında bir basın açıklaması yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 17 farklı aşı adayı bulunuyor. En ileri aşamadaki aşı adayı Faz II insan deneylerine başlamak üzere. Bu aşı inaktif aşı türünde. Nisan ayında Faz III aşamasına gelerek yaygın denemelerin yapılması planlanıyor.İlginizi Çekebilir Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak?
3 farklı inaktif aşı adayı ise Faz 1 aşamasında. Başka 3 aşı adayı ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) insan deneyleri için izin müracaatı yaptı ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi. Adanövirüs temelli 2 aşı adayı da klinik öncesi aşamaları tamamlayarak TİTCK’ya müracaatını yaptı.
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Dünya’da da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayı, araştırma ürününü elde etme aşamasına geldi. Yakında insan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya geldi. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalarda.
Diğer yandan Çin’den sipariş ettiğimiz aşıların Türkiye’de inceleme çalışmaları sürüyor. TİTCK, Türkiye’ye gelen ilk siparişleri inceleyerek zararlı olup olmadığını araştırıyor. Olumsuz bir etki gözlemlenmemesi halinde Acil Kullanım Onayı verilecek ve Türkiye’de koronavirüs aşısı yapılmaya başlanacak. Çalışmalar 30 Aralık'ta başladı ve en az 14 gün sürecek.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Hali hazırda Çin aşısı nedeniyle iyi bir faz çalışması yapan ülke çapında yerlerimiz oldu. Faz çalışmaları hızla sonlanır diye ümit edelim.
Sizin de kameralar karşısında olduğunuz Sinovac aşısı Çin'de ne ara ruhsat aldı Gün bey, bir bilginiz var mıdır ?