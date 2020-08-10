Yerli üretim elektrikli ekskavatör HICON 7W görücüye çıktı

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Dün Gebze’de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törende, Hidromek HICON 7W isimli yerli üretim ekskavatör de görücüye çıktı.

Akıllı, ekonomik ve çevre dostu bir elektrikli şehir ekskavatörü olarak nitelendirilen HICON 7W, TÜBİTAK ve Hidromek iş birliğiyle üretilen HICON ailesinin ilk üyesi olma özelliği taşıyor. Yüzde 100 elektrikli motora ve bataryaya sahip olan yerli üretim iş makinesinin hidrolik sistemi de buna göre tasarlandı.

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Enerjisini yeni nesil lityum iyon bataryalarda depolayan HICON 7W’nun tek şarjla 8 saat kullanım sağlayacağı açıklandı. Söz konusu bataryalar, araç şarj istasyonlarında kolaylıkla 3,5 saatte tam şarj olabilecek. Hızlı şarj söz konusu olduğunda ise bataryaların yüzde yüz doluluğa ulaşması 1 saat 30 dakika sürecek.

Düzenlenen törende, HICON 7W’nun sahip olduğu elektrik motoru sayesinde daha sessiz, daha verimli ve çevre dostu olmasıyla öne çıktığı belirtildi. Sıfır emisyonlu olması ve kompakt boyutları ile çevresel etkiyi azaltan HICON 7W’nun şehrin birçok noktasında kolaylıkla kullanılabileceği ifade edildi.

HICON 7W elektrikli ekskavatörün teknik özellikleri şöyle:

Çalışma Ağırlığı 7700 kg Motor Gücü 47 kW Motor Tipi PMAC elektrik motoru Batarya Tipi Lityum-ion Batarya Kapasitesi 71.4 kWh Çalışma Voltajı 650V Şarj Ünitesi Onboard 22kW Çalışma Süresi Tam şarj ile 8 saat Şarj Girişi CCS Combo 2 Şarj Süresi 3.5 saat (380 V, 22kW) , 1.5 saat (hızlı şarj) Maksimum Hız 30 km/s Direksiyon Elektrik kontrollü 4 WS

https://www.hidromek.com.tr/220497/hidromekin-elektrikli-ekskavatoru-hicon-7w-akilli-ekonomik-ve-cevre-dostu

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