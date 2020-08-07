Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vaka sayısındaki ürkütücü artış sürüyor (7 Ağustos)

    7 Ağustos tarihli koronavirüs vaka tablosu paylaşıldı. Kurban Bayramı sonrasındaki yükselişin devam ettiği görülüyor
    2 hf.
    6,6b
    1
    42
    Diğer B...
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Vaka sayısındaki ürkütücü artış sürüyor (7 Ağustos)
    Tam Boyutta Gör

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosunu paylaştı. Üç gündür 1000’in üzerinde seyreden günlük vaka sayısı bugün de 1000’in üzerinde. Bugünkü yeni vaka sayısı 1185, yeni vefat sayısı ise 15.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin marka ismi belli oldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar Günlük vaka sayısında korkutucu artış sürüyor (5 Ağustos)

    Dün yeni vaka sayısında 25 kişilik düşüş olmuştu. Bugün ise ürkütücü düzeyde artış olduğu görülüyor. Türkiye’de ağır hasta sayısı ise 586 olarak açıklandı.

    Bakan Fahrettin Koca güncel tabloyla alakalı olarak, “ Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı. ” dedi.

    6 Ağustos tarihindeki (dün) yeni vakaların bölgelere göre dağılımı

    Vaka sayısındaki ürkütücü artış sürüyor (7 Ağustos)
    Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    justinianuss 2 hf. en beğenilen
    Salgında veya virüsün yapısında olumlu bir değişiklik var mı? Yok.



    Bütün ülkeyi kapatıp evlere tıkmışken günlük 4000-5000 vaka havada uçuyordu. Şimdi en ufak kısıtlama yok, herkes her yerde dip dibe geziyor, yemek yiyor, çalışıyor ama en ufak artış yok, her gün 1000 vaka. Aynı çizgide seyrediyor.



    Açıklamayın abicim rakam falan. En azından dalga geçmemiş olursunuz.
    Salgında veya virüsün yapısında olumlu bir değişiklik var mı? Yok. Bütün ülkeyi kapatıp evlere tıkmışken günlük 4000-5000 vaka havada uçuyordu. ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +56
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Neogenesis35 2 hf.
    Artık ne rteye ne de bakanlara küçücük saygım var umarım bir an önce görevlerinden istifa ederler
    2 Yanıt Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kucukyenici 2 hf. Neogenesis35
    İstifa erdemi bu memleketi terkedeli çok oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    cheers darlin 1 hf. (düzenlendi)
    56k teste 1185 vaka, çok ürktüm altıma sıçtım.31k teste 800lü vaka çıkınca hastalık bitti zanneden sivrizekaların açtığı başlık...ne kadar test yaparsanız o kadar vaka çıkar fakat bu değildir ki ülkede virüs artışta, zaten bilinen vakaların yaklaşık 10 katı bilinmeyen vakalar var. sen test sayısını arttırarak sadece bilinmeyen vakaları buluyorsun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IamNotAHeRo (Max Payne) 1 hf.
    Hükümet elinden geleni yaptı, kimse gak guk etmesin.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Artizt (Mert ) 1 hf. IamNotAHeRo
    Oturma organımla bu mesaja gülüyorum ahahahha.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    İstanbul’un durumu gerçekten çok iyi maşallah 🧿.



    Günde 200 vaka bayağı düşük daha bir ay önce 600 filandı.



    Virüsü ciddiye almayan il ve ilçelerde sorunumuz çok tatile çıktım geldim İstanbul’daki dikkat hiç bir ilde yok.



    Biz çok zor zamanlar geçirdik ve virüs ile yaşamaya alıştık şimdi diğer illerde sıra.



    Bence il bazlı karantinalara gidilebilir böylece oradaki halk ciddiye alır belki hapisten kurtulmak için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    When The Crowds Are Gone (Jon Oliva) 1 hf.
    Almanyada da vakalar artisa geçti. Gunluk vaka 300lerdeyken su anda 1150.



    https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-08-07-en.pdf?__blob=publicationFile
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GwynBleidd48 1 hf.
    Tam gaz devam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 hf.
    mümkün değil, millet vızır vızır dışarıda geziyor. maskeler ellerinde yada çenelerinde ve hiç biride aman dikkat edeyim demiyor. sadece cezası var maske bulunsun diyerek takılıyorlar.

    bu rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. virüs aldı başını gitti. bence devlet halktan vazgeçmiş durumda. kendinizi kurtarmaya bakın ve mümkün oldukça evde oturun.

    öyle yada böyle bizede bulaşacak bunu elinizden geldiğince öteleyin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolf silver (wolf silver) 2 hf.
    6 ağustos Mardin/Dargeçit devlet hastanesinde aile hekiminin yanına gittim. Aslında 4 ağustos öğleden sonra ateşimin biraz olduğunu 5 ağustosta ateşimin bir türlü inmediğini, 2 sefer biraz soğuk su ile duş aldım. Sürekli atletimi ıslatıp giydim. Başıma kolumun altına havlu koydum yine boş. Ateşim 5 ağustosta hiç dinmedi.



    Gelelim doktor ile konuşmama, doktor şikayetiniz nedir diye sordu. Ben şikayetlerimin yaklaşık 2 gündür yüksek ateşimin olduğunu bugün 3. Gün sabah ve hala biraz ateşimin olduğunu söyledim. boğazımin ağrıdığını, vücudumdaki kemiklerimin sızladığını sanki biri kemiklerimi içerden kırıyormuşcasina acıdığini, koku ve tat alma duyumun gittiğini. Tat konusunda sadece tuzlu şeyleri birazcık hissediyordum ama ekşi falan hiç hissetmiyordum.



    Neyse şikayetlerimi söyledim. Doktorun bu günlerde buna benzer günde en az ona 20 vaka geldiğini hepsinin yatırılamayacağini çünkü buranın küçük bir ilçe olduğunu hastane olanakları yetersiz dedi. (sanırım 1 dahiliye tek var kalp ortopedi beyin cerrahisi falan hiç biri yok)



    Bana kendisinin ve ailesinin de buna yakalandığıni bir nevi normal olduğunu, yapmam gereken tek şey kendimi izole etmem gerektiğini eğer durumum kötüye giderse 2 gün sonra tekrar hastaneye gelmem gerektiğini bu sefer belki hastanede tedavi altına alınacağımı söyledi. Bana herhangi bir test yapmadı. Şuan yaklaşık 3~4 gündür dışarıya çıkmadım. Eğer sorumsuz birileri olsaydı dışarıya çıkıp herkesi hasta edebilirlerdi.



    Sonuç olarak ben eskiden bu açıklanan vakalara doğru diyordum. Ama artık inancım kalmadı. Virüs belirtileri olmasına rağmen bana test yapmadılar sadece ağrı kesici parol verdiler beni eve gönderdiler. Kendi imkanlarımla eve gittim.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    9600_G_T (kadir varae) 1 hf. wolf silver
    c vitamini vs alsana keciboynuzu corek otu sumak vs
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre1393 (Emre K......) 2 hf.
    artık hiç kimse türkiye cumhuriyeti hükümetinin ve devletin resmi kurumlarının açıkladığı hiçbir veriye inanmıyor. çadır devleti oldu resmen.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oceans usta (özcan temelci) 2 hf.
    Eskiden devletin halka hizmeti hiç olmadığı için insanlar başlarının çaresine bir şekilde bakardı,vatandaş için iyi birşeydi,artık herşeyi bir devlet kurumdan bekler acayip bir hal var,tüm kabahati ve suçu oralara yönelendirme,muhakkak bir çok hata ve eksiklik vardır,şikayetler ha keza..ama adamlar durum iyiye gidiyor demiyor ki zaten,sürekli gerçek rakkamlar bu değil demenin mantığı ney? Bencede bu değil günlük test sayısı 100 bin olsa 2 bin vakka çıkardı bugün..yada 200 bine 4 bin,tablo vahimleşiyor diyor sağlık bakanı,birileri gerçek rakkamları gizlemeyin diyor,,artıyor zaten oda bunu diyor..sizin öngörünüz ve deliliniz nedir? Kaç olsun istiyorsunuz..takın şu maskeyi işinize bakın artık.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yusayus00 (YUSAYUS ÇELİK) 1 hf. oceans usta
    Eskiden devlteni halka hiç hizmet etmemesi mi?? OKAY
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alito (A. Teyfik Görmez) 2 hf.
    Bu rakamların gerçeği yansıtmadığı bilinci ile hareket edin arkadaşlar. Önleminizi mutlaka alın.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6555 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, koronavirüs ve
    6 etiket daha vaka tablosu vaka sayısı Türkiye Haberleri 7 ağustos covid-19 Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Bilim insanları Excel'deki komik bir hata yüzünden 27 geni yeniden isimlendirdi 1 hf. Xiaomi Mi 10 Ultra ekran altı kamera teknolojisi sunan ilk telefon olabilir 1 hf. Qualcomm DSP çipindeki güvenlik kusurları birçok Android kullanıcısını riske atıyor 1 hf. Google+ kullanıcıları, kişisel veri ihlalleri nedeniyle 12 dolar tazminat alacak 1 hf. Antutu 2020 ilk yarı yonga seti performans sonuçlarını açıkladı: Zirvede Snapdragon 865 var 1 hf. TikTok ilk TV uygulamasını başlattı 1 hf. Amerikan ulusal güvenlik roketlerini SpaceX ve ULA fırlatacak 1 hf. Huawei'nin ilk masaüstü bilgisayarının özellikleri belli oldu 1 hf. LG NanoCell TV'ler LG UHD TV hediyeli 1 hf. Huawei'in en iyi dizüstü bilgisayarı | MateBook X Pro incelemesi 1 hf. Hyundai, geliştirdiği konseptlerle "Geleceğin Mobilite Ödülü"nü kazandı 1 hf. Omega De Ville Tourbillon Master Chronometer modelini duyurdu 1 hf. Lateral hipotalamus blokajı beslenme davranışlarını değiştirebilir 1 hf. Facebook da Apple’ın mağaza kurallarından şikayetçi 1 hf. Bitcoin 12 bin doları zorluyor, kripto para piyasası yükselişte 1 hf. Zeptolab’dan absürt robot savaşları oyunu 2 hf. 67 TL değerindeki F1 2018 oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu 2 hf. Twitter'a devlet yetkilileri ve hükümet destekli hesaplar için yeni etiketler geliyor 2 hf. Cadillac, ilk elektrikli SUV modeli Lyriq'i görücüye çıkardı 2 hf. Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Vaka sayısındaki ürkütücü artış sürüyor (7 Ağustos) Sonraki Galaxy Note 20 serisi henüz satışa çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı 2 hf. 2021 Kia Sonet tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 hf. Huawei, 5nm Kirin 1000 yonga setini 5 Eylül'de tanıtabilir 2 hf. Tesla, kendi araç kaplama hizmetini devreye soktu 2 hf. Katlanabilir Google Pixel için tarih belli oldu 2 hf. OKEx ile kripto para piyasalarına giriş | DH takipçilerine özel promosyon! 2 hf. Makyajlı BMW 5 Serisi Türkiye fiyatı ve özellikleri 2 hf. PS Plus ile ücretsiz dağıtılan Fall Guys oyununa müthiş ilgi 2 hf. Cinemaximum sinema salonları açıldı 2 hf. Güney Kore, 2026 yılında 6G'yi başlatacak: 5G'den 50 kat daha hızlı 2 hf. Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak 2 hf. Epic Store'dan bir bomba daha: 120 TL'lik Remnant: From the Ashes ücretsiz oluyor 2 hf. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra 2 hf. Yerli otomobilin marka ismi belli oldu 2 hf. Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu 2 hf. Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 45 gün süre verdi 2 hf. Facebook, 1 sene boyunca evden çalışacak 2 hf. Sony'nin State of Play sunumunda gösterilen yeni ve eski nesil tüm oyunlar 2 hf. Epic Games mağazasında Wilmot’s Warehouse ücretsiz 2 hf. Qualcomm Snapdragon 860 yonga seti yolda Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız