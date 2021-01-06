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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan Koca yerli koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşı çalışmalarının hangi aşamada olduğunu açıkladı. Türkiye'de 17 farklı aşı çalışması bulunuyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan Koca yerli koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı
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    Sağlık Bakanlığı yerli koronavirüs aşı çalışmaları hakkında bir toplantı düzenledi. Toplantıda yerli aşı çalışmalarının hangi aşamada olduğu incelendi. Konu hakkında bir basın açıklaması yapıldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 17 farklı aşı adayı bulunuyor. En ileri aşamadaki aşı adayı Faz II insan deneylerine başlamak üzere. Bu aşı inaktif aşı türünde. Nisan ayında Faz III aşamasına gelerek yaygın denemelerin yapılması planlanıyor.

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    3 farklı inaktif aşı adayı ise Faz 1 aşamasında. Başka 3 aşı adayı ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) insan deneyleri için izin müracaatı yaptı ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi. Adanövirüs temelli 2 aşı adayı da klinik öncesi aşamaları tamamlayarak TİTCK’ya müracaatını yaptı.

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    Dünya’da da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayı, araştırma ürününü elde etme aşamasına geldi. Yakında insan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya geldi. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalarda.

    Diğer yandan Çin’den sipariş ettiğimiz aşıların Türkiye’de inceleme çalışmaları sürüyor. TİTCK, Türkiye’ye gelen ilk siparişleri inceleyerek zararlı olup olmadığını araştırıyor. Olumsuz bir etki gözlemlenmemesi halinde Acil Kullanım Onayı verilecek ve Türkiye’de koronavirüs aşısı yapılmaya başlanacak. Çalışmalar 30 Aralık'ta başladı ve en az 14 gün sürecek.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarım başarılı oluruz bu konuda
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    tüplere kekikli beyaz sirke doldururlarsa şaşırmam
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    hollowman_ (N. b.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ercüment aşı yapamadın bari bi nane limon kaynat da içek.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hergün korona aşısını buldum diyen ercüment doktor nerde
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    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin üçüncü faz esnasında toplu aşılama yaptı bizde başlarız diye düşünüyorum.



    Hali hazırda Çin aşısı nedeniyle iyi bir faz çalışması yapan ülke çapında yerlerimiz oldu. Faz çalışmaları hızla sonlanır diye ümit edelim.
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 3 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Normalde önce faz çalışmaları biter ertesinde bu aşılar için ruhsat alınır ( ki ülkemiz kanunlarına göre yabancı bir ülkenin aşısına ruhsat ancak o ülkede verilmiş ise gerekli tetkiklerin yapılması neticesinde verilebilir ) ve aşılar halka öyle sunulmaya başlanır.

    Sizin de kameralar karşısında olduğunuz Sinovac aşısı Çin'de ne ara ruhsat aldı Gün bey, bir bilginiz var mıdır ?
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yerli aşı bu sene sonundan önce kullanılmaya başlanamaz. Başlandığında da yeterli miktarda üretilemez.
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarım başarılı oluruz bu konuda
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    Elektrikliarabasever 3 gün ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Aynen sonbaharda kullanıma geçse müthiş olur
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    17 taneden bir kaç tanesi tutar diye düşünüyorum. Bayağı bir bilgi birikimimiz olacak sonraki salgınlarda daha erken başlarız umarım.
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