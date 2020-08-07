Yerli otomobilin marka ismi belli oldu

Geçtiğimiz yılın sonunda görücüye çıkarılan yerli otomobil, TOGG ismiyle sahneye çıkmış fakat bunun bir marka ismi olmadığı, bu bilginin ilerleyen zamanlarda açıklanacağı belirtilmişti. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

İlginizi Çekebilir

TOGG CEO'su yanıtladı: Yerli otomobilin motoru neden "yerli" değil?

Karakaş, daha önce yaptığı açıklamalarda yerli otomobilin marka ismi için farklı alternatiflerin olduğunu, TOGG’un da bu alternatifler içerisinde olduğunu dile getirmişti. Bu sabah gazetecilerle online toplantı düzenleyen Karakaş, yaptıkları marka beğeni endeksinin tamamlandığını belirtti ve “Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık” dedi.

Ayrıca Bkz. "Cardata: "İkinci el fiyatları belli yüzdelerle her ay artacak""

TOGG CEO’su ayrıca, TOGG markasının Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Güney Kore, Japonya ve Azerbaycan’da tescil edildiğinin de bilgisini verdi.

Geçtğimiz haftalarda yerli otomobilin üretileceği fabrika için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alanda temel atma töreni gerçekleştirilmişti. Tören esnasında inşaatın 18 ayda tamamlanacağı, 2022 yılında üretimin başlayacağı ve aynı yılın son çeyreğinde ilk yerli otomobilin banttan ineceği bilgisi paylaşılmıştı. Üretimden itibaren yerli bataryanın devreye alınacağı da dikkat çeken açıklamalar arasındaydı. Konuyla ilgili tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

https://www.haberturk.com/son-dakika-yerli-otoda-flas-aciklama-2766165-ekonomi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.