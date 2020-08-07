Vaka sayısındaki ürkütücü artış sürüyor (7 Ağustos)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosunu paylaştı. Üç gündür 1000’in üzerinde seyreden günlük vaka sayısı bugün de 1000’in üzerinde. Bugünkü yeni vaka sayısı 1185, yeni vefat sayısı ise 15.

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Günlük vaka sayısında korkutucu artış sürüyor (5 Ağustos)

Dün yeni vaka sayısında 25 kişilik düşüş olmuştu. Bugün ise ürkütücü düzeyde artış olduğu görülüyor. Türkiye’de ağır hasta sayısı ise 586 olarak açıklandı.

Bakan Fahrettin Koca güncel tabloyla alakalı olarak, “ Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı. ” dedi.

6 Ağustos tarihindeki (dün) yeni vakaların bölgelere göre dağılımı

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Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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