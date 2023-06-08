Evrenin en uzak organik molekülleri tespit edildi!

Tam Boyutta Gör Uluslararası bir astronom ekibi, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST)kullanarak bugüne kadarki en uzak galakside karmaşık organik moleküller tespit etti. Dünya'da dumandan aşina olunan moleküllerin keşfi, JWST’nin yetenekleri ve araştırma ekibinin dikkatli analizleri sayesinde, evrenin ilk galaksilerinde meydana gelen karmaşık kimyasal etkileşimler hakkında önemli bilgiler veriyor.

Tarihi başarıda Einstein imzası

Tam Boyutta Gör Texas A&M Üniversitesi astronomu Justin Spilker ve çalışma arkadaşları Webb teleskobunu kullanarak organik molekülleri 12 milyar ışık yılından daha uzak bir galakside buldular. Aşırı uzaklığı nedeniyle, gökbilimciler tarafından tespit edilen ışık, evren 1,5 milyar yıldan daha az yaşındayken, şu anki yaşının yaklaşık yüzde 10'u kadarken yolculuğuna başladı. SPT0418-47 adlı galaksi ilk olarak 2013 yılında Ulusal Bilim Vakfı'nın Güney Kutbu Teleskobu tarafından keşfedildi ve o zamandan beri radyo teleskobu ALMA ve Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere birçok gözlemevi tarafından incelendi.

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Tam Boyutta Gör Nature dergisinde yayınlanan keşif, yerçekimsel merceklenme adı verilen bir olgunun ve JWST’nin güçlü enstrümanlarının yardımıyla mümkün olabildi. Başlangıçta Albert Einstein'ın görelilik teorisi tarafından öngörülen mercek olayı, iki galaksinin Dünya'daki bakış açımızdan neredeyse mükemmel bir şekilde hizalanması durumunda gerçekleşiyor. Arka plandaki galaksiden gelen ışık, bükülerek Einstein halkası olarak bilinen halka benzeri bir şekil halini alıyor. Spilker, "Webb'in inanılmaz yeteneklerini doğal bir 'kozmik büyüteç' ile birleştirerek, başka türlü görebileceğimizden daha fazla ayrıntı görebildik" dedi.

Duman molekülleri tespit edildi

Webb'den gelen veriler, atmosferik kirliliğe önemli katkıda bulunan Dünya'daki kansere neden olan hidrokarbon emisyonlarının yapı taşları olan sis ve dumana benzer büyük organik moleküllerin belirgin imzasını gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu büyük moleküller aslında uzayda oldukça yaygın. Gökbilimciler eskiden bunların yeni yıldızların oluştuğuna dair iyi bir işaret olduğunu düşünüyordu zira bu moleküllerin görüldüğü her yerde, bebek yıldızlar da tespit ediliyordu.

Spilker'e göre Webb'den elde edilen yeni sonuçlar, bu fikrin evrenin erken dönemlerinde tam olarak doğru olmayabileceğini gösteriyor. Gözlemler sonucunda Webb'den gelen yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde, dumanın olduğu ama yıldız oluşumunun olmadığı alanlarla birlikte yeni yıldızların oluştuğu ama dumanın olmadığı birçok bölge bulundu.

Bu keşif, Webb'in evrenin erken dönemlerindeki karmaşık moleküllere ilişkin ilk tespiti olurken bilim insanları bunu bir son olarak değik, tam tersine dönüm noktası olarak görüyor. Spilker yaptığı açıklamada şu önemli ifadelere yer verdi: "Evrenin erken dönemlerindeki bir galakside dumanı tespit etmek mi? Webb bunun kolayca görünmesini sağlıyor. Bunun mümkün olduğunu ilk kez gösterdiğimize göre, dumanın olduğu yerde ateş de vardır sözünün gerçekten doğru olup olmadığını anlamak için sabırsızlanıyoruz.”

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