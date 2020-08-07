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    Yerli otomobilin marka ismi belli oldu

    TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin marka ismi konusunda bir beğeni endeksi yaptırdıklarını ve çıkan sonuca göre hangi isimle yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilin marka ismi belli oldu

    Geçtiğimiz yılın sonunda görücüye çıkarılan yerli otomobil, TOGG ismiyle sahneye çıkmış fakat bunun bir marka ismi olmadığı, bu bilginin ilerleyen zamanlarda açıklanacağı belirtilmişti. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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    Karakaş, daha önce yaptığı açıklamalarda yerli otomobilin marka ismi için farklı alternatiflerin olduğunu, TOGG’un da bu alternatifler içerisinde olduğunu dile getirmişti. Bu sabah gazetecilerle online toplantı düzenleyen Karakaş, yaptıkları marka beğeni endeksinin tamamlandığını belirtti ve “Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık” dedi.

    Ayrıca Bkz. "Cardata: "İkinci el fiyatları belli yüzdelerle her ay artacak""

    TOGG CEO’su ayrıca, TOGG markasının Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Güney Kore, Japonya ve Azerbaycan’da tescil edildiğinin de bilgisini verdi.

    Geçtğimiz haftalarda yerli otomobilin üretileceği fabrika için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alanda temel atma töreni gerçekleştirilmişti. Tören esnasında inşaatın 18 ayda tamamlanacağı, 2022 yılında üretimin başlayacağı ve aynı yılın son çeyreğinde ilk yerli otomobilin banttan ineceği bilgisi paylaşılmıştı. Üretimden itibaren yerli bataryanın devreye alınacağı da dikkat çeken açıklamalar arasındaydı. Konuyla ilgili tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-yerli-otoda-flas-aciklama-2766165-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alexander vasilievich (alper cantekin) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Halkın yarısından fazlasının asgari geçim sınırının altında yaşadığı işsizliğin, enflasyonun çift hanelerde olduğu, elinde mızrak mahrem yerinde yaprak koyup gezen papua yeni ginelilerin para biriminin bile 2 kat daha değerli olduğu ülkede minimum 300 bin tl ye elektrikli araba üretmek bu topluma fayda sağlamaz. Yerli üretimi, ihracatı arttırmak, ekonomiyi düzeltmek istiyosanız önce alt tabakadan başlayın. Çiftçiye destek verin, hayvancılıkla uğraşana destek verin. Zenginin bodrum limanına bağladığı milyon dolarlık yatlara koyduğu mazotu vergiden muaf tutarken, garibanın giydiği dondan bile vergi alındığı, paranın fakirden alınıp zengine verildiği bir ülkede en aşağı 300-400 binden satılacak yerli arabaya bu kadar sevinilmemeli. Bu işten ülke yada millet değil yine belli başlı kişiler kazanç sağlayacak servetine servet katacak
    Halkın yarısından fazlasının asgari geçim sınırının altında yaşadığı işsizliğin, enflasyonun çift hanelerde olduğu, elinde mızrak mahrem yerinde yaprak koyup ge...
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    6 Yanıt Yanıtla +148
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    Neogenesis35 2 hf.
    TOGG'un başarılı olacağını düşünen herkes vizyonsuzdur .
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    pyrotechnician 2 hf.
    TOGG kapi sesli bir arabamiz olucak anlasilan
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    Yorumlar (95) Yorum Yaz Forumda Gör
    İl teber (Tolga ) 1 hf.
    2022:yılında banttan inecek araba için şimdiden paylaşılan fiyatlara inanan saf vatandaşlar.





    TOGG hala fiyat toplamaya devam ederken hemde....
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    Teterboro (Barış ) 1 hf.
    RE-JEEP daha uygun bence...
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    Elma 1 hf.
    TOGG "Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz."
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    ulaşcan1 1 hf.
    ben bekliyordum ztn başka isim aramazlar
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    FİT GYM (Poyraz Bilir) 1 hf.
    Umarım ÖTV+KDV Dahildir bu fiyata.
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    general4242 (Salim Baş) 1 hf.
    Bu doğru mu ?
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    goodbyeeverybody 1 hf. general4242
    Tesla araba bataryasında dünyanın en iyi maliyetini yakalamıştı. KWh başına 227 dolar. Bu durumda bile sadece 85kwh'lık bir bataryanın maliyeti 19295 dolar. Tesla'nın üretim kapasitesi ve deneyimine sahip olmadığımız için bu fiyatı bile yakalayamayabiliriz. Yakalasak bile bu durumda arabanın şasesi, kaportası, motorları, aks/dingil/süspansiyon, tekerler, koltuklar, fren sistemleri, koltukları, elektrik tesisatı, direksiyon hidroliği gibi parçaları + işçilik ve lojistik masrafları en kötü 15 bin dolar tutar. O da Türkiye'de işçilik çok ucuz olduğu için. Yani şöyle söyleyeyim en boşunun boşu en iyi ihtimalle 35 bin dolar, en olası ihtimalle 45 bin dolardan satışa sunulur.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    aksinaletinsan (mert Yucel) 1 hf.
    Çok ünlü kişi! Ç.Ü.K. Koysalarmış adını.
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    epyhon (kenan sevim) 1 hf.
    Milli arabamız göklerde ! ay şey pardon o uçaktı demi şu 50 tane üretilcekti hani 2019da biticekti birde savaş uçağımız vardı ama ondan hala umut var tabi 2030 a tarih verdiydiler
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    em007re (Emre POLAT) 1 hf. epyhon
    senin zihniyetindekiler yüzünden 80 yıldır bir bok yapılamadı sen bakma devam et biz üretmeye devam edicaz...
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    virtiöz (Serhat AYGÜN) 1 hf.
    2019da göklerde gezecek uçakları gibi olmasın buda
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    Akhenatonnn 1 hf.
    neymiş ZİYA mı
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    13854 kez okundu.
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