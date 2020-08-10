Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli üretim elektrikli ekskavatör HICON 7W görücüye çıktı

    Elektrik dönüşümüne ayak uyduran ve bu doğrultuda HICON alt markasını oluşturan HİDROMEK, ailenin ilk üyesi olarak yüzde 100 elektrikli lastikli ekskavatörü HICON 7W'yu görücüye çıkardı.
    1 hf.
    4,3b
    1
    62
    Diğer B...
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yerli üretim elektrikli ekskavatör HICON 7W görücüye çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Dün Gebze’de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törende, Hidromek HICON 7W isimli yerli üretim ekskavatör de görücüye çıktı.

    Akıllı, ekonomik ve çevre dostu bir elektrikli şehir ekskavatörü olarak nitelendirilen HICON 7W, TÜBİTAK ve Hidromek iş birliğiyle üretilen HICON ailesinin ilk üyesi olma özelliği taşıyor. Yüzde 100 elektrikli motora ve bataryaya sahip olan yerli üretim iş makinesinin hidrolik sistemi de buna göre tasarlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series S model konsol, kontrolcü paketindeki detayla resmiyet kazandı"

    Enerjisini yeni nesil lityum iyon bataryalarda depolayan HICON 7W’nun tek şarjla 8 saat kullanım sağlayacağı açıklandı. Söz konusu bataryalar, araç şarj istasyonlarında kolaylıkla 3,5 saatte tam şarj olabilecek. Hızlı şarj söz konusu olduğunda ise bataryaların yüzde yüz doluluğa ulaşması 1 saat 30 dakika sürecek.

    Düzenlenen törende, HICON 7W’nun sahip olduğu elektrik motoru sayesinde daha sessiz, daha verimli ve çevre dostu olmasıyla öne çıktığı belirtildi. Sıfır emisyonlu olması ve kompakt boyutları ile çevresel etkiyi azaltan HICON 7W’nun şehrin birçok noktasında kolaylıkla kullanılabileceği ifade edildi.

    HICON 7W elektrikli ekskavatörün teknik özellikleri şöyle:

    Çalışma Ağırlığı 7700 kg
    Motor Gücü 47 kW
    Motor Tipi PMAC elektrik motoru
    Batarya Tipi Lityum-ion
    Batarya Kapasitesi 71.4 kWh
    Çalışma Voltajı 650V
    Şarj Ünitesi Onboard 22kW
    Çalışma Süresi Tam şarj ile 8 saat
    Şarj Girişi CCS Combo 2
    Şarj Süresi 3.5 saat (380 V, 22kW) , 1.5 saat (hızlı şarj)
    Maksimum Hız 30 km/s
    Direksiyon Elektrik kontrollü 4 WS



    https://www.hidromek.com.tr/220497/hidromekin-elektrikli-ekskavatoru-hicon-7w-akilli-ekonomik-ve-cevre-dostu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    -ForeverY- (Ferhat yıldız) 1 hf. en beğenilen
    Hidromek firmasının kim olduğunu kökenini vs bilmeyen cahiller ürünün adına vs yorum yapmış. Volkswagen firmasının ürettiği panelvanın ismide transporter bir tane vizyonsuz alman çıkıp ama ismi alman değil diyor mu?Arkadaşlar bu adamlar ufak bir firma değil traktörlere kepçe aparatı üretirken bu hale gelmiş bir firma. Global pazardada bilinen bir marka.
    Hidromek firmasının kim olduğunu kökenini vs bilmeyen cahiller ürünün adına vs yorum yapmış. Volkswagen firmasının ürettiği panelvanın ismide transporter bi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +55
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 hf. kartalaraz
    Apple’da Çin markası o zaman önemli olan her şeyi yerli üretmek değil katma değer teknolojileri geliştirip parayı kazanmak.
    1 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. (düzenlendi)
    Forumdaki malum tayfaya uzay mekiği yapsan beğendiremezsin.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (36) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Ya arkadaş Uzay gemisi yapsan, bak mekiği demiyorum, yıldızlar arası ışık hızı ile seyahat eden bir gemi yapsak bunlar gene bir bahane bulur. Bu normal bir davranış tarzı değil diyorum size.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    serdaryıldırım1 1 hf.
    tasarımı güzelama adı neden yabancı onu çözemedim ben. Keşke türkçe bir isim olsaydı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    trakyAli-1986 (ali ) 1 hf.
    Hiç kıyaslaması yapıldı mı aynı ve yakın teknik değerlerde biri elektirkli diğeri dizel iş makinasının 1 depo benzin ve tam şarj dolu halde kaç saat aralıksız çalışıyor oluşu hakkında.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    120205044 (barak tarak) 1 hf.
    hayırlı olsun, vatana millete.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    koçari (ali burak) 1 hf.
    Bu tarz güzel gelişmelerde olumsuz yorumda bulunmak istemem ama yerli ve milli sloganı çok istismar edildi ,ciddiyeti kalmadı. Geçmişte bu tarz haberleri çok duyduk ama ortalıkda bir şey göremedik.Bu makinenin de kaderi zamanla belli olur. Öylece kalacak mı yoksa piyasada yer bulacak mı ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Traktör vardı ne oldu reklam oldu sonrada yok oldu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TulparHAN (5 4) 1 hf.
    iyi güzelde diğer ekskavatörlere göre performansı nasıl ? Elektirikli araçların performansı genelde kısa vadeli olur. İş makinesi sonuçta çok güç harcar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yukleniyor (Rocky Balbao) 1 hf.
    ekskavatör ne işe yarıyor fetöcü kavatlarımı kovuyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    redbul_540 1 hf.
    Fiyatı neymiş ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xabc (Cengiz Han Sitil) 1 hf.
    türkiyede 2 gurup var. iyi şeylere sevinenler, iyi şeylere b.k atanlar. bunu da beğenmemişler. yok fabrikası yokmuş, yok sadece gösteriymiş, yok bilmem neyi yerli değilmiş. yav araç ortada, bitmiş, üretime geçilecek. bunlar da kudurdukalrı için nasıl pislik atacakalrını şaşırmışlar. şu ülkeyi sevemediler bir türlü.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4261 kez okundu.
    34 kişi, toplam 36 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, yerli üretim ve
    7 etiket daha Türkiye Haberleri elektrikli iş makinesi elektrikli ekskavatör hidromek tübitak hicon 7w Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Windows 10'a RAM'i tüketen uygulamaları tespit etmeye yardımcı olan 'uygulama yöneticisi' eklenebilir 1 hf. Google aramalarında çıkmanızı sağlayacak Google kişi kartları özelliği duyuruldu 1 hf. Apple bu kez armut logosuna savaş açtı 1 hf. Anker; bataryalı bir oyun desteği duyurdu 1 hf. Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı (video) 1 hf. Dikdörtgen tasarımlı Huawei Watch Fit tüm detaylarıyla karşınızda 1 hf. Vaka sayısında son bir ayın en yüksek rakamı 1 hf. Excalibur oyuncu monitörü alınır mı? "Excalibur E27QHD-G'yi denedik" 1 hf. 2020 Kia Rio Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 hf. Zırhlı askeri araçların kurtarıcısı M4K'ların teslimatı tamamlandı 1 hf. Nvidia, Twitter üzerinden bir geri sayım başlattı! Ampere kartlar, 31 Ağustos’ta duyurulabilir 1 hf. AMD kendi big.LITTLE mimarisi için patent başvurusunda bulundu 1 hf. Apple’a özel Core i9-10910 benchmark testinde ortaya çıktı 1 hf. Amazon mobil uygulamasına özel 20 TL indirim fırsatı 1 hf. Ferrari Roma, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'ye ayak basıyor 1 hf. EA Access Steam resmen geliyor: Türkiye'ye müthiş fiyat 1 hf. Bor katkılı yüzey dezenfektanı BORTAM seri üretime hazır 1 hf. Yapay zekânın uçuracağı bir F-16, simülatör ortamında savaş pilotuna karşı mücadele verecek 1 hf. Hyundai, yeni alt markası Ioniq'i duyurdu 1 hf. Sıvı dolu gitar projesi gerçeğe dönüşüyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yerli üretim elektrikli ekskavatör HICON 7W görücüye çıktı Sonraki PS5 çapraz platform oyunlarında performans sıkıntısı yaşıyor iddiası 1 hf. Xbox Series S model konsol, kontrolcü paketindeki detayla resmiyet kazandı 1 hf. 1 kere al her yerde kullan "SteelSeries Arctis 1 Wireless Xbox Edition inceleme" 1 hf. Android TV ara yüzü abonelik tarafında önemli bir değişiklik alacak 1 hf. Yüzlerce uygulamanın ABD yönetimine veri aktardığı ortaya çıktı 1 hf. Zoom; aydınlatma ve eğlence odaklı yeni optimizasyonlar aldı 1 hf. Mars'a giden Çinli uzay aracının çektiği müthiş Dünya ve Ay görüntüsü 1 hf. Bryan Cranston: “Better Call Saul’a Walter White olarak dönmek için bir saniye bile düşünmem” 1 hf. Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirli davranılmazsa vaka sayıları 1500’lü rakamlara ulaşır 1 hf. iOS 14 ne zaman çıkacak? Tahmini iOS 14 çıkış tarihi 1 hf. Hava savunma sistemi Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Ağustos 2020 1 hf. Google Play Music, Ekim’de kapanıyor 1 hf. Xiaomi Mi 10 Ultra antibakteriyel kılıfla gelecek 1 hf. Twitter, TikTok'u satın almak için görüşmelere başladı 1 hf. Mi Mix Alpha'nın kaderi belli oldu: Satışa çıkacak mı? 1 hf. Qualcomm; Huawei yasaklarını aşmanın yollarını arıyor 1 hf. Bill Gates: TikTok'u almak Microsoft için riskli bir hareket 1 hf. Batman: Arkham serisinin geliştiricisi Rocksteady Studios, yeni Suicide Squad oyununu duyurdu 1 hf. Toshiba, 35 yılın ardından dizüstü bilgisayar işini tamamen bıraktı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız