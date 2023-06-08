Evrenin en uzak organik molekülleri tespit edildi!

Spilker'e göre Webb'den elde edilen yeni sonuçlar, bu fikrin evrenin erken dönemlerinde tam olarak doğru olmayabileceğini gösteriyor. Gözlemler sonucunda Webb'den gelen yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde, dumanın olduğu ama yıldız oluşumunun olmadığı alanlarla birlikte yeni yıldızların oluştuğu ama dumanın olmadığı birçok bölge bulundu.
Bu keşif, Webb'in evrenin erken dönemlerindeki karmaşık moleküllere ilişkin ilk tespiti olurken bilim insanları bunu bir son olarak değik, tam tersine dönüm noktası olarak görüyor. Spilker yaptığı açıklamada şu önemli ifadelere yer verdi: "Evrenin erken dönemlerindeki bir galakside dumanı tespit etmek mi? Webb bunun kolayca görünmesini sağlıyor. Bunun mümkün olduğunu ilk kez gösterdiğimize göre, dumanın olduğu yerde ateş de vardır sözünün gerçekten doğru olup olmadığını anlamak için sabırsızlanıyoruz.”
beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.
Çok iyi