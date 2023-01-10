Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft bu sefer korkuttu: Her türlü sesi taklit edebilen VALL-E duyuruldu

    Microsoft kısa süre önce, insanların seslerini taklit edebilen VALL-E adlı yapay zeka aracını yayınladı. Yapay zeka, duygular ve tonlar da dahil olmak üzere herhangi bir sesi taklit edebiliyor.
    3
    Microsoft, her türlü sesi taklit edebilen VALL-E’yi duyurdu Tam Boyutta Gör
    Microsoft kısa bir süre önce, insanların seslerini taklit edebilen VALL-E olarak bilinen bir yapay zeka aracı yayınladı. VALL-E her ne kadar oldukça başarılı bir araç olsa da beraberinde bir dizi endişeleri de şimdiden getirmiş durumda. Zira araç, çok kısa bir ses örneğinden sonra her türlü sesi taklit edebiliyor.

    VALL-E söylenmeyeni söyletiyor

    Microsoft kısa bir süre önce, insanların seslerini taklit edip çoğaltabilen VALL-E yapay zeka aracı yayınladı. Araç, 60.000 saatlik İngilizce konuşma verisi üzerinde eğitildi ve içerik oluşturmak için belirli seslerin sadece 3 saniyelik kesitlerini kullanıyor. Birçok yapay zeka aracının aksine VALL-E, orijinal konuşmacının asla söylemediği kelimelerin kaydını oluştururken bile konuşmacının duygularını ve tonunu kopyalayabiliyor.

    Microsoft, her türlü sesi taklit edebilen VALL-E’yi duyurdu Tam Boyutta Gör
    Cornell Üniversitesi’nin birkaç sesi sentezlemek için VALL-E’yi kullandığı küçük bir makale halihazırda GitHub'da mevcut durumda ve ortaya çıkan sonuçlar büyük bir başarıyı gösteriyor olsa da aynı zamanda endişe verici. Öte yandan ses örnekleri incelendiğinde bazılarının biraz daha robotik olduğu anlaşılabiliyor ancak bazıları da neredeyse kusursuza yakın. Ancak bu örneklerin sadece 3 saniyelik bir ses dosyasından elde edildiğini unutmamak gerekiyor. Aynı zamanda 60.000 saatlik veri seti de yine çok büyük bir miktar değil.

    Şu anda VALL-E’yi kullanmak mümkün değil ve esasında bu da iyi bir şey olabilir çünkü insanların seslerinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş kopyaları internet trolleri veya başka kişiler tarafından tehlikeli bir şekilde kullanılabilir.

    VALL-E tehlikeli durumlar yaratabilir

    Öte yandan VALL-E ve benzeri sistemler giderek daha gerçekçi ve etkileyici olmaya devam ederken bazı etik kaygıları da önümüze getiriyor. Örneğin bu sistemin kullanılmasıyla ortaya çıkarılan bir sözde ses kaydı ciddi sonuçlar doğurabilir. Politikacılar ve diğer tanınmış kişiler kötü amaçlar için taklit edilebilir. Sadece bu da değil, bir dizi güvenlik sorununu da ortaya çıkarıyor. Örneğin sesli doğrulamaya sahip bankalar.

    Yapay zeka temelli ses taklitleri elbette iyi şeyler için de kullanılabilir. Sevdiğiniz bir sanatçının sesiyle okunan sesli kitaplar bunlara örnek olabilir. Veya herhangi bir şarkıyı en sevdiğiniz sanatçı tarafından tekrar söylenmesini de sağlayabilirsiniz. Tabi bunlar için şimdilik biraz zaman gerekiyor.

    VALL-E'nin ses örnekleri için burayı ziyaret edebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.windowscentral.com/software-apps/microsofts-vall-e-can-imitate-any-voice-with-just-a-three-second-sample https://aitopics.org/doc/news:1D5D0B90
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız