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    Biyofilm tabakası içerisinde ağ yapısı keşfedildi

    University of Strathcylde kurumu araştırmacıları ise bahsi geçen biyofilm tabakasının zayıf noktasını keşfetti. Mesolens adı verilen yeni yöntemle E.coli bakterisine ait biyofilm tabakası incelendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
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    Biyofilm tabakası içerisinde ağ yapısı keşfedildi
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    Bakterilerin direnç kazanması ve her geçen gün farklı direnç genleri geliştirerek antibiyotiklere karşı dayanıklılık oluşturması büyük halk sağlığı sorunlarının başında geliyor. Bakteriler biyofilm tabakası geliştirerek bu duruma sebep olabiliyor ve antibiyotiklere karşı dayanıklı hale gelebiliyor.

    University of Strathcylde kurumu araştırmacıları ise bahsi geçen biyofilm tabakasının zayıf noktasını keşfetti. Araştırma ekibi Mesolens adı verilen yeni monitörizasyon yönteminden yararlanarak milyarlarca E.coli bakterisi içeren biyofilm yapılarını inceledi ve biyofilm tabakasında bakterilerin ihtiyaç duyduğu besinlerin taşınması ve iletilmesi için görev alan küçük kanal ağları tespit edildi.

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    Biyofilm tabakası

    Biyofilm tabakası içerisinde ağ yapısı keşfedildi
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    Araştırmacıların keşfettiği ağların nasıl işlev gördüğü ve besinlerin nasıl dağıldığı hala gizemini korumasına rağmen yeni keşif potansiyel hedef olarak kullanılabilir veya ilaçların dağıtılması ve bakterilere etki etmesi için bir araç görevi görebilir.

    Ayrıca Bkz. "Fetüsün oksijen seviyesini monitörize edebilen cihaz geliştirildi"

    İlaçların kanallar vasıtasıyla dağıtılması veya kanalların potansiyel hedef olarak kullanılması fikri şu an için yalnızca teoride olmasına rağmen araştırmacılar yeni yöntem üzerinde çalışıyor.

    Yeni araştırma The ISME Journal adlı dergide yayımlandı.



    https://www.strath.ac.uk/whystrathclyde/news/detectionoftransportnetworkscouldcausebacterialdeathstar/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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