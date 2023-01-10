Microsoft bu sefer korkuttu: Her türlü sesi taklit edebilen VALL-E duyuruldu

Tam Boyutta Gör Microsoft kısa bir süre önce, insanların seslerini taklit edebilen VALL-E olarak bilinen bir yapay zeka aracı yayınladı. VALL-E her ne kadar oldukça başarılı bir araç olsa da beraberinde bir dizi endişeleri de şimdiden getirmiş durumda. Zira araç, çok kısa bir ses örneğinden sonra her türlü sesi taklit edebiliyor.

VALL-E söylenmeyeni söyletiyor

Microsoft kısa bir süre önce, insanların seslerini taklit edip çoğaltabilen VALL-E yapay zeka aracı yayınladı. Araç, 60.000 saatlik İngilizce konuşma verisi üzerinde eğitildi ve içerik oluşturmak için belirli seslerin sadece 3 saniyelik kesitlerini kullanıyor. Birçok yapay zeka aracının aksine VALL-E, orijinal konuşmacının asla söylemediği kelimelerin kaydını oluştururken bile konuşmacının duygularını ve tonunu kopyalayabiliyor.

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Tam Boyutta Gör Cornell Üniversitesi’nin birkaç sesi sentezlemek için VALL-E’yi kullandığı küçük bir makale halihazırda GitHub'da mevcut durumda ve ortaya çıkan sonuçlar büyük bir başarıyı gösteriyor olsa da aynı zamanda endişe verici. Öte yandan ses örnekleri incelendiğinde bazılarının biraz daha robotik olduğu anlaşılabiliyor ancak bazıları da neredeyse kusursuza yakın. Ancak bu örneklerin sadece 3 saniyelik bir ses dosyasından elde edildiğini unutmamak gerekiyor. Aynı zamanda 60.000 saatlik veri seti de yine çok büyük bir miktar değil.

Şu anda VALL-E’yi kullanmak mümkün değil ve esasında bu da iyi bir şey olabilir çünkü insanların seslerinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş kopyaları internet trolleri veya başka kişiler tarafından tehlikeli bir şekilde kullanılabilir.

VALL-E tehlikeli durumlar yaratabilir

Öte yandan VALL-E ve benzeri sistemler giderek daha gerçekçi ve etkileyici olmaya devam ederken bazı etik kaygıları da önümüze getiriyor. Örneğin bu sistemin kullanılmasıyla ortaya çıkarılan bir sözde ses kaydı ciddi sonuçlar doğurabilir. Politikacılar ve diğer tanınmış kişiler kötü amaçlar için taklit edilebilir. Sadece bu da değil, bir dizi güvenlik sorununu da ortaya çıkarıyor. Örneğin sesli doğrulamaya sahip bankalar.

Yapay zeka temelli ses taklitleri elbette iyi şeyler için de kullanılabilir. Sevdiğiniz bir sanatçının sesiyle okunan sesli kitaplar bunlara örnek olabilir. Veya herhangi bir şarkıyı en sevdiğiniz sanatçı tarafından tekrar söylenmesini de sağlayabilirsiniz. Tabi bunlar için şimdilik biraz zaman gerekiyor.

VALL-E'nin ses örnekleri için burayı ziyaret edebilirsiniz.

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Microsoft, her türlü sesi taklit edebilen VALL-E’yi duyurdu